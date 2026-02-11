いつも Precision Fuel & Hydration Japan をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。この度、日本初上陸から1周年を迎えることができました。株式会社トータルヘルスコンサルティング（本社：東京都千代田区東神田、代表取締役社長：森重一雄）では、日本初上陸から1周年を記念して、2026年2月12日（木）からポイント還元サービスを開始します。さらにお得な特典キャンペーンも合わせて実施いたします。

電解質ドリンク「Precision Fuel & Hydration」日本上陸1周年記念「豪華3大特典」キャンペーン

特典① 日本初上陸1周年記念「ポイント還元2倍」

ポイント還元サービスは、ご注文いただくと、商品代金100円ごとに1ポイントを付与するサービスになります。日本初上陸から1周年を記念して、期間限定でポイント還元を2倍（100円ごとに2ポイント）でご提供いたします。貯まったポイントは割引コードに交換して、次回以降のご注文時にご利用いただけます。

特典② 12,000円以上ご購入で「カーボオンリードリンクミックス（販売価：12,960円）」プレゼント

「カーボオンリードリンクミックス（1袋/930g）」

・1リットルあたり120gの炭水化を提供（480kcal）・噛む必要がなく、消化が早く、走りながらも摂取しやすい・数時間続く高強度の運動中にも最適・長時間の運動中に必要な全体的なエネルギー補給に役立ちます

特典③ 抽選で20名様に「1周年記念セット」プレゼント

《 1周年記念セット内容 》

・PF＆Hボトル500ml・PF＆Hマイクロファイバータオル・PF＆Hステッカー（モモンガ・魚・カラーロゴ・丸形ロゴ）

【キャンペーン期間】

2026年2月12日（木）～2026年3月31日（火）注意事項・ポイントは商品発送から8日後時点で、キャンセル・返品されなかったご注文を対象に付与されます。・抽選プレゼント（1周年記念セット）の当選発表は、期間終了後、当選者への発送をもってかえさせていただきます。▼Precision Fuel & Hydration日本上陸1周年記念「豪華3大特典」キャンペーン詳細はこちらhttps://shop.pfandh.jp/blogs/updates/1st_anniversary_campaign

■Precision Fuel & Hydration（プレシジョン）とは

イギリス本国で、2011 年に創業されたPrecision Fuel & Hydration （プレシジョン フューエル & ハイドレーション）が、製造販売を行う電解質補助食品です。本製品の他との大きな違いは、使用者個人ひとりひとりに合わせた、エネルギーと水分補給のプランを提供することです。利用者はTHC公式LINEに登録して「水分補給プラン」から自分に最適な補給プランを確認できます。さらに、独自の「汗体質分析（以下、スウェットテスト）」を受けることによって、化学的根拠に基づいた最適なエネルギーと水分補給プランを構築。パフォーマンスを最大化させることができるのです。この仕組みは世界でも唯一、プレシジョンだけが提供しているサービスです。

タブレット・パウダー

（PH 500 / 1000 / 1500）は、発汗量や気候条件に応じて選べるナトリウム濃度の違いを表しています。数字が大きいほど、ナトリウム量が多く、より多く汗をかくシーンに適しています。・PH500：スポーツドリンクと同等のナトリウム含有量。（水1000ml：2錠 - ナトリウム500mg含有）・PH1000：スポーツドリンクの約2倍のナトリウム含有量。（水1000ml：2錠 - ナトリウム1000mg含有）・PH1500：スポーツドリンクの約3倍のナトリウム含有量（水1000ml：2錠 - ナトリウム1500mg含有）

■電解質タブレット：PH1500タブレット/ PH1000タブレット/ PH500タブレット

・しゅわっと勝手に溶けて、手軽に電解質ドリンクが作れる・1錠約12kcalと低カロリー・強度別に選べる3タイプ（PH 500 / 1000 / 1500）・発汗量や気温に合わせて最適な濃度を選択可能・電解質ローディングにおすすめ（PH1500）

■電解質パウダー：PH1500パウダー/ PH1000パウダー

・汗で失われる電解質を素早く補給・胃に優しく、水分吸収スピードがタブレットよりも速い・強度別に選べる3タイプ（PH 500 / 1000 / 1500）・発汗量や気温に合わせて最適な濃度を選択可能・電解質ローディングにおすすめ（PH1500）

ジェル

■エネルギー補給ジェル：PF30ジェル・マイルドな柑橘系の味・ジェルが苦手な人でも飲みやすいトロトロしたのど越し・PF30ジェル：1袋30gの炭水化物（120kcal）・インフォームドスポーツ認定・人工成分不使用■エネルギー補給ジェル：PF30カフェインジェル・1袋120kcal+カフェイン100mg含有・ジェルが苦手な人でも飲みやすいトロトロしたのど越し・効きがいい・インフォームドスポーツ認定・人工成分不使用■エネルギー補給ジェル：PF90ジェル・マイルドな柑橘系の味・ジェルが苦手な人でも飲みやすいトロトロしたのど越し・PF90ジェル：1袋90gの炭水化物（360kcal）・インフォームドスポーツ認定・人工成分不使用

▼Precision Fuel & Hydration日本上陸1周年記念「豪華3大特典」キャンペーン詳細はこちらhttps://shop.pfandh.jp/blogs/updates/1st_anniversary_campaign▼「Precision Fuel & Hydration」商品紹介YouTube動画https://www.youtube.com/watch?v=PcyYPwPS7bw&t=3s▼Precision Fuel & Hydration 日本公式サイトhttps://pfandh.jp/▼Precision Fuel & Hydration 日本公式販売サイトhttps://shop.pfandh.jp/

■会社概要商号：株式会社トータルヘルスコンサルティング代表取締役：森重一雄所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-6-5 東神田ビル8階設立：平成14年5月2日事業内容：スポーツ関連事業、食品輸入事業、歯科医療事業、サプリメント事業、美容健康事業WEB事業、出版事業、広告代理店事業URL ： https://thcjapan.com/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】株式会社トータルヘルスコンサルティングTEL：03-3526-3081