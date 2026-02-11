コンサル転職スクール「Strategists」が経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」に採択・交付決定。制度活用により受講料負担を最大70%軽減

株式会社トップティア

コンサル入社支援スクールおよび転職エージェント事業を提供する「Strategists」（運営会社：株式会社トップティア）は、経済産業省が推進する「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」において、補助対象事業者として採択・交付決定されたことをお知らせします。

Strategistsでは本制度を活用し、一定の要件を満たした受講者を対象に受講料負担の50%を軽減、さらに当社経由での転職成功時に受講料の20%が追加補助されます。※補助の適用には要件があります。補助可否・補助額は、制度上の条件充足および所定の手続きにより決定されます。

当社プログラムについて

Strategistsは、コンサルタントへの転職および入社後の活躍に必要となる包括的なスキル（思考力・コミュニケーション力・経営戦略に関する知見等）を短期間で鍛えるプログラムを開発・提供してきました。これまで多数の方を、戦略コンサルティングファームや大手総合・ITコンサルティングファームへ輩出しています。

当社のプログラムの中核は、同業界の採用面接で伝統的に用いられてきた「ケース面接」から着想を得た『様々な業界や企業をテーマに、課題解決および成長戦略について短時間で思考・発表・議論する』という非常に高難度かつ高密度なトレーニングとなっています。戦略コンサル出身者や内定者とマンツーマンで繰り返し実施し、小手先の面接対策テクニックに終始しない、本質的な思考力やコミュニケーション力を鍛えます。

また転職活動においては、企業紹介、書類作成、面接対策、エントリー、条件交渉までを一気通貫で支援し、「コンサル転職成功」というゴールにコミットして参りました。

「ケース面接」とは

コンサルティングファームで実施される、制限時間内に架空のビジネス課題（例：カフェの売上向上）に対する解決策をその場で提示するシミュレーション面接。論理的思考力・問題解決能力・コミュニケーション力など、コンサルタントとしての適性を測る目的で、主に「フェルミ推定」と「ビジネスケース」の2パターンが出題されます。

採択背景・社会的意義

今回の採択にあたり、本プログラムの特長として、以下の点が評価・期待されたものと捉えています。

・コンサルティングファームへの転職に特化し、転職を前提としたリスキリングを提供していること

・講座内容に実践演習を導入し、即戦力化に向けた施策が講じられていること

また社会的意義として、以下の点が評価・期待されたものと認識しています。

・成長著しいコンサルティング業界へ、優秀な人材を供給すること

・未経験の方がコンサルタントを目指す際の障壁を解消すること

キャンペーン概要

■内容：最大70%の自己負担軽減（受講時点での50%軽減＋転職成功時に20%追加補助）

■期間：本日より受付開始。定員に達し次第、終了します。

■対象：初回カウンセリングおよび入会時点で、雇用主の変更を伴う転職を目指していること／企業等に雇用されていること。

※現在雇用されていない方、就活生（学生）は対象外となります。

■注意事項：

補助制度の適用可否・補助額は、制度要件・手続きに基づき決定されます

補助の趣旨に沿った受講・修了等が必要となります

詳細は、初回カウンセリング（無料）時にご案内します

代表コメント

このたび、経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」に採択されたことを、大変光栄に思います。本制度の活用により、受講者の皆さまの受講料負担を大幅に抑えつつ、これまで以上に強力なご支援を提供できることを心より嬉しく思います。

また、当社プログラムの独自性・強み、ならびに本事業の社会的意義についてご評価をいただけたことも、大きな励みです。コンサルティング業界への人材供給はもちろん、将来的に経営者・経営人材として活躍される可能性を持つ多くの皆さまのキャリアアップと転職活動に伴走できることに、責任と喜びを感じながら、今後とも、全力でコミットして参りたいと思います。

株式会社トップティア 代表取締役社長 山本雄大

経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」とは

本事業は、キャリア相談・リスキリング・転職支援を一体で実施する枠組みを通じて、個人のキャリアアップを後押しする制度です。講座修了等により、講座受講費用の50%相当額が補助される仕組みであり、本事業経由での転職成功の場合には、さらに20%の追加補助が行われます。また事業者の諸経費も一部負担がなされます。※制度詳細は、経済産業省の事業サイト等をご確認ください。

当社について

当社（株式会社トップティア）は「才能と可能性を最大化し社会を切り拓く人材を輩出する」をミッションに、新卒・中途問わず、外資戦略コンサルティングファームをはじめとした難関コンサルティングファームへの入社・転職に特化したスクールおよび転職エージェントを運営しています。コンサル就活および転職の累計支援者数は1000名を突破しました。※2026年2月時点

