確定申告・決算応援キャンペーン開催！PDF編集ソフト「PDNob」が期間限定特別オファー

Tenorshare(Hongkong)Limited

■ キャンペーン概要

本キャンペーンでは、確定申告や決算処理などの書類整理をスムーズに行うため、永久ライセンスを特別価格でご提供。
業務効率を大幅に向上させたい方に最適な、期間限定の特別オファーです。



PDNob 確定申告・決算応援キャンペーン


対象製品：Tenorshare PDNob（PDF編集ソフト）


特典内容：永久ライセンス 72%OFF


実施期間：2026年2月10日（火）～ 2026年3月16日（日）


対象ページ：


公式キャンペーンページ https://bit.ly/3M4hCvT(https://bit.ly/3M4hCvT)



■ Tenorshare PDNobとは

Tenorshare PDNob は、PDFの編集・変換・結合・分割・ページ整理・注釈作成・透かし追加など、
確定申告や決算書類作成で必要なPDF作業をこれ1本で完結できるオールインワンPDF編集ツールです。



個人利用からビジネス用途まで幅広く対応し、「PDF作業をもっと簡単に、もっと効率よく」行いたい方に最適です。


オールインワンPDF編集ツールPDNobの主な機能

PDF編集：テキスト・画像・リンクの追加／削除／修正


PDF変換：Word、Excel、PowerPoint、画像など多形式に変換


ページ操作：結合・分割・抽出・削除・並べ替え


注釈機能：マーカー、メモ、図形、電子署名


透かし/ヘッダー/フッターの追加


OCR文字認識：スキャンPDF・画像から文字を抽出


PDFフォーム対応：入力欄の作成・編集に対応


AI機能：PDF要約、翻訳、文章生成などを自動化



複数ツールを使い分ける必要がなく、PDF作業を一括で効率化できる点が特長です。



さらに、完全オフライン対応のため、機密書類や社内資料も安全に取り扱えます。
永久ライセンスを選べば一度の支払いで長期利用可能、コストパフォーマンスも抜群です。



確定申告や決算の繁忙期も、PDNobを使えばPDF作業がもっとラクに、もっと効率的に。
この機会にぜひご利用ください。


Tenorshare PDNobの入手方法は？

対応OS：


Windows 10 以上


macOS 10.0 ～ 26 対応


ダウンロード方法：公式サイトより、無料体験版を含む最新版の Tenorshare PDNobを簡単にダウンロードいただけます ➤　https://bit.ly/3M4hCvT(https://bit.ly/3M4hCvT)


製品操作ガイド：https://www.tenorshare.jp/guide/how-to-use-pdnob-pdf-editor.html



