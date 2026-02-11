確定申告・決算応援キャンペーン開催！PDF編集ソフト「PDNob」が期間限定特別オファー
■ キャンペーン概要
本キャンペーンでは、確定申告や決算処理などの書類整理をスムーズに行うため、永久ライセンスを特別価格でご提供。
業務効率を大幅に向上させたい方に最適な、期間限定の特別オファーです。
PDNob 確定申告・決算応援キャンペーン
対象製品：Tenorshare PDNob（PDF編集ソフト）
特典内容：永久ライセンス 72%OFF
実施期間：2026年2月10日（火）～ 2026年3月16日（日）
対象ページ：
公式キャンペーンページ https://bit.ly/3M4hCvT(https://bit.ly/3M4hCvT)
■ Tenorshare PDNobとは
Tenorshare PDNob は、PDFの編集・変換・結合・分割・ページ整理・注釈作成・透かし追加など、
確定申告や決算書類作成で必要なPDF作業をこれ1本で完結できるオールインワンPDF編集ツールです。
個人利用からビジネス用途まで幅広く対応し、「PDF作業をもっと簡単に、もっと効率よく」行いたい方に最適です。
オールインワンPDF編集ツールPDNobの主な機能
PDF編集：テキスト・画像・リンクの追加／削除／修正
PDF変換：Word、Excel、PowerPoint、画像など多形式に変換
ページ操作：結合・分割・抽出・削除・並べ替え
注釈機能：マーカー、メモ、図形、電子署名
透かし/ヘッダー/フッターの追加
OCR文字認識：スキャンPDF・画像から文字を抽出
PDFフォーム対応：入力欄の作成・編集に対応
AI機能：PDF要約、翻訳、文章生成などを自動化
複数ツールを使い分ける必要がなく、PDF作業を一括で効率化できる点が特長です。
さらに、完全オフライン対応のため、機密書類や社内資料も安全に取り扱えます。
永久ライセンスを選べば一度の支払いで長期利用可能、コストパフォーマンスも抜群です。
確定申告や決算の繁忙期も、PDNobを使えばPDF作業がもっとラクに、もっと効率的に。
この機会にぜひご利用ください。
Tenorshare PDNobの入手方法は？
対応OS：
Windows 10 以上
macOS 10.0 ～ 26 対応
ダウンロード方法：公式サイトより、無料体験版を含む最新版の Tenorshare PDNobを簡単にダウンロードいただけます ➤ https://bit.ly/3M4hCvT(https://bit.ly/3M4hCvT)
製品操作ガイド：https://www.tenorshare.jp/guide/how-to-use-pdnob-pdf-editor.html
【会社概要】
会社名:Tenorshare
お問い合わせ先：https://www.tenorshare.jp/support/
ホームページ：https://www.tenorshare.jp/products/pdf-editor-software-free-download.html
公式Twitter(ツイッター)：https://twitter.com/Tenorshare_JP
公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/TenorshareJapan