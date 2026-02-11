JELLY BEANS公式オンラインストアにて、春を彩るSpring / Summer Collectionを公開

株式会社ジェリービーンズグループ

株式会社ジェリービーンズグループ(https://www.jelly-beans-group.co.jp/)（本社：東京都台東区、代表取締役：宮崎 明、以下「ジェリービーンズ」）は、公式オンラインストア(https://www.jelly-beansshop.com/shop/default.aspx)にて、2026年春夏の新作 Spring/Summer Collection(https://www.jelly-beansshop.com/shop/pages/ss_collection2026.aspx)を発表しました。

本コレクションでは、春の装いに映える鮮やかなカラーアイテムを中心に、日常使いしやすいデザインを幅広く展開しています。

普段は白・ベージュ・黒・ネイビーといったベーシックカラーを選びがちな方にも、無理なく挑戦していただけるのが今季のポイントです。定番色のコーディネートに、カラーアイテムを一点プラスするだけで、装い全体がぐっと春らしく華やぎます。



「少しだけ雰囲気を変えたい」「季節感を取り入れたい」そんな想いに応えるコレクションです。

Spring/Summer Collection Lineup

春の装いを手軽にアップデートできる、ジェリービーンズの新作シューズのラインアップ。

軽やかな履き心地と春らしいカラーリングを両立させ、日常使いしやすいデザインに仕上げています。

ターバンリボンヒールローファーパンプス \7,590（税込）スクエアビジューバックルローファーパンプス \9,790（税込）リボンビジューローファーマニッシュシューズ \9,790（税込）リボンゴムストラップフラワーカットパンプス \8,690（税込）ノットリボントリミングローファー \7,920（税込）フラワークリアヒールストラップサンダル \7,920（税込）



特集ページ：

https://www.jelly-beansshop.com/shop/pages/ss_collection2026.aspx

株式会社ジェリービーンズグループについて

株式会社ジェリービーンズグループは、「私がわたしらしく素敵になれるいちばん身近なデイリーシューズ」をコンセプトとした「JELLY BEANS(https://www.jelly-beansshop.com/shop/default.aspx)」ブランドをはじめ、総合スポーツブランド「361°(https://361sports.jp/)」、韓国アイス「Gold Star(https://goldstarjapan.co.jp/)」、エンターテインメント事業、物流事業、株主優待プラットフォーム事業などを展開するホールディングスカンパニーです。

ライフスタイル領域への取り組みも広げており、着用時の快適性や休息時間の質に配慮したリカバリーウェア(https://www.jelly-beansshop.com/shop/pages/recoverywear.aspx)の販売を開始しました。日常使いからアクティブシーン、リラックスタイムまでを視野に入れた商品展開を通じて、暮らしに寄り添う価値提供を目指しています。

今後も、ファッション・スポーツ・フード・エンターテインメントといった分野を横断しながら、商品企画から販売、物流、デジタル領域までを一体的に推進し、身近で信頼されるブランドづくりに取り組んでまいります。

JELLY BEANS (ジェリービーンズ)公式OnlineShop

https://www.jelly-beansshop.com/shop/default.aspx

インスタグラム：https://www.instagram.com/jellybeans_shoes/

X：https://x.com/JELLYBEANS_com

