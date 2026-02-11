【新連載】ふたりで描く、絆の軌跡――。女子高生たちがキャンバスに刻む青春群像劇!!『黒の世界は白墨に染まる』が2月11日(水)より先行配信開始！

株式会社ぶんか社

株式会社ぶんか社（本社：東京都千代田区、代表取締役：今晴美）のマンガレーベル「orSiS」より涼海来夏の最新作『黒の世界は白墨に染まる』が本日2月11日(水)より連載を開始します。

あらすじ

顔に傷を負ったことが原因で周りから敬遠され心を閉ざしてしまった高校1年生の蛇乃目三白。唯一の心の支えは絵を描くことだけだったが、高校に入学すると先輩・猫宮黒絵と運命的な出逢いを果たす。

三白は黒絵から美術部に勧誘され一旦はその誘いを断るが、半ば強引に入部する流れに…。だが、黒絵は目が見えないというハンデを抱えている上に、部員は黒絵と三白のふたりだけ。活動すらままならない状況のなか、黒絵は三白に「黒板アート」の大会で最優秀賞を取ることが自分の夢だと打ち明ける。

黒絵との出逢ったことで三白の日常は少しずつ変わり始め、やがて黒板アートを通してふたりの間にはかけがえのない友情と絆が芽生え…。運命の出逢い。重なる想い。キャンバスに刻む青春群像劇、開幕です。

コミック情報

タイトル：『黒の世界は白墨に染まる』

著者：涼海来夏（https://x.com/raika_suzumi）

2月11日(水)よりLINEマンガ、ebookjapanにて先行配信スタート！

■LINEマンガ：https://manga.line.me/book/product_list?product_id=E957009

■ebookjapan：https://ebookjapan.yahoo.co.jp/books/957009/

SNS・特設ページ

■公式アカウントから最新情報をチェック！

「orSiS」公式X：https://x.com/orsis_info

■「orSiS」特設ページ

https://www.yomonga.com/notifications/3329/

■「マンガよもんが」とは

株式会社ぶんか社が運営する完全無料の公式マンガサイト。ドラマ化で話題の作品から新作、不朽の名作まで、ぶんか社の注目作品を厳選してお届けします。

女性コミック、TL、BL、エッセイ＆4コマ、ライトノベルのコミカライズなど、多様なジャンルの作品を取り揃え、アプリでは実現できない刺激的な作品も多数配信しています。

独自のコミック大賞も年2回開催中！

＜サイト概要＞

【サイト名】マンガよもんが

https://www.yomonga.com/

【ジャンル】コミックサイト

【内容】

・マンガよもんがオリジナル作品の配信

・ぶんか社／海王社の各媒体掲載作品の配信

・単行本刊行作品の配信

【価格】完全無料

【対応プラットフォーム】PCブラウザ／スマートフォン

※画像を使用される場合は以下のコピーライト表記をお願いいたします。

(C) 涼海来夏／ぶんか社