『クリスタル・オブ・アトラン（CoA）』にて年に一度の「黄金の宵」イベントが開催！限定イベントやガチャで盛り上がろう！

魔法と機械のコンボアクションRPG『クリスタル・オブ・アトラン（CoA）』は、2026年2月11日（水）より年に一度の「黄金の宵」を開催することをお知らせいたします！期間中は限定イベントに加え、バレンタインイベント、限定コスチューム「丹霞墨韻」や「碧澗の靄」のガチャイベントも同時開催されます。

■共に過ごす「黄金の宵」

年ごとに金の日、歳ごとに金の宵。

アトランの人々が賑やかに旧年を送り、新年を迎える時 --

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SsB5ZA7Buqw ]

極東の地から来た、謎めいたハクエン人の盛大な祝祭です。夜の帳が下り、星明かりが大地を照らす時、年に一度の団らんと祝祭の日「黄金の宵」がやってきます。アトランの至る所が提灯で彩られ、親しい友人や家族と共に、最も賑やかな方法で過去に別れを告げ、輝かしい新たな始まりを迎える準備をしています！

開催期間：2026年2月11日（水）メンテナンス終了後～2026年3月11日（水）06:00（冒険者の所在サーバー時間）※メンテナンス終了時には公式SNSよりお知らせいたします。

■「カササギお花ランキング」

「カササギ祭」は、神秘的な部族「ヤカマ」族に起源を持つ祝祭です。若者は好意を持つ相手に貴重なイスフィルローズを送り、気持ちを確かめ合います。情熱的な部族民にとって、「カササギの物語」だけでは、燃えるような情熱的な気持ちを表現するには物足りず、濃厚な愛と呼ぶまでには「以心伝心」まで高めなければなりません。花の贈り受けを通じて「カササギ祭ランキング」に挑戦してみましょう！限定称号、レアアクセサリー、記章や強力な触媒など、豪華な報酬が皆様をお待ちしています！

開催期間：2026年2月11日（水）メンテナンス終了後～2026年2月18日（水）06:00（冒険者の所在サーバー時間）※メンテナンス終了時には公式SNSよりお知らせいたします。

■限定衣装ガチャ登場ガチャ登場期間：2026年2月11日（水）メンテナンス終了後～2026年5月21日（木）15:00。※メンテナンス終了時には公式SNSよりお知らせいたします。

コスチューム｜丹霞墨韻

赤と黒を基調としたスタイルに、丹絵の赤岩壁を仿佛とさせる趣向と墨絵風の伝統刺繍を融け込ませて描かれた姿は、紅き炎が天を駆け巡る如く気迫にみち、共に旧正月を迎えましょう。

コスチューム｜碧澗の靄

青々とした山と清らかな谷川が入り混じり、雅な趣に満ちています。立ち込める靄の先には、まるで水墨画のような美しさが透けて見えます。

■新レイド「空海の魔島 - 巨妖の背」まもなく開放

壊れた飛空艇での一戦の後、激しい復讐心に駆られたホークは、カギを用いてクラーケンを召喚しました。付近の空域に停まったクラーケンは、目覚めと共に自身の力を撒き散らし、空海の魔力を吸収して周囲の気候さえも変えてしまいました。

その不思議な力もまた、彼に新たな姿をもたらします……

集落の住民を守るため、冒険者たちは困難に立ち向かい、空海最古の伝説と対峙しなければなりません。

開放期間：2026年2月14日（土）10:00～（冒険者の所在サーバー時間）



