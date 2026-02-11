「東京建築祭2026」2/11よりクラウドファンディング開始

東京建築祭実行委員会

「建築から、ひとを感じる、まちを知る。」東京建築祭実行委員会（実行委員長：倉方俊輔）は、2026年5月16日（土）から24日（日）までの9日間、第3回となる大規模建築体験イベント「東京建築祭」を開催します。

東京の建築を舞台に、特別公開や特別展示、ガイドツアー、トークプログラムなど多彩なプログラムを通して、建築を楽しむための時間をひらいていきます。

東京建築祭は、「建築は楽しい」と感じる体験を、一人でも多くの人に届けたいという思いから始まりました。無料で建築に出会える機会を大切にしながら、建築を守り、育て、ひらいてきた人びとの営みを伝え、まちとの関係を次の世代へ手渡していくことを目指しています。

東京建築祭は、実行に必要となる資金の一部を、毎年クラウドファンディングによってまかなってきました。それは単なる資金調達ではありません。この祭りがどのような性格を持ち、どのように続いていくのかを、多くの人と共有しながら育てていくための仕組みでもあります。建築を愛する人、この祭りの価値に気づいてくださった方々に、「一緒に祭りを育てている」という感覚を持って関わっていただけたらと考えています。

2026年は、これまでの取り組みをさらに発展させ、より多くの建築と人をつなぐため、2026年2月11日(水)から6月1日(月)まで、目標金額を600万円としてクラウドファンディングを実施します。

■ 【東京建築祭】クラウドファンディング概要

プロジェクト名 【東京建築祭】2026は渋谷エリアまで拡大。皆でつくり、育てる建築祭を目指して

募集期間 2026年2月11日(水)-6月1日(月)

受付ページ https://motion-gallery.net/projects/tokyokenchikusai2026

目標金額｜600万円

リターン｜2,000円-100,000円までの20種類

※本プロジェクトは目標金額に満たない場合も計画を実行し、リターンをお届けします。



■ リターン例

●東京建築祭キックオフイベントご招待

東京建築祭の特別なパートナーとしてキックオフイベントにご招待します。建築家・内藤廣さんを迎え、実行委員やパートナーと共に、建築がつくる東京のこれからを考えます。

●東京建築祭2025応援トートバッグ

建築家・内藤廣さんのオリジナルスケッチによる〈東京建築祭2026応援トートバッグ〉をお届けします。

●東京建築祭2026応援手ぬぐい

東京建築祭実行委員で画文家、BUNGA NET代表兼編集長の宮沢洋による、日本を牽引してきた建築家の似顔絵スケッチを、創業154年を迎える日本橋の老舗・戸田屋商店さんのご協力のもと、〈東京建築祭2026 応援手ぬぐい〉としてお届けします。

協力：梨園染 株式会社戸田屋商店

●ガウディの窓に関する書籍（日本輸入部数限定）

ガウディ没後100年記念として現地スペインの出版社から発行される、ガウディの「窓」に焦点をあてた限定書籍をお届けします。建築家や専門家によるガウディの窓に関する論考や、美しいガウディの窓の数々をお楽しみいただけます。

協力：YKK AP株式会社

●日本工業倶楽部会館 特別見学会

日本で数少ない本格的なセセッション様式、日本工業倶楽部会館の特別見学会です。普段非公開の会員制施設を、改修に携わった東京建築祭実行委員で神奈川大学教授の野村和宣、三菱地所設計の須藤 啓さんによる特別レクチャー＆案内でめぐります。

協力：日本工業倶楽部

●綱町三井倶楽部 特別見学会

鹿鳴館の設計者でもあるジョサイア・コンドルが手がけた、綱町三井倶楽部の特別見学会です。普段非公開の会員制施設を、日本近代住宅史の第一人者、千葉工業大学教授の藤木竜也さんの案内でその魅力をひもときます。

協力：綱町三井倶楽部

●資生堂アートハウス 特別見学会

あの谷口吉生の出世作を、貸し切りで鑑賞します。非公開の建築資料が展示されるなど、この日だけのしつらえとなります。谷口吉生の真価も、資生堂の文化貢献の系譜も、掛川が誇るモダニズムの系譜も、腑に落ちるに違いありません。資生堂アートハウスの学芸員と倉方俊輔がご案内する、またとない機会です。

協力：資生堂

●土浦亀城邸 特別見学会

フランク・ロイド・ライトのもとで学び、日本におけるモダニズム建築を切り拓いた建築家・土浦亀城。その自邸（ポーラ青山ビルディング敷地内）を、少人数でじっくりと巡る特別見学会です。 通常は限定予約制で公開されているこの建物を、復原・移築の歴史監修に携わった建築史家・山崎鯛介さんが案内役となり、空間を体感しながら当時の設計思想や暮らしのあり方について、対話を交えつつ読み解きます。

協力：ピーオーリアルエステート

■ 東京建築祭2026 ステップアップポイント

2026年も、より多様な建築をより多くの方々に楽しんでいただけるように、プログラムを拡充します。

1)いよいよ渋谷へ開催エリア拡大、東京の主要エリアを横断する建築祭へ

2026年は開催エリアを西へ大幅拡大、いよいよ渋谷へ。2024年からの東京駅周辺（日本橋・京橋、大手町・丸の内・有楽町、銀座・築地）エリア、2025年からの上野・本郷・湯島、神田・九段、港区エリアもさらに充実させ、東京の主要エリアを横断する建築祭を目指します。

2）各国大使館や大学キャンパスなど多様な建築が新たに参画、プログラム拡充

各国大使館や大学キャンパス、復興小学校、歴史的文化財から世界的建築家の作品、東京を代表する企業ビルまで、さらに多彩で豊かな建築が新たに加わります。参加建築の輪はますます広がり、国際都市・東京を体感できる、他にない機会となります。

そして特別公開や特別展示、ガイドツアーに加えて、こども向け企画やクルーズツアー、新しい建築教育の形となるラーニングプログラムなど、バリエーションも一層拡充。より多面的な“建築体験”の祭典を追求します。

3）来場者数は、前年比1.2倍を想定

プログラム数の拡大に伴い、来場者数は2025年の約11万人から2026年には約13万人への増加を見込んでいます。一部建築にはデジタル順番待ち（整理券）システムを導入し、スムーズかつ充実した建築体験となることを目指します。

4）運営体制の強化

2025年にはのべ974人の有償ボランティアスタッフが稼働しました。2026年は、よりスムーズな建築体験のためのスタッフ増強と、エリアとプログラム数の拡大により、のべ1500人ほどの広がりを目ざしています。また、2025年に導入を開始したデジタル順番待ち（整理券）システムや、運営体制の整備を進め、より多くの方に快適な見学体験を準備しています。

5）見学サポートの拡充

見学サポートとして地図や音声ガイド付きアプリ、事前学習可能な動画講義に加え、特別公開の各会場に建築ナビゲーターを展開します。

■ 東京建築祭とは

「東京建築祭」は、東京の多様な建築を楽しみ、まちの魅力を再発見する大規模建築体験イベントです。

建築から、ひとを感じる、まちを知る。を理念に、普段公開されていない建築を一般公開し、建築主や専門家による多彩なガイドツアーや様々なイベントを実施。

つくるひと、使うひと、守り継ぐひとなど、さまざまな思いに触れ、建築を身近に感じることにより、自らのまちの魅力を再発見し、未来を考えるきっかけをつくることを目指しています。

■ 東京建築祭2026 開催概要

名 称｜東京建築祭2026

会 期｜2026年5月16日(土)-24日(日) （特別公開：23日-24日）

主 催｜東京建築祭実行委員会

開催エリア｜上野・本郷・湯島、神田・九段、日本橋・京橋、大手町・丸の内・有楽町、銀座・築地、新橋・竹芝・芝浦、品川・三田・白金、六本木・赤坂・青山、渋谷(2026新エリア)

参加建築数（予定）｜約150件

プログラム｜建築の専門家、初心者も楽しめるプログラムをご用意します。



・特別公開・特別展示（無料・申込不要の自由見学）

通常非公開の建築の公開や、特別な資料の展示を実施。

自分のペースで見学が可能な無料の自由見学プログラム。

・ガイドツアー（有料事前申込の案内付き見学）

建築に携わる人々や専門家の案内で、建築に込められた思いや

物語に触れる有料ツアープログラム。

・その他イベント（上記以外の様々な催し）

ワークショップやトークイベント、交流会やクルーズツアーなど、

建築の多彩な楽しみ方を提案するプログラム。

その他に、ライブ配信やオーディオガイド、建築ナビゲーターによる現地解説、さらに書店と連携したブックフェアなど、祭りの前から後まで楽しめる見学サポートも充実します。

公式サイト｜https://kenchikusai.tokyo/

公式SNS｜ X https://x.com/tokyokenchiku

Instagram https://www.instagram.com/tokyokenchikusai/(https://www.instagram.com/tokyokenchikusai/)

助成 │ アーツカウンシル東京【芸術文化魅力創出助成】

【お問合せ・取材連絡先】

お問合せフォーム

https://2026.kenchikusai.tokyo/contact/

東京建築祭実行委員会 事務局（西川）

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町16-5