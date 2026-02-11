【韓国旧正月記念】韓国発ブランド「SANSA」がW特典キャンペーンを開催！スマホケース購入で「限定キーリング」＆最大250円OFFの選べるクーポンをプレゼント

株式会社シックスティーパーセント

韓国発のブランド「SANSA（サンサ）」は、韓国の旧正月（ソルラル）を記念し、アジアファッションプラットフォーム「60%（シックスティーパーセント）」にて、対象のスマートフォンケースをご購入いただいたすべてのお客様に、非売品のランダムキーリングをプレゼント。

さらに、ショッピングをより一層お楽しみいただけるよう、最大250円OFFとなるスペシャルクーポンもあわせてご用意いたしました。

▶ 【特典1】限定ノベルティプレゼント

期間中、SANSAのスマートフォンケースをご購入いただいた方全員に、「限定オリジナルキーリング」を1点プレゼント。

※ノベルティは数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。

▶ 【特典2】対象商品に使えるスペシャルクーポン

イベント期間中、対象アイテムにご利用いただける2種類のクーポンを配布いたします。

250円OFFクーポン (一部対象商品)

130円OFFクーポン (一部対象商品)

※クーポン適用条件は商品ページをご確認ください。

■キャンペーン概要

2025年02月12日 18:00 ～02月18日 00:00

▶販売URLはこちら：https://www.sixty-percent.com/pages/202602-sansa_elp(https://www.sixty-percent.com/pages/202602-sansa_elp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

▶ ︎Instagram ：https://www.instagram.com/sansa__official/

■ 株式会社シックスティーパーセント

2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2025年10月時点

会社名 ：株式会社シックスティーパーセント

代表者 ：代表取締役 真部大河

所在地 ：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階

設立 ：2018年7月

HP ：https://corp.sixtypercent.com/(https://corp.sixtypercent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

■ 60%

「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。

