沖縄出身の難関大学指導講師が合格者と共に考える、最新の総合型選抜の戦い方【好評につき、再実施決定！】

総合型選抜・学校推薦型選抜（旧AO・推薦入試）で大学を目指す受験生が年々増えています。一般入試と両立する受験生、あるいは総合型選抜を軸に受験戦略を組み立てる受験生も増え、入試の選択肢は大きく広がっています。

一方で、総合型選抜・推薦入試に関する情報は一般入試に比べて十分に行き届いておらず、特に沖縄では最新の受験情報に触れる機会が限られているという課題があります。

そこで、総合型選抜・推薦入試対策専門塾「Loohcs志塾（ルークス志塾）」は、地元・沖縄の受験生により多くの受験のチャンスを届けることを目的に、無料イベントを開催します。

本イベントでは、2月５日に実施したイベントの再講演です。

好評だった「沖縄の特殊性を活かしてどう戦うか」ということを、関東で長年難関大学合格者を指導してきた沖縄出身の講師と、今年度総合型選抜で合格した塾生が実例も踏まえ紹介します。

■ イベント概要

イベント名

沖縄だからこそできる総合型選抜対策を考える

日時

2026年2月21日（土）19:00～20:30

2026年2月23日（月）20:00～21:30

開催形式

オンライン開催（参加無料）

対象

・総合型選抜の受験を考えているが、何から始めればよいかわからない方

・総合型選抜を受けるかどうか迷っている方

・最新の大学受験情報を知りたい高校生・保護者の方

※総合型選抜をまだ受けると決めていない方も参加可能です。

■ 内容

・総合型選抜・推薦入試の仕組みと基本的な対策

・最新の大学受験動向・入試トレンド

・沖縄の受験生だからこそ活かせる強みと戦略

・講師 × 合格者によるパネルディスカッション

・質疑応答（参加者からの質問に直接回答）

■ 登壇者

大城 翔平（おおしろ・しょうへい）

ルークス志塾 仙台・名古屋・柏・沖縄エリア管轄

1991年生まれ。沖縄県立向陽高等学校出身、東京学芸大学大学院卒。

柏・名古屋校舎の校舎長を務め、慶應・早稲田・上智・MARCH・関関同立など様々な難関校に合格実績を持つ。前職では一般入試の受験アドバイザーを務め、その知見を活かしながら、現在はルークス志塾の沖縄エリア管轄として、時には沖縄校舎の塾生の指導も行う。

メッセージ

内地では「総合型選抜・推薦入試だけで受験する」という人も増えており、推薦入試は受験選択肢の１つになってきているものの、沖縄ではまだあまりその傾向がありません。

もちろん、受験手法を総合型選抜・推薦入試１本に絞ってほしいというわけではありません。正しい受験情報を知っていただき、自分に合った受験選択をしてほしい。そして、沖縄の高校生たちの受験の選択肢を増やしたいというのが私の思いです。

総合型選抜の受験を本気で考えている人も、どうしようか悩んでいる人も、ただ受験情報を知りたい方も。どんな方でも構いません、ぜひ大学受験のリアルを知ってください！

■ お申し込み方法

以下の特設ページよりお申し込みください。

多くの沖縄の受験生・保護者の皆さまのご参加をお待ちしております。

▶ お申し込みページ

https://loohcs-shijuku.com/campaign/p152406/

Loohcs志塾とは

Loohcs志塾（ルークス志塾）は、総合型選抜（旧AO入試）対策に特化した大学受験予備校です。長年の経験と実績に基づき、多くの生徒を難関大学合格へ導いています。

指導は、生徒一人ひとりの個性と目標に合わせた個別指導を基盤としつつ、少人数グループでの議論も取り入れています。講師陣は総合型選抜での合格経験者が多く、実践的なアドバイスを提供。小論文・面接対策から出願書類作成まで、合格に必要なスキルを網羅的に指導します。

将来の目標が不明確な生徒へのサポートも充実しており、自己分析を通じて進路決定を支援。対面・オンライン指導の選択も可能です。

Loohcs株式会社について

わたしたちは「すべての人を主人公に」をビジョンに掲げ、大学教養レベルを先取りしたリベラルアーツ学習と、社会で活きるスキルを実践的に学べるプロジェクト学習の2本を柱に、子どもたちが変化のきっかけをつかみ、自らの人生を「美しい物語」として語り合えるような場を創る事業を展開しています。

代表取締役：嶺井 祐輝

所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル 3階（渋谷本校）

Webサイト：https://loohcs.co.jp/