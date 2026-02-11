プロモツール株式会社、「さいたま市の香り」決定後初の市民向けアロマ講座を開催

プロモツール株式会社

あらゆる香りとニオイを創るセントテクノロジーカンパニー、プロモツール株式会社（本社：東京都文京区、香り技術研究所：埼玉県さいたま市、代表取締役兼CEO：緒方健介、以下：当社）は、さいたま市の「都市ブランディング」を香りで支援する取り組みとして、2026年1月30日（金）に発表された「さいたま市の香り」をいち早く体験できる初の市民向けアロマ講座を、2026年2月27日（金）に大砂土公民館で開催します。

当社は、都市ブランディングにおいて「香りを決める」だけでなく、「市民の記憶と日常に根付かせる」ことが重要だと考えています。そのため、企画開発から浸透・定着までを一貫して支援できる体制を構築。ブランディングのスペシャリストやデザイナー、そしてJALや万平ホテル等の香りを手掛けた日本一の若手調香師をはじめとする一流のプロフェッショナルが揃うからこそ、独自の「都市ブランディング」の香り演出を実現できます。香りそのものへの愛着が生まれ、地域の象徴として根付くまで関わることが当社の使命です。

市民が香りを体験できる公式講座

市民投票で決定した「さいたま市の香り」が2026年1月30日に正式発表されました。本講座では、その香りを市民がワークショップとして初めて体験できます。香りが生まれた背景やコンセプトを学びながら、実際に香りをブレンドしてアロマサシェを作る体験を通して、香りへの理解と愛着を深めていただけます。

講師には、「さいたま市の香り」の開発を担当した今や日本一の若手調香師と評価される当社シニア調香師・渡辺武志が登壇。一流の調香の専門家から直接学べる希少な機会です。

香りが高齢者の心の健康や生活意欲の向上など「生きがい健康づくり」に寄与

本講座は、さいたま市が推進する介護予防普及啓発事業／生きがい健康づくり教室の一環として実施されます。香りはリラックス効果や気分転換を促すとされ、アロマを楽しむことで高齢者の心の健康や生活意欲の向上にもつながることが期待されます。これまで香りに触れる機会が少なかった方でも、参加しやすいよう、公民館という身近な場所で体験型の講座として開催することで、日常生活の中に香りを取り入れるきっかけを提供します。地域のつながりを育みながら、心身の健康づくりを支える取り組みです。

講座概要

Webサイト：https://www.city.saitama.lg.jp/kita/001/001/005/001/p126718.html

講座名： 香りでリラックス「アロマサシェづくり教室」

日時： 2月27日(金) 13:30～15:30

会場： 大砂土公民館 実習室

講師： 渡辺 武志 (プロモツール香り技術研究所 シニア調香師)

対象： さいたま市内在住・在勤の65歳以上の方

定員： 16人 (定員を超えた場合は抽選)

費用： 無料

申込期間： 2月2日(月)～11日(水)

申込方法： 窓口・電話・WEB・FAX

問合せ先： 大砂土公民館（048-666-3593）

※詳細は大砂土公民館サイトをご確認ください。

今後の展望

プロモツールは今後も、自治体や地域コミュニティと連携し、香りを通じた健康づくり・地域活性化にも積極的に取り組んでまいります。今回の講座を皮切りに、市民が香りを身近に感じられる体験機会を継続的に創出し、香り文化の普及と地域の魅力発信をさらに推進してまいります。

また、当社が長年培ってきた調香技術や安全性の知見を活かし、自治体のブランド構築や地域資源を活かした香り開発にも積極的に取り組んでまいります。「香りを通じて地域の価値を高める」という視点から、香りが持つ可能性をより多くの地域へ届けてまいります。

※当社開発の香りは、(国際香粧品香料協会)/RIFM（香粧品香料原料安全性研究所）の国際基準に準拠した安全性の高い香料を使用して開発していますので、安心してお使いいただけます。

プロモツールの「都市ブランディングサービス」について

プロモツールの「都市ブランディングサービス」は、都市や地域の個性・魅力を香りという感性のメディアを通じて発信し、そのブランド価値を五感に深く刻むソリューションです。当社は専属の調香師が都市の自然、文化、歴史、人々の営みに根ざしたオリジナルの香りを安全・高品質に開発し、空間演出や体験演出、香りグッズ制作まで一貫して手掛けることで、訪れた人の記憶や感情に強く残る体験価値を創出します。この香り体験は都市のイメージ向上や誘客促進、住民の愛着醸成（シビックプライド）にも寄与し、「香りがその都市を象徴するシンボルとなる」新しい都市ブランディングの形を実現します。実際に「さいたま市の香り」の企画・開発・市民投票・発表という一連のプロセスを支援し、都市の魅力を香りで伝える取り組みを成功させています。

「都市ブランディング」のお問い合わせ :https://www.promotool.jp/contact/

プロモツール株式会社について

私たちは日本発のあらゆる香りとニオイを創る「セントテクノロジーカンパニー」です。心地よい空間を演出するアロマから、プロモーションやエンターテイメント、さらには人々の心身の健康をサポートする機能性フレグランスまで、香りに関するあらゆるニーズに応えます。 香りの力で豊かな社会を実現し、セントテクノロジーのリーディングカンパニーとして世界に認められることを目指します。

会社概要

プロモツール株式会社

本社 ：東京都文京区本駒込6-5-3ビューネ本駒込5階

香り技術研究所：埼玉県さいたま市北区宮原町3-161 大井ビル2階

代表 ：代表取締役社長CEO 緒方健介

事業内容 ：香料及び芳香器の製造販売

：(1)香りでブランディング（オリジナルアロマ）

：(2)香りで空間デザイン（高級業務用アロマディフューザー）

：(3)OEM（香料開発及び香水‧化粧品の製造・販売/香りグッズ）

：(4)香り見本（アロマテスター）

：(5)香りでプロモーション（香りDM等）

：(6)香りでエンターテインメント演出

公式ホームページ ：https://www.promotool.jp/

公式オンラインストア ：https://essenceon.jp/store/

調香体験香房 「L’esprit」」：https://lesprit.shop/

お問い合わせ先

プロモツール株式会社

担当：広報担当 井沢

TEL：03-5940-6637

FAX：03-5940-6685

お問い合わせ：https://www.promotool.jp/contact/