【PARCELLE JEWELRY 京都店】2月の新作とイベントを発表

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリー京都店

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、天然石、ダイヤモンド、真珠・珊瑚など、個性豊かな素材を、日本の職人が一つひとつ手作業で仕立てております。

2月の京都店では、店長・齋藤オリジナルカラーの「Nature」オーダー会をはじめ、2月の誕生石「Amethyst」をあしらったジュエリー、さらに「Pomponne」「Mille Chainon」「Luce」の新色入荷、シルバーシリーズの新作「Palette」、完売していた「Nature（ナチュール）」の再入荷など、多彩なコレクションが並びます。

また2月も、宝石との出会いや仕立てのご相談をお楽しみいただける各種ジュエリーイベントを開催いたします。創業メンバーが在店し、宝石選びからフルオーダーのご相談まで直接承る「Caravan」は祝日に開催。一般販売前の新作や限定意匠をご覧いただける「TRUNK SHOW」、POP UP SHOP 限定ジュエリーが一堂に揃う一日限定の特別催し「Petit Boutique」、約100石の宝石が並ぶ「STONE marche」など、月を通して催しをご用意しております。

TOPICS

■ Nature ― 「齋藤オリジナルカラー」ナチュールオーダー会を開催

京都では雪が舞い、冬らしい景色が広がっております。このたび京都店では、店長・齋藤（@aiko_parcelle(https://www.instagram.com/aiko_parcelle/)）が卒業することとなりました。



パーセル ジュエリー京都店では、齋藤が日頃より身に着けてきたカラーストーンを、人気シリーズ「Nature（ナチュール）」にあしらったオーダー会を開催いたします。

ブルーには「パライバトルマリン」、グリーンには「エメラルド」、ピンクには「サファイア」や「ルビー」、「スピネル」、イエローには「イエローダイヤモンド」など、ダイヤモンドを中心に展開している「ナチュール」シリーズをカラーストーンでお仕立ていたします。



京都店で人気の5種のデザインに、それぞれ3セットずつ、限定15セットをご用意いたします。小さな石座の中に色彩を凝縮した、配色の重なりをご覧いただけます。

これまで京都店にて多くのお客様と出会い、ジュエリーを通して時間を共有させていただいた齋藤より、感謝の気持ちを込めて本企画をご案内いたします。

人気シリーズ「ナチュール」をカラーストーンで ※お仕立て後のイメージ画像パライバトルマリン、エメラルド、サファイア、ルビー、スピネル、イエローダイヤモンドなど齋藤愛用のルース齋藤愛子■ Amethyst ― February Birthstone

2月の誕生石である「アメシスト」。パーセル ジュエリー京都店では、「アメシスト」をあしらったリング、ペンダント、ピアスをご用意しております。



透明感のある淡い紫から深みのある紫まで、一石ごとに異なる色合いと表情が魅力の宝石です。古くより「誠実」「心の平穏」「調和」を象徴する石として親しまれ、身に着ける人の心を静かに整える存在として伝えられてきました。

紫の色彩を基調とした落ち着いた装いをお探しの方にも手に取っていただきたいジュエリーです。

NEW ARRIVALS

紫の濃淡が織りなす、アメシストの多彩な表情指先にやわらかな紫のきらめき胸元に添える、上品な彩り凛としたパープルの輝き■ New Colors Now In ― 人気シリーズに新色が続々と入荷いたしました。

◯ Pomponne ― 色彩が咲く、ポンポネに新たな表情が

パーセル ジュエリー代表する4大シリーズのひとつ「Pomponne（ポンポネ）」、新色が入荷中です。

センターストーンの周りをかこんだメレストーンがまるで花飾りのよう。王道のデザインをパーセルらしい色遊びの宝石で仕立てました。

ポンポネ：税込60,500円より(K10・天然石・ダイヤモンド)

◯ Mille Chainon ― 日常に寄り添う新たな彩り

同じくパーセル ジュエリーの4大シリーズのひとつ「Mille Chainon（ミルシェノン）」にも新色が加わりました。



アンティークジュエリーに多く見られる「ミル留め」が印象的な、どこか懐かしく端正な佇まいのスタンダードデザイン。引っかかりの少ないフラットな仕立てで、日常に寄り添うジュエリーとしてもお使いいただけます。

ミルシェノン：税込81,400円より(K10・天然石)

◯ Luce ― 光をまとう新たな彩り

イタリア語で“光”を意味する「Luce（ルーチェ）」にも新色が加わりました。



石座から光を取り込み、繊細でありながら上品な輝きを放つシリーズ。重ねづけにも取り入れやすく、日常にさりげないきらめきを添えます。

ルーチェ：リング 税込44,000円より、ペンダント 税込50,600円より(共にK10・天然石)■ Palette ― シルバーシリーズに新作が登場

古くから用いられてきたシルバーは、使うほどに表面に味わいが生まれ、時間の経過とともに風合いを変えていく素材です。その移ろいはジュエリーに奥行きを与え、今なお親しまれています。

パーセル ジュエリーでは、2026年よりシルバーを主素材としたシリーズを本格的にご紹介しております。これまでは POP UP SHOP など、限られた機会でのみ展開していたシルバージュエリーを、直営店のラインナップとしてご覧いただけるようになりました。

シルバーシリーズの新作「Palette（パレット）」は、アンティークジュエリーに多く見られるローズカットの宝石を主役に据えたリングです。宝石の配置や色味は一点ごとに異なり、地金の仕上げによって印象が変わるシリーズとして展開しております。

K18プレーティングのモデルでは、温かみのある黄金色にブラウンやスノーホワイトのダイヤモンド、鮮やかなサファイアを合わせ、やわらかな華やぎを添えます。

ロジウムプレーティングの白銀色は、ブルーやグリーン、ピンクの宝石と組み合わせることで、澄んだ印象と軽やかな透明感を生み出します。

さらに、センターにブラックプレーティングを施したモデルでは、縁取りの陰影が宝石の色彩を引き締め、落ち着きのある表情へと導きます。

地金に適度な量感を持たせながらも、シルバーならではの軽やかな着け心地を備えた仕立て。質感と配色の違いを楽しみつつ、日常の装いに取り入れていただけるリングです。

ブラックプレーティング。色を沈めるのではなく際立たせるパレット：税込157,300円より(SV(PLATE)・ダイヤモンド・天然石)■ Nature ― 人気デザイン、再び京都店へ

人気シリーズ「Nature（ナチュール）」より、完売していたデザインが一部再入荷いたしました。

日常の中でふと出会う自然の情景を切り取り、繊細な輪郭で表現したシリーズ。さりげなく指先に溶け込みながら、身に着ける方それぞれの個性を引き立てます。

JEWELRY EVENTS

ナチュール：税込69,300円より(K10YG・ダイヤモンド)

2月のPARCELLE JEWELRY 京都店では、新作ジュエリーのご紹介に加え、宝石そのものの魅力や、仕立ての背景に触れていただける各種イベントを開催いたします。

それぞれ趣向の異なる内容となっており、宝石の選び方や楽しみ方を、さまざまな角度からご体験いただけます。

まず、創業メンバーが在店する特別相談会「Caravan」。2月は“希少石”を主題に、通常店頭ではご紹介の機会が限られるルースや、一点限りの宝石をご覧いただきながら、フルオーダーやカスタムオーダーのご相談を直接承ります。

続いて開催される「TRUNK SHOW」では、限られた機会でのみご紹介してきた8ファセットカットのダイヤモンドを中心に、一般販売前の新作や会期限定のジュエリーが並びます。輝きの違いを実際に見比べていただける特別な機会です。



加えて、一日限定の特別企画「Petit Boutique」。POP UP SHOP でのみ展開している限定ジュエリーや最新作が京都店に集まり、常設とは異なるラインアップをご覧いただけます。

さらに月末には、約100石の宝石が一堂に揃う「STONE marche」を開催いたします。2月は“春の彩り”をテーマに、レモンクオーツ、エメラルド、ペリドット、ロードクロサイト、カシャライ産アメシストなど、色彩豊かなルースをご紹介いたします。

宝石との出会いから仕立てのご相談まで、ジュエリーの楽しみを存分にご体感いただける1か月となっております。

イベントは混雑する場合がございますので、ご予約をおすすめしております。ご予約はお電話（075-252-7953）、または店頭で、または京都店各スタッフのインスタグラムDMにて承ります。商品に関するお問い合わせも、お気軽にお寄せください。

■ PARCELLE JEWELRY 京都店 スタッフアカウント

◯ 齋藤：@aiko_parcelle

◯ 伊東：@parcelle_rino

◯ 堀江：@parcelle_miyabi

■ Caravan ― 2月11日(水・祝) ― 「希少石祭り」宮本陽子による特別オーダー相談会

「Caravan（キャラバン）」は、パーセル ジュエリーの立ち上げ期よりブランドに関わってきたメンバーが店頭に立ち、ジュエリーに関するご相談を直接承るスペシャルイベントです。



代表の品田琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）、デザイナー兼バイヤーの宮本陽子（@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)）、そして創業者であり現在もデザインを手がける成澤泰介（@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)）が店頭に立ち、仕立てや宝石選びについて幅広くご案内いたします。当日は、各メンバーが選定したジュエリーやルースもあわせてご覧いただけます。

2月の「キャラバン」は11日(水・祝)に開催いたします。祝日での実施は久々のご案内となります。

当日は、宮本陽子が店頭に立ち、お一人おひとりのご希望を伺いながら、その場でデザインをご提案。フルオーダーから既存デザインのカスタムオーダーまで、仕立ての方向性を直接ご相談いただけます。

今回のキャラバン、テーマは「希少石」です。通常のオーダーではご紹介の機会が限られる希少石を多数ご用意いたします。



「カラーチェンジジルコン」、「アウイナイト」に加え、強い多色性を持ち、極めて数が少ない「ジェレメジェバイト」など、コレクターズアイテムクラスも含めた個性豊かなルースが揃います。

オーダーをご検討の際は、お手持ちのジュエリーをご持参いただくと、色味やボリュームのバランス、重ねづけの相性なども含めたご提案をさせていただきます。

既存のジュエリーの修理やリフォームのご相談も承っております。受け継がれた大切なお品の仕立て直しなどもお気軽にご相談ください。

宮本陽子(右上)業界30年の宮本も初めて見たという2.053ctの「ジェレメジェバイト」宮本が手がけたフルオーダージュエリーたち(一部)■ TRUNK SHOW ― 2月16日(月)・17日(火)

希少な素材ゆえ、これまで限られた機会でのみご紹介してきた「8ファセットカット」のダイヤモンド。その魅力を、より身近なかたちでご体感いただきたいという想いから生まれた新作ジュエリーが、2月のトランクショーに登場いたします。

8ファセットカットは、一般的なブリリアントカットに比べ、一面ごとのファセットが大きいことが特徴です。一つひとつの面が多くの光を取り込み、深く反射するため、0.9～1.1mmという極小サイズでありながら、はっきりとした白い輝きを放ちます。

このカット特有のすっきりとした光を際立たせるため、土台にはプラチナを採用し、泡留めで仕立てました。さらに、宝石の周囲を細やかなミルで隙間なく装飾することで、モチーフ全体に連なるような煌めきを生み出しています。

このほかにも、艶やかなパールをあしらった、ボリュームのある「Pomme（ポム）」リングなど、「トランクショー」ならではの限定ジュエリーをご用意しております。ご予約のうえ、ぜひ店頭にてご覧ください。

8ファセットカットのダイヤモンドジュエリー：税込141,900円より(PT950/K10YG・ダイヤモンド)ポム：価格はお問い合わせください(K10YG・あこや真珠・黒蝶真珠)

もう一つは、艶やかなパールをあしらった、ボリュームのある「Pomme（ポム）」リングです。珠を上下から支える爪留めにより、正面だけでなく側面からも真珠の表情をご覧いただけます。あこや真珠や黒蝶真珠の中から、照りや色味の優れたものを選び仕立てています。

いずれのデザインも、会期中2日間のみのご紹介となります。通常店頭ではご覧いただけない仕立てを、実際にお確かめいただける機会です。

■ Petit Boutique ― 2月19日(木) ― POP UP SHOP 限定ジュエリーが揃うスペシャルイベント

2月のパーセル ジュエリー京都店では、スペシャルイベント「Petite Boutique（プティ・ブティック）」を開催いたします。

当日は、全国のPOP UP SHOPを巡回している専任スタッフが来店し、POP UP SHOPでのみ展開している限定ジュエリーや最新作を一堂にご紹介いたします。通常の店頭ではご覧いただく機会の少ないデザインや一点ものも揃います。

直営店の常設ラインとは異なるラインナップをご覧いただける、一日限定の特別な機会です。次回開催は未定となっております。店頭にて各種ジュエリーをご覧いただけます。

【限定品】ポンポネ モザイク：シングルカットダイヤモンドを贅沢に敷き詰めた”パヴェ”リング【限定品】ヴィクトアリアンリーフ：英国ヴィクトリア時代の華やかな装飾様式にインスパイアされたコレクションポップアップショップ専任スタッフ：左より、小川、松本、前田■ STONE marche ― 2月21日(土)・22日(日)

約100石もの個性豊かな宝石と出会える、月に一度の人気イベント「STONE marche（ストーンマルシェ）」。お仕立てのご相談はもちろん、ルースのままお迎えいただくこともできる特別な2日間です。会期中のルースは、すべて通常の約半額にてご提供いたします。

厳しい寒さの続く季節となりましたが、2月の「ストーンマルシェ」では、“彩り”を軸に、春の訪れを感じさせる華やかなルースをご紹介いたします。

菜の花を思わせる「レモンクオーツ」、新芽のように瑞々しい「エメラルド」や「ペリドット」、温かみのあるピンクが印象的な「ロードクロサイト」など、春を想起させる色彩の宝石が揃います。

バレンタインにちなみ、ハートシェイプのカラーストーンやダイヤモンドもご用意いたします。

2月の誕生石である「アメシスト」は、濃淡やカットの異なる多様な表情をご覧いただけます。なかでも、鉱山閉山により流通量が限られる“カシャライ産アメシスト”は、大粒のルースをご紹介いたします。カットの美しさが際立つ、深い紫の輝きも魅力のひとつです。

どの宝石を選び、どのように仕立てるかを思い描く時間も、この催しの楽しみのひとつです。店頭にて各種ルースをご覧いただけます。

PARCELLE JEWELRY 京都店

春の訪れを感じさせる華やかなルースたちハートシェイプのカラーストーンやダイヤモンドもご用意今や希少なカシャライ産のアメシスト

京の古刹をイメージした深緑色のカーペットが目印です。シックな店舗デザインで、大人向けの洗練された空間となっています。厳選されたコレクションが揃い、訪れるたびに新たな発見があるのも魅力の一つ。専門知識を持ったスタイリストがお客様一人ひとりに向けた丁寧な接遇を提供しております。

◯ 店長：齋藤（@aiko_parcelle(https://www.instagram.com/aiko_parcelle/)）

◯ 店舗：京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52 高島屋京都店 1階 アクセサリー売場

◯ 電話：075-252-7953（直通）

◯ メール：info@parcelle.jp⁡⁡⁡

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_kyoto/?hl=ja

◯ 営業時間：午前10時～午後8時

◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店および POP UP SHOP でご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0011 東京都渋谷区東2-17-9 JP-BASE渋谷 3階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ オンラインストア：https://parcelle-jewelry.com/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 品牌公认小红书账号：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

