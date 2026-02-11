【2/11より】「中小企業診断士・行政書士 必見！補助金分野で専門性を発揮したい士業向けセミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

「中小企業診断士・行政書士 必見！補助金分野で専門性を発揮したい士業向けセミナー」の無料配信を開始します！

■動画視聴はこちらから

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260209_form.php

突然ですが、補助金業務について、こんな悩みはありませんか？

・営業に追われて申請実務に集中できない

・国の補助金だけで案件が偏り、継続収入につながらない

・交付申請・実績報告まで含めると、負担とリスクが大きすぎる

・「補助金はやっているが、専門家としての強みが見えにくい」

実は今、補助金業務は「量をこなす人」より「専門性で選ばれる士業」へと、明確にシフトしています。

その変化の中で成果を出している士業には、ある共通した“成功構造”があります。

■ 補助金分野で専門性を発揮したい士業向けセミナー

本セミナーでは、

・活躍している士業が実践している【補助金×専門特化】の考え方

・国の補助金＋自治体・業種特化補助金を組み合わせる理由

・営業活動に追われず、申請実務に集中できる役割分担の仕組み

・実際に年間数百万円～高単価を実現している士業の具体モデル

を、事例ベースでわかりやすく解説します。

特に今回は、

「補助金業務を単発で終わらせない」

「同じ企業から自然にリピート・紹介が生まれる」

そんな“続く補助金支援”の作り方にフォーカスしています。

・補助金を士業としての“武器”にしたい

・自分の専門分野（業種・設備・経営支援）を活かしたい

・将来的に安定収益 or 高単価案件を狙いたい

そんな方には、確実にヒントを持ち帰っていただける内容です。

■ 視聴後に得られるもの

・補助金業務で「消耗しない」ための考え方

・自分に合った補助金支援スタイルの選択肢

・士業としての専門性を“見える化”する視点

「補助金はやっているが、この先どう伸ばすべきか迷っている」

そう感じている今こそ、参加のタイミングです。

※本セミナーは【補助金申請の実務経験がある士業の方】向けの内容です。

基礎的な制度解説は行いませんので、ご了承ください。

あなたの専門性を、“もっと評価される補助金業務”に変えるきっかけになれば幸いです。

無料で視聴できるので、是非お申込みください！

