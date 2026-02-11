茨城県「令和7年度 女性活躍・働き方応援シンポジウム」2月20 日（金）開催！元厚生労働事務次官・村木厚子氏が登壇

株式会社リブリッジ

株式会社リブリッジ（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：石松明彦）は、茨城県が主催する「令和 7 年度女性活躍・働き方応援シンポジウム」を受託事業により実施します。日程・会場は、2026 年 2 月 20 日（金）、茨城県庁およびオンラインのハイブリッド形式となります。当日は、全国社会福祉協議会会長の村木厚子氏をお迎えし、「女性が活躍する組織・社会をどうつくるか」をテーマにご講演いただきます。また、県内で女性登用において顕著な成果を上げた企業8社の表彰式も行い、具体的な取り組み事例を発信します。企業等の人材確保が経営課題となる今、企業の経営者や人事担当者の皆様にとって、組織活性化のヒントが得られる貴重な機会です。ぜひご参加ください。

https://yell-ibaraki-symposium2026.mirai-koyou.org/

■ 開催の背景と見どころ

少子高齢化が進む中、多様な人材が活躍できる職場づくりは、企業の持続的な成長に不可欠です。本シンポジウムでは、トップランナーによる講演と、地元企業のリアルな実践事例を通じて、明日の経営に役立つ「気づき」を提供します。なぜ、女性の登用を進める必要があるのか？誰もが活躍できる社会の実現に向けて、企業が女性活躍や働き方改革にどのように組んだらよいのか一緒に考えてみませんか。

1. 村木厚子氏が語る「女性が活躍する組織・社会をどうつくるか」

元厚生労働事務次官であり、現在は若草プロジェクト代表呼びかけ人など多岐にわたり活躍する村木厚子氏が登壇（オンライン生配信）。ご自身の経験や幅広い視点から、女性活躍推進の核心に迫ります。

2. 県内先進企業 8 社を表彰！成功事例を公開

「令和 7 年度 茨城県女性リーダー登用先進企業表彰」として、独自の制度で女性管理職を増やした企業や、働きやすい環境を整備した企業を表彰します。 「保育園費用の一部会社負担」「資格取得費用の全額会社負担」など、真似できる具体的なアイデアが満載です。

3. リアル×オンラインのハイブリッド開催

茨城県庁での現地参加（定員 150 名）に加え、どこからでも視聴可能なオンライン配信も実施。参加者限定のアーカイブ配信も予定しており、多忙な業務の合間にも学びを深めていただけます。

■ 開催概要

日時： 2026 年 2 月 20 日（金）12:00～14:30（開場 11:30）

会場： 茨城県庁 9 階 講堂（水戸市笠原町 978-6）または オンライン（Zoom）

参加費： 無料

定員： 会場 150 名（オンラインは無制限）

主催： 茨城県／いばらき女性活躍・働き方応援協議会

対象： 企業経営者、人事担当者、従業員、テーマに関心のある方

■ プログラム

12:00 ～ 第 1 部：表彰式

・ 令和 7 年度 茨城県女性リーダー登用先進企業表彰

・ 受賞企業による取組事例紹介

12:50 ～ 第 2 部：D&I 講話

・ 講師：ダイバーシティ推進センター

13:00 ～ 第 3 部：講演「女性が活躍する組織・社会をどうつくるか」

・ 講師：村木 厚子 氏（全国社会福祉協議会会長）

・ ※村木氏はオンラインでのご登壇となり、会場ではスクリーン投影となります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tHDSbKtypXQ ]

■ 受賞企業一覧（令和7年度）

本年度、独自の工夫で女性リーダーの育成・登用促進に積極的に取り組む以下の8社が受賞されます。

【優秀賞】

株式会社サンテ（卸売業・小売業）

株式会社小野写真館（生活関連サービス業、娯楽業）

社会福祉法人征峯会（医療・福祉）

【優良賞】

高橋興業株式会社（サービス業）

株式会社セフテック（生活関連サービス業、娯楽業）

株式会社ウエルシード（卸売業・小売業）

【奨励賞】

株式会社八千代商事（卸売業・小売業）

成島建設株式会社（建設業）

■ お問い合わせ・お申込み

本シンポジウムに関する詳細・お申込みは、下記 Web サイトをご確認ください。

イベント特設ページ：https://yell-ibaraki-symposium2026.mirai-koyou.org/

関連リンク：https://yell.pref.ibaraki.jp/seminar-event/symposium2026.html