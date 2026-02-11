東京原宿に新感覚カルチャースペース「Quaro」2026年２月11日(水)グランドオープン

Quaro株式会社(Facade, 外観)

東京原宿キャットストリートに、コーヒーとカルチャーを融合した新たな感覚体験スペース「Quaro」が、2026年2月11日(水)にグランドオープンいたします。

全4フロアで構成されるQuaroは、単なるカフェを超え、都市の中で“感覚を回復させる”新しい体験の流れを提案する場として設計されました。Quaroという名称は、「Quad / Quattro （＝4）＋ RO （濾・ろ）」を結んだ名前。B１から３階までの4層構造をそのまま言葉に織り込み、各層を通過する体験が濾過され、澄み、循環することを表しています。「4」と「RO」が重なり合うことで、階層と抽出の両義をもつ象徴的なネーミング。

B1｜ 変容(Alchemy)

Quaroの原点は、地下に広がるロースタリーにあります。ここでは、Quaroオリジナルのシングルオリジン豆を店内で丹念に焙煎し、素材そのものが一つの“作品”へと昇華していく過程を追求しています。生豆が芸術へと変わる、静かで私的なサンクチュアリです。

1F｜ 流れ(Flow)

キャットストリートの活気あふれるエネルギーを正面から受け止める1階フロアは、都市のリズムと共鳴する空間です。Quaro特製ブレンドや職人が手掛けるペイストリーを通じて、ブランドの象徴である“Flow”の体験をお届けします。

2F｜ 共鳴 (Resonance)

2階は、音と味わいが調和する専用のミュージックバー。高精度のサウンドとともに、こだわりのノンアルコールドリンクやペイストリーをゆったりと楽しめる空間です。深いリラクゼーションとつながりを生む“Resonance”を体感いただけます。

3F｜ 編集 (Edition)

最上階の3階は、ギャラリー兼ポップアップスペースとして機能するクリエイティブフロア。“Edition”はブランドコラボレーションやアート表現のためのキャンバスとして、来訪のたびに新たな視点と体験を提供します。

都市で失われた“感覚”を取り戻す場所 ― Quaro誕生の背景

(Facade、外観)

Quaroという名称には、「立ち止まり、閉じていた感覚を再び開く場所」というブランド哲学も込められています。都市の速度に疲れた人々が五感を呼び覚まし、自分のリズムを取り戻せるよう、コーヒー・香り・光・音・アートが有機的につながる空間構成としました。フロアを移動するごとに、味覚だけでなく、香りの濃度、光の温度、音の流れが自然に変化し、訪れる人は“感覚が切り替わる瞬間”を体験します。さまざまな香りを含む豆が濾過され、一杯のコーヒーとして立ち上がるように、訪れるすべての人が自らの感覚を開いていく体験を得られる場所となること--これこそがQuaroが提供したい核心的な価値です。

Yasuda Takahiro(安田 昂弘)によるロゴデザイン ー「感覚が転換する瞬間」の視覚化

(Quaro Logo、ロゴ)

Quaroのブランドロゴは、東京マラソンのメインビジュアルディレクターとしても知られる Yasuda Takahiroがデザインしました。オレンジを基調とした三角形のロゴは、「生命感」「奥行き」、そして感覚が目覚める“転換の瞬間”を象徴的に表現しています。しなやかな曲線と鮮烈な色彩は、都市のリズムの中でふと立ち止まる一瞬、感覚が再び立ち上がるプロセスを象徴。単なるブランドマークにとどまらず、Quaroの“感覚的な旅”の出発点となる存在です。

＜ 安田 昂弘氏コメント＞

「濾過装置としてのアイデンティティ」

上辺の緩やかなゆらぎにコーヒーから連想される液体的なイメージや建築空間で実現した有機性、人々の心を重ね、抽出という重力に抗わない過程で濾過されていく様子を、矢印で記号的に表現。

この必然的に生み出された逆三角の形状はグラウンドに対しての緊張と浮遊感をもたらし、開放感をも与える。QUAROのVIデザインには、視覚的・感覚的に上下に力を感じる逆三角こそが、新しい濾過装置のアイデンティティとして相応しいフォルムであると捉えデザインした。

ロゴタイプは、逆三角形というミニマルなアイデンティティに対して、綴りのセンターにAがくる親和性も持ちつつも、機械的になりすぎず、幾何学的ではあるが優しく呼応できるイメージを作字し表現した。

SUPPOSE DESIGN OFFICEによる空間設計 ― 感覚の動きを体験へ拡張

(B1F, Alchemy, 変容）(B1F, Alchemy, 変容）(1F, Flow, 流れ)(2F, Resonance, 共鳴)(3F, Edition, 編集)

Quaroの空間デザインは、SUPPOSE DESIGN OFFICEのAi Yoshida(吉田愛)氏が担当。「NOT A HOTEL NASU」、「Blue Bottle Coffee Daikanyama Cafe」など、多くの感覚的な空間を手がけてきた吉田氏による今回の設計は、人工と自然の調和を軸に展開されています。建築・インテリア・インスタレーション・アートの要素を空間体験として一体的に構成、「Organic Landscape」という考えを反映し、有機と無機、自然と都市、静と動、内と外という相反する要素の共存 “コントラスト”を生み出すことで都市におけるオーガニックなライフスタイルを洗練された空間として表現しています。

香りの流れ、水音のリズム、光と影の移ろい、素材が持つ質感の奥行きまで、あらゆる要素が“感覚の層”を形成し、訪れる人に深い没入体験をもたらします。ロゴが“感覚の動き”を視覚化しているとすれば、空間はその動きを実際の体験へと拡張する装置。自然の豊かさと科学的アプローチを融合し、感覚的な流れが建築全体に有機的につながるよう設計されています。

＜ サポーズデザインオフィス 吉田 愛氏コメント＞

「混沌から静かに五感を澄ませる濾過装置としての場」

異なる文化や世代、人種が濃密なエネルギーを交差させ、時代ごとに姿を変え続けてきた原宿。その象徴であるキャットストリートの勾配に沿って建つ本建築は、表と裏に二つの入口を持ち、四層のフロアが積層する地層のような構成をもち、都市の混沌の中にありながら、街の流れに自然に溶け込んでいました。

私たちはこの人工的な地層に「ORGANIC LANDSCAPE」という考えを反映し、大地や土、光といった自然の調和とダイナミックさを五感で感じられるよう、オーガニックな要素を加えました。建築・インテリア・インスタレーション・アートの要素を一体的に再構成し、有機と無機、自然と都市、静と動、内と外といった相反する要素が共存する空間体験を立ち上げています。

ファサードは、デジタル表現にあえてフィルターをかけることで、都市の情報やエネルギーを感覚的に変換する「境界」として設計しました。変化し続ける街並みに呼応しながら、建築そのものが移ろう風景として立ち現れます。内部では、光と影、素材の質感、香りや音といった要素をミニマムな構成の中で重ね合わせ、視覚だけでなく身体全体で感覚を澄ませる空間を構成しました。有機と無機のコントラストは、触覚、聴覚、嗅覚へと静かに波及していきます。

豆を焙煎し、挽き、丁寧に抽出する。その工程から生まれるのは、上から下へと重力に導かれる「濾過」という純粋な流れ。この場所で生まれる濾過のベクトルは、コーヒーの重力を起点とし、下へ沁み、上へと立ち上がるエネルギーへと変換されていきます。それは、海が蒸気となり雲を生み、雨となって大地に沁み、川を経て再び海へ還る自然の循環にも重なり、その思想は建築全体の体験構造へと拡張されています。

四層で構成された空間は、Alchemy（変容）／Flow（流れ）／Resonance（共鳴）／Edition（編集）という異なる感覚の状態を行き来する体験を内包し、人は一方の入口から入り、四層を巡り、別の入口から再び街へと流れ出していく。その動線は、原宿という都市のエネルギーを一度受け止め、感覚を整え、日常へと還っていくための小さな循環を生み出します。この場所は、都市・自然・文化が重なり合う層を身体で読み取り、混沌から濾過された感覚と静かなインスピレーションを持ち帰るための空間です。

(Quaro Media Facade Modulator）



<メディア・ファサード・ディレクション 橋本 麦氏コメント＞

外壁のLEDスクリーン演出において意図したのは、「遅さ」と「暗さ」です。街をゆく人々の注意を引き付けるビジュアルではなく、あえてその逆の選択をしました。光は天候や時間帯に応じて生成され、スリットを通した反射として建築全体に滲みわたります。夕暮れとともに明るさを抑え、落ち着いた表情を保つよう設計しました。ゆるやかに流れるグラデーションは、コーヒーの「濾過」や「下降」のイメージから着想したものです。キャットストリートの風景の一部として、静かに息づく光を目指しました。

Quaroならではの味と香りを実現するための繊細な設計

(B1F, Lab)

Quaroは OGAWA COFFEE、ジャパンバリスタチャンピオン優勝3回に輝くTaka Ishitani(石谷貴之)さんと協働し、Quaro専用のシングルオリジンおよびブレンド豆を開発しました。各豆は、香りの明瞭さとバランスを両立するよう丁寧にプロファイルされています。抽出機器には La Marzocco 社の Strada X、Linea Classic S を導入。安定した温度・圧力管理によって、豆が持つ繊細なフレーバーを精密に引き出します。また4フロアの一部には独自のロースティング設備を設置し、焙煎から抽出までの“視覚・嗅覚のプロセス”を楽しめる空間を実現。店内に漂う穏やかなコーヒーの香りは、Quaroならではの感覚的世界を完成させます。尚、店内の各フロアーで流れる音楽は東京の新たなカルチャー発信地として注目を集める幡ヶ谷にフラッグシップストアを構えるヴィンテージ・レコード・ショップELLA RECORDSがQuaroの為にセレクトしたBGMが楽しめます。

Quaroについて

オープン日： 2026年2月11日（水）

住所： 東京都渋谷区神宮前4丁目２５－３２

営業時間：08:00~20:00

アクセス：「明治神宮前」駅 徒歩4分、JR「原宿」駅 徒歩8分

https://maps.app.goo.gl/RuVnHQjsK1Mfe5c58

構成： 4フロア（カフェ／ロースティング／ノンアルコールミュージックバー／ギャラリー等）

コンセプト： 都市の中で“感覚を回復する”ためのコーヒー＆カルチャースペース

クレジット

設計：SUPPOSE DESIGN OFFICE

デザインディレクター：吉田 愛



クリエイティブプロダクション：Vertigo

アートディレクション・グラフィックデザイン：安田 昂弘（CEKAI）

メディアファサードディレクション・プログラミング：橋本 麦（NIU）

音楽：ELLA RECORDS

家具ディレクション：et cetera Inc



カフェディレクション：浅本 充、片川 日向（unite.inc）

コーヒーメニューディレクション：石谷 貴之

コーヒー豆サポート：小川珈琲