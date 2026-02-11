「タイムカードAIエージェント」が複数帳票の統合読み取りに対応～ タイムカードの裏表、固定データ・変動データの一括処理で、BPO現場の業務効率を飛躍的に向上

GenX株式会社

AI DXソリューションの開発を手がけるGenX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：圷 健太）は、給与計算業務における複数帳票の統合処理ニーズに応えるため、「タイムカードAIエージェント(https://genxinc.ai/timecard-ai-agent)」の機能を大幅に拡充したことをお知らせいたします。

2025年12月のローンチ以降、多数のユーザ様からご希望いただいた新機能として、タイムカードの裏表処理や、固定データ・変動データなど複数種類の帳票を一括で処理できる機能を実装いたしました。

給与計算BPO現場の「リアルな困りごと」

詳細を見る :https://genxinc.ai/timecard-ai-agent

当社がBPO事業者様や給与計算担当者様にヒアリングを重ねる中で、従来のOCRソリューションでは解決できない「現場特有の課題」が明らかになりました。

新機能：複数帳票統合処理の実現

- タイムカードの裏表問題：多くのタイムカードは出勤と退勤で裏表に分かれており、1人分のデータが2枚の画像になる。従来のOCRでは別々の人物として認識されてしまう。- 複数帳票の統合ニーズ：固定データ（基本給・雇用契約情報）と変動データ（出勤日数・残業時間）が別々の書類で送られてくるが、最終的には1つのデータとして統合したい。- データの欠落補完：勤怠報告書Aには特別休暇・有給日数が書いてあるが、勤怠報告書Bには記載がない。複数の帳票を参照してデータを補完する必要がある。従業員IDでの紐づけ：複数ページに分散した同一従業員のデータを、従業員コードで紐づけて1レコードにまとめたい。

上記の課題を解決するため、「タイムカードAIエージェント(https://genxinc.ai/timecard-ai-agent)」に以下の新機能を実装いたしました。

タイムカード裏表自動認識機能

裏表2枚の画像をアップロードしても、AIが同一のタイムカードであることを自動認識。出勤データと退勤データを正確に紐づけ、1人分の勤怠データとして統合出力します。

参照データ機能の強化

固定データ（基本給、時給、シフト時間など雇用契約に基づく情報）を「参照データ」として事前登録。変動データ（タイムカード・勤怠報告書）のOCR処理時に自動参照し、給与計算に必要な全情報を一括出力します。

勤怠報告書、変動データシート、給与明細の元データにも対応

給与計算業務において、OCRと集計が必要な書類はタイムカードだけではありません。「タイムカードAIエージェント」は以下のような関連書類にも対応しています。

- 雇用契約書：基本給、時給、勤務時間など固定データの抽出- 勤怠報告書：出勤日数、就労時間、残業時間、特別休暇、有給日数、欠勤日数の抽出- 変動データシート：月ごとに変動する手当、控除項目の抽出 各種届出書類：遅刻・早退・休暇申請などの勤怠関連届出

そして、上記の異なるレイアウトの帳票でも、指定したカラムへの正確なデータ抽出が可能です。

汎用AIではなく特定業務に深い専門性を持つ「業界特化型AIエージェント」

「タイムカードAIエージェント(https://genxinc.ai/timecard-ai-agent)」は、給与計算・勤怠管理という特定領域において、人間の「読み替え」作業を再現する特化型のAIエージェントです。

AIエージェントの本質は、人を「置き換える」のではなく「補完する」ことと当社は考えています。データ処理や反復的作業を担い、人間がより付加価値の高い業務を行えるようバリューを提供します。

そして、ベテラン担当者の頭の中にあった複雑なルールをシステムに蓄積し、属人化業務からの脱却を支援いたします。

複数社での導入が進行中

2025年12月のローンチ以降、複数のBPO事業者や税理士事務所、社労士事務所等のユーザ様から多数のお問い合わせを頂き、「タイムカードAIエージェント(https://genxinc.ai/timecard-ai-agent)」の導入及び実証実験が進行しております。参加企業様からは

- 「これまで手作業で行っていた読み替え作業が劇的に効率化された」- 「複数フォーマットの帳票を一括処理できるのが画期的」

といった喜びの声をいただいております。

資料請求はこちら :https://genxinc.ai/timecard-ai-agent

無料トライアル実施中

BPO事業者様及び給与計算業務でタイムカードのデータ化にお困りの事業者様へ、無料トライアル及びオンライン説明会を実施中です。下記のボタンからお申し込みください。

詳細・お申し込みはこちら :https://genxinc.ai/timecard-ai-agent

GenX株式会社 概要

社名：GenX（ジェネクス）株式会社

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1-2渋谷サクラステージ セントラルビル 12階

代表取締役：圷 健太

事業内容：AI・ブロックチェーン等先端技術の導入支援、ビジネス課題解決ソリューション提供

URL：https://genxinc.ai