【AWS選定の決定版】“なぜ、AWSは選ばれ続けるのか？事業成長を加速させる「6つの戦略的優位性」を徹底解説ガイド”を無料公開

株式会社パタンナー

株式会社パタンナー（本社：東京都品川区、代表取締役：深野 嗣）は、クラウドプラットフォーム選定における意思決定を支援するための解説記事『なぜ、AWSは選ばれ続けるのか？事業成長を加速させる「6つの戦略的優位性」を徹底解説ガイド』を公開いたしました。

本記事では、単なる機能比較やコスト比較だけでは見えてこない、AWS（Amazon Web Services）を採用することの「経営戦略上のメリット」を6つの視点から紐解きます。

■ 公開の背景：クラウド選定は「技術」ではなく「経営」の課題

「シェアNo.1だから」「エンジニアが使い慣れているから」。

そんな理由だけでクラウドを選定していませんか？

ビジネス環境が激変する今、クラウド基盤は単なるインフラではなく、ビジネスの成長スピードを左右するエンジンです。

本資料では、AWSが持つエコシステムや思想が、いかにして企業の「アジリティ（俊敏性）」や「イノベーション」に貢献するのか。

技術者以外の方にも理解できるよう、ビジネス言語で解説しました。

■ 本資料（ホワイトペーパー）のハイライト

＜イメージ＞＜目次＞- はじめに- AWSが「すごい」と言われる理由１.：グローバルインフラが“設計の自由度”を変えた- - リージョンとAZの考え方が「止まらない設計」を可能にする- - 障害はゼロにできない。だから“前提”を変えるのがAWSの強み- - 拡張計画そのものが、事業の安心材料になる- AWSが「すごい」と言われる理由２.：サービス群の広さと進化速度が、事業のスピードを押し上げる- - IaaSだけじゃない。「作る・運ぶ・守る・分析する」まで一気通貫- - マネージド化が“運用”を事業から切り離す- - 設計原則（Well-Architected）が、組織の共通言語になる- AWSが「すごい」と言われる理由３.：セキュリティとガバナンスが“企業導入の壁”を下げる- - 「高いセキュリティ」ではなく「守り方が体系化されている」- - 権限・ログ・監査を“後付け”にしないための設計がしやすい- - グローバル企業にも耐える“標準化”が進む理由- AWSが「すごい」と言われる理由４.：コスト最適化の選択肢が多く、FinOpsが回る- - 割引の仕組みが「工夫できる余地」を生む（Savings Plans / RI）- - スポット活用は“安い”より“設計力が上がる”が本質- - コスト最適化は経理ではなく、プロダクト運営の技術になる- AWSが「すごい」と言われる理由５.：AI・データ基盤が“現実的な形”で揃う- - データ活用は「分析ツール」より「基盤の整合性」が勝負- - 自社開発AIチップ（Trainium / Inferentia）が価格性能を押し下げる- - “クラウドの勝ち筋”がAI時代に再定義されている- AWSが「すごい」と言われる理由６.：サステナビリティが投資・調達・ブランドに効く- - 「再エネ100%」はコストではなく競争力の源泉になった- - 取引先から求められるESG対応を、IT基盤から前進させる- - ただの“環境に良い”で終わらせない運用設計- まとめ＜こんな方におすすめ＞- CTO・CIO・IT部門長：クラウド選定の根拠を経営層に明確に説明したい方- DX推進リーダー：インフラ構築を検討中で、AWS・Azure・Google Cloudの選定に迷っている方- 経営企画・事業責任者：IT投資対効果を最大化するためのプラットフォーム戦略を知りたい方

■ 会社概要

会社名：株式会社パタンナー

代表者：深野 嗣

所在地：東京都品川区北品川5丁目5－15

事業内容：

- データカタログ「タヅナ」の企画・開発・運営データ戦略コンサルティング

- データ人材育成・組織開発

コーポレートサイト：https://pttrner.co.jp/(https://pttrner.co.jp/)

データカタログ「タヅナ」：https://tazna.io/