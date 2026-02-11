ヨツバ印刷、法人向け「オリジナルタオル制作・印刷」特設ページを公開！小ロット×短納期でイベント・販促手配を強力サポート（2026/02/10）

株式会社MAW

大阪市中央区に本社を構えるヨツバ印刷（株式会社MAW）は、法人様の販促・イベント運用に役立つBtoB向けオリジナルプリントサービスの情報発信として、この度「オリジナルタオルの法人向け制作・印刷｜小ロット・短納期対応」特設ページを公開しました。

本ページでは、企業・店舗・団体様がオリジナルタオルを手配する際に必要となる「基本知識・比較ポイント・活用事例・選ばれる理由」を体系的に整理しており、初めてのご担当者様でも発注判断に必要な情報を短時間で把握できる構成となっています。

ヨツバ印刷のオリジナルタオルは1枚から注文可能で、用途に合わせてポリエステル素材／コットン素材の2タイプを選択でき、昇華転写印刷（フルカラー）を主軸とした高品質なオリジナルプリントに対応しています。写真やグラデーション表現にも強く、ノベルティ・物販・記念品など実用性が求められる法人用途でも安心して採用いただけます。

また、小ロットは4営業日出荷の目安をはじめ、数量ごとの納期目安を明確に提示しており、展示会・スポーツ大会・キャンペーンなど動かせないスケジュールを前提とした法人運用にも組み込みやすい点が特長です。比較表では、量産工場・オンライン業者・ヨツバ印刷の違いを分かりやすく整理し、「1枚980円（税込）～」という価格感や、大口発注・複数拠点納品（分納）などBtoB特有の要件に対応できる点も紹介しています。法人の「配布して終わり」ではなく、「使われ続け、記憶に残る」オリジナルタオル施策を、ぜひヨツバ印刷でご検討ください。

▽オリジナルタオルの法人向け制作・印刷｜小ロット・短納期対応【ヨツバ印刷】

https://www.yotsuba-insatsu.com/staff-diary/btob-category_towel/

▽ヨツバ印刷

https://www.yotsuba-insatsu.com/

サービスの特徴

◆ 1枚から注文可能！テスト導入から本格展開まで柔軟対応

最小ロット1枚から対応しているため、まずは少量で反応を確認し、好評なデザインのみ追加生産するなど、法人でも無理のない運用が可能です。

◆ 昇華転写印刷（フルカラー）で写真・グラデーションも鮮やか

インクを生地に染み込ませる印刷方式を主軸とし、色再現性と見栄えを重視した仕上がりを実現します。

◆ 用途に合わせて選べる素材タイプ

ポリエステル素材・コットン素材の2タイプを用意しており、配布用でコストを抑えたい場合から、物販で質感を重視したい場合まで対応可能です。

◆ 短納期目安が明確でイベント運用に組み込みやすい

小ロットは4営業日出荷の目安があり、展示会やキャンペーンなど日程固定の案件でも計画しやすい設計です。

◆ 価格の目安が分かりやすく社内説明にも使いやすい

1枚980円（税込）～の価格感を明示しており、数量に応じてコストメリットが出やすい価格設計となっています。

◆ 大口発注・分納・複数デザインなど法人要件に対応

支店・店舗別の数量指定、会場直送、複数デザインの一括管理など、BtoB特有の運用にも柔軟に対応します。

▽オリジナルタオルの法人向け制作・印刷｜小ロット・短納期対応【ヨツバ印刷】

https://www.yotsuba-insatsu.com/staff-diary/btob-category_towel/

■ ショップ情報

ヨツバ印刷

ヨツバ印刷では「良い商品をお求めやすい価格でお届けしたい！」を実現する為、製造管理に重きをおき、企画・制作・印刷加工・発送まで行っています。

https://www.yotsuba-insatsu.com/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設立：2009年4月15日

事業：ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225(#)