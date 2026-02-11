【お客様の声をもとに商品展開】SPEEDERブランド、ジャンプスターターIgnic Pro / Neo専用ロングブースターケーブルをオプション販売開始！

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

カー用品ブランド「SPEDER（スピーダー）」を展開する当社は、スーパーキャパシタ式ジャンプスターター Ignic Pro／Ignic Neoのユーザーから寄せられた「車両によってはブースターケーブルが短く、使いづらい」という声をもとに、ロングブースターケーブルを新たに開発し、オプション品として販売を開始しました。

駐車環境や車種による制約を軽減し、より安全でスムーズなジャンプスタート作業を実現します。

●ユーザーの“困った”から始まった改善

ジャンプスターターは非常時に使用される製品である一方、 実際の現場では、

使用する車両によってはケーブルの長さにゆとりがなく、取り回しに苦労したり、バッテリー配置の関係でマイナス端子まで届きにくいといった声が寄せられていました。

そこで当社は、これらの実体験に基づく意見をもとに、ケーブル長に余裕を持たせ、取り回しやすさと安全性を高めたロング仕様を新たに設計しました。

※Ignic Max(イグニック マックス)ではご利用できません。

●ロングブースターケーブル（オプション）の特長

・従来より長いケーブル設計で作業スペースに余裕ができます。

・長くなったが収納ケースにもしっかりおさまるので、今まで通りすっきり収納可能 ・耐久性・安全性を考慮した設計

・Ignic Pro／Ignic Neo専用オプションとして最適化 ジャンプスターター本体の性能を、より快適に引き出すアクセサリーとして展開します。



●各ECモールにて販売中！

・Amazon MTK SHOP

スーパーキャパシタ式ジャンプスターター Ignicシリーズ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKB7615J?th=1)

※販売ページより対象製品を選択してください。

・AUTO WORLD 楽天市場店

スーパーキャパシタ搭載 ジャンプスターター Ignic Pro / Neo専用ロングブースターケーブル(https://item.rakuten.co.jp/mitsukinshoji/proneo12/)



・MTK SHOP Yahooショッピング

スーパーキャパシタ搭載 ジャンプスターター Ignic Pro / Neo専用ロングブースターケーブル(https://store.shopping.yahoo.co.jp/mtkshop/proneo12.html)

●対象製品について

Ignic Pro／Ignic Neoは、 バッテリー上がり時に即対応できるポータブルジャンプスターターです。 小型・軽量ながら高出力を実現し、 軽自動車から普通車、排気量の大きな車両まで幅広く対応。

非常時の備えとして、車内常備に適したモデルです。

またIgnic Neoはスーパーキャパシタ式ジャンプスターターでは革新的なバッテリーチャージャー機能搭載 バッテリー上がりのジャンプスタートから、バイクやセカンドカーのメンテナンス充電にも。

●セール情報

現在、Amazon、楽天市場、Yahooショッピングにてセールを実施中、並びに実施予定です。

期間中はクーポンの利用やセール価格により、通常よりもお得に購入可能となっています。

※セール内容・クーポンの詳細は商品ページをご確認ください。

・Amazon MTK SHOP

2月10日(火) 0:00～2月16日 23:59まで、Ignicシリーズのタイムセールを実施中。

対象製品へのリンクはこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKB7615J?th=1)



・AUTO WORLD / MTK SHOP / CamPleasure 楽天市場店

2月11日(水)10:00～2月18日(水)23:59まで、Ignicシリーズのクーポンセールを実施。

対象製品へのリンクはこちら(https://item.rakuten.co.jp/mitsukinshoji/c/0000014469/)

・MTK SHOP Yahooショッピング

2月14日(土)00:00～2月18日(水)23:59まで、Ignicシリーズのタイムセールを実施。

対象製品へのリンクはこちら(https://store.shopping.yahoo.co.jp/mtkshop/ignic2fa5a.html)

●今後の展望

三金商事が展開するカー用品ブランド「SPEEDER」は今後、バッテリー関連に特化した「IGNIC（イグニック）」シリーズを中心にラインナップを拡充します。

日本市場のニーズをいち早く形にし、安心・安全な品質を適正価格でお届けすることは、私たちの変わらぬ使命です。

「バッテリートラブル」「夏対策」「タイヤ周り」など日々の課題に対し、ユーザー様の声を反映した製

品アップデートを、これからも大切に積み重ねてまいります。

期待を上回る価値の提供を通じて、より快適でワクワクするカーライフをサポートしてまいります。

｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)