系統用蓄電所事業における(株)エネフォワードとの業務提携のお知らせ

株式会社ライジングコーポレーション

サステナビリティソリューション事業を通じて持続可能な社会の実現を推進する株式会社ライジングコーポレーション（本社：大阪府池田市、代表取締役：大都 英俊、以下「当社」）は株式会社エネフォワード（本社：福岡県福岡市、代表取締役：簑下 祐一、以下「エネフォワード」）との間で、系統用蓄電所事業の推進を目的とした包括的業務提携契約を締結いたしました。

"rising" × "forward" 未来に向けた進化

■業務提携の背景と目的

昨今、再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、電力系統の安定化を目的とした系統用蓄電池の整備および高度な運用体制の構築が社会的に強く求められています 。また、需給調整市場・容量市場・卸電力市場を活用した収益モデルの確立には、開発・施工・運用・アグリゲーションを一体で推進できる強固な事業体制が不可欠です。

系統用蓄電所事業への早期参入と事業推進拡大を加速させるため、系統用蓄電所の開発・施工・運用面で豊富なノウハウを有するエネフォワードと業務提携を行うことといたしました。

本提携により、当社の持つ「事業開発力・顧客開拓力」と、エネフォワードの持つ「施工技術・運用ノウハウ・アグリゲーション体制」を融合させ、両社共同でエネルギーインフラ事業を強力に推進してまいります。

■業務提携の内容

両社は、系統用蓄電所事業を共同で推進する体制を構築し、以下の規模を目標に開発を進めます 。

▶事業スキーム：

当社：系統用蓄電所事業に関する顧客開拓等の販売活動、用地確保等

エネフォワード：系統用蓄電所に必要な設備の供給、施工、技術ノウハウの提供

▶開発目標：

1案件あたりの設備規模：出力 2MW ／ 容量 8MWh

開発目標件数：10件程度

合計開発規模（目標）：出力 20MW ／ 容量 80MWh

■今後の展開

今後は、共同事業の範囲を「蓄電池併設型太陽光発電所」の開発や「FIP転換案件」の対応、「分散型電源の統合運用事業」等の領域へ段階的に拡大し、中長期的なエネルギーインフラ事業の共同展開を図ってまいります。

■エネフォワードについて

会社名：株式会社エネフォワード

事業内容：太陽光発電所及び蓄電所の設計、施工、販売、運営・保守ほか

所在地：福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-21博多プラザビル 8階

代表者：代表取締役 簑下 祐一

設立年月：2020年9月

URL：https://eneforward.jp/

【 問 い 合 わ せ 先 】

◯ 株式会社ライジングコーポレーション 経営管理課

◯ E-mail：keieikanrika@group-rising.co.jp

◯ 電話：06-4391-3908



【 会 社 概 要 】

● 会社名：株式会社ライジングコーポレーション

● 所在地：大阪府池田市神田2丁目6-25

● 代表者：代表取締役 大都 英俊

● コーポレートサイトURL：https://www.group-rising.co.jp/

● 事業内容：

サスティナビリティソリューション事業

１. エコソリューション（住宅用及び産業用の省エネシステムの販売・施工・メンテナンス並びにコンサルティング・業務代行等のアライアンス営業）

２. ビルディングソリューション（新築ZEH住宅等の設計・販売・施工、省エネリフォーム及び空き家再生リノベーション並びに店舗・オフィス・倉庫等の建築全般）

３. NBソリューション（太陽光発電システムの運営・不動産賃貸等）

＊記載されている会社名、ロゴマーク、製品名などは各社の登録商標または商標です。