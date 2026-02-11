Styrism×ポニーキャニオンのオーディション企画Podcastに音楽メディアの最前線を走る元ロッキンオン編集長・小柳氏とSpincoaster林氏が出演

株式会社ポニーキャニオン

STAR RISEオーディション 現在募集中

Styrismとポニーキャニオンが主催する「STAR RISE AUDITION」をテーマにしたPodcast番組がスタートした。番組では、音楽業界関係者をゲストに迎え、「未来に残る音楽」をテーマにトークを展開する。

初回ゲストとして登場したのは、元ロッキング・オン・ジャパン編集長で現Interview inc.小柳大輔氏と、国内外の新鋭アーティストを紹介する音楽メディア「Spincoaster」の編集長・林潤氏。オーディションで求められるシンガー像や、現在の音楽シーンの動向、次世代アーティストに求められる資質などについて、率直な意見が交わされた。

番組は、音楽評論家・みのミュージックがMCを務め、Styrism代表取締役社長の森中崇之がホストとして出演。オーディションに込めた想いや、次世代アーティストの育成に対する考えを語る構成となっている。番組名はJ-WAVE Podcast『STAR RISE AUDITION podcast』。

現在開催中の「STAR RISEオーディション」は、JazztronikやSIRUPなどのマネジメント・プロデュースを手がけてきたStyrismと、ポニーキャニオンが共同で実施するボーカリストオーディション。応募は2026年3月31日まで、LINE公式アカウントにて受け付けている。グランプリ受賞者には、ポニーキャニオンからのメジャーデビューの機会が提供される。

本オーディションは、Styrism設立20周年を記念した企画として「未来に残る音楽を創る」をテーマに掲げており、公式サイトでは、将来リリースされる楽曲の方向性を示すプレイリストを公開。ダンスミュージックを軸に、メロディ性の高い楽曲が国内外の作品から選曲されている。

また、エントリー時に提出する歌唱動画の課題曲として、JazztronikおよびGAL Dによる書き下ろし楽曲も用意されており、オーディション向けの60秒バージョンに加え、フルサイズ音源も配信されている。

オーディションの詳細や応募方法は公式サイトおよび公式LINEで随時案内されている。番組内で語られた「未来に残る音楽」への視点や、プロの審査目線を知ることで、エントリーに向けたヒントを得られるはずだ。次世代のシンガーを目指す人は、まずは公式LINEを登録し、最新情報をチェックしてみてはいかがだろう。

ダイジェスト：「昨今のシンガーが抱える深刻な悩みとは」https://youtube.com/shorts/t9PQRYsHtFA

ダイジェスト：「Interview inc. 小柳大輔氏が考える『未来に残る音楽の創り方』」https://youtube.com/shorts/XSUyiyHS_YE

ダイジェスト「Spincoaster 林潤が考える『未来に残る音楽の創り方』」https://youtube.com/shorts/9GRtacRIyKA

■■STAR RISE AUDITION「未来に残る音楽を創る」をテーマに歌唱に特化した才能をもつ次世代シンガーを募集するオーディションです。グランプリを獲得したシンガーは、JazztronikやSIRUPといった人気アーティストのマネジメントや数々の音楽プロデュースを手掛けてきたStyrismの総合プロデュースでPONY CANYONからのメジャーデビューが叶います。

募集期間：2026年1月30日(金)12:00～2026年3月31日(火)23:59

応募条件：男女問わず18歳以上特定の芸能プロダクションや音楽レーベルとの専属契約がない東京を拠点に今後の制作活動が可能な方

公式HP：https://starrise-auditon.jp/

公式LINE(オーディション応募受付)：https://lin.ee/7EKAQZ9

オリジナル課題曲

課題曲A 「Take Me To The Moon」●課題曲A 「Take Me To The Moon」

[Sound Produced by Jazztronik、Singer : MAKI (VIDA Hollywood)]

オーディション用60秒試聴https://youtu.be/W99MRY0JMGo

2026年1月30日(金)音楽配信スタートhttps://starrise.lnk.to/takemetothemoon

●課題曲B 「Sunlight」●課題曲B 「Sunlight」

[Sound Produced by GAL D、Singer : EINN]

オーディション用60秒試聴https://youtu.be/_STgdaNJMEk

2026年2月06日(金)音楽配信スタートhttps://starrise.lnk.to/sunlight

■■STAR RISE AUDITION podcast：J-WAVE Podcastにて毎週金曜22:00に更新(全8回予定)

https://j-wave.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/2d5aca53-a535-4f30-9f46-0d2816a3c201/

公式HP：https://starrise-auditon.jp/

公式LINE(応募受付)：https://lin.ee/7EKAQZ9

公式X：https://x.com/starrise2026

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@starrise_audition

公式YouTube：https://www.youtube.com/@STARRISEAUDITION

STAR RISE Artist Image Play List：https://lnk.to/STARRISE

「STAR RISE AUDITION podcast」対談ダイジェスト：https://youtube.com/shorts/t9PQRYsHtFA

