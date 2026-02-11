パンの街・吉祥寺に、北海道発の人気ベーカリーが誕生！「ペンギンベーカリー吉祥寺店」が2026年２月18日（水）にオープン！

株式会社ペンギン

北海道発の人気ベーカリーチェーン『ペンギンベーカリー』を全国に展開する株式会社ペンギン（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：高山 英之）は、2026年２月18日（水）に新店舗『ペンギンベーカリー吉祥寺店』をオープンいたします。

ペンギンベーカリー吉祥寺店 外観イメージ

数多くのパン屋さんが集まり、“パンの街”として知られる東京・吉祥寺。そのパン激戦区に、北海道発のベーカリーチェーン「ペンギンベーカリー」が出店いたします。

『ペンギンベーカリー吉祥寺店』は、多様なスタイルのパン屋が揃う吉祥寺の街で、毎日の食卓を想定した価格と品質にこだわった“北海道産小麦の焼き立てパン”を通じて、みなさまの暮らしに寄り添うお店を目指します。

■ペンギンベーカリー吉祥寺店 店舗情報

【住所】〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-13-11 iビル1FB

【営業時間】10:00～21:00（※当日分のパンが無くなり次第、終了）

【定休日】なし 【駐車場】なし

ペンギンベーカリー吉祥寺店のおすすめ商品はこちら！

全国の食パンファンの心を掴んだペンギンベーカリーの代表商品。

とべない食パン

1斤 税込380円 2斤(1本) 税込720円

毎日食べる食パンだから、美味しさだけでなく品質も重視したい。そんな想いで試行錯誤しながらたどり着いた北海道産小麦『ゆめちから』を100%使用して完成させました。卵・乳製品・ハチミツ・バター・マーガリンを一切使わずにおつくりしているので、ちいさなお子様やアレルギーをお持ちの方も安心して召し上がっていただける食パンです。

日本一に輝いた、ペンギン自慢の北海道カレーパン

カレーパンフォンデュ 1個 税込330円

北海道産小麦「ゆめちから」を100％使用したパン生地で、特製カレールーと、北海道産生乳から作られたフォンデュチーズを包み込み、カリッと揚げています。衣はサクサク、パン生地はもっちり。ひと口かじると、中からとろ～りと溶け出すチーズと、コク深いカレーが広がります。2021年のカレーパングランプリ(R)で最高金賞を受賞し、日本一に輝きました！

焼きたてパンとご一緒に、北海道のご当地メニューも！

北海道名物！ザンギ串 1本 税込420円

第13回・15回からあげグランプリで2度も「金賞」を受賞した「サンギ串」等、北海道らしいサイドメニューも充実。焼きたてパンと一緒に北海道のご当地メニューもお楽しみいただけます。

ペンギンベーカリーとは

ペンギンベーカリーは、「北海道の大地で育った小麦をつかい、子どもからお年寄りまで毎日食べていただけるパン」をコンセプトに全国展開する北海道発のパン屋さん。北海道産の小麦をつかった焼きたてパンを求めて多くのお客様がご来店され、オープン時には行列ができるほど全国のお客様からご好評をいただいております。

全国どの地域に暮らしていても、北海道産小麦の美味しい焼きたてパンを、お住まいの近くでお求めいただけることを目標にこれからも邁進してまいります。

毎日通いたくなるワクワクする品揃え

お店には毎日、バラエティにこだわって約60種類のパンが並びます。新しいパンとの出会いも楽しんでほしいから新商品も続々ラインナップ。お客様・お店スタッフの「あったらいいな！」の発想を大切にして常に新しいパン作りに挑戦しています。

いつ来ても焼き立てが味わえる

お店にはいつも焼き立てが並ぶように、その日の天気や時間、シーンにあわせベストなタイミングで焼き上げています。北海道の素材で大切に作ったパンだからこそいちばんおいしい出来たてを味わってほしい。できるだけたくさんの人に届けるため、一度に沢山焼きすぎず少しずつ何度も焼き上げています。

会社概要

[代 表] 高山 英之

[本 社] 〒004-0866 北海道札幌市清田区北野６条５丁目6-30 ペンギンビル２階

[東京支社] 〒170-6008 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 8F

[電話番号] 本社：011-375-7774 東京支社：03-5928-5035

[お問い合わせ先] info@penguinbakery.com

WEB https://www.penguinbakery.com

Facebook https://www.facebook.com/pengiuinbakerycafe.official

Instagram https://www.instagram.com/penguin_bakerycafe.official

X https://x.com/penguinhokkaido

FC加盟に関するお問い合わせ :https://www.penguinbakery.com/contact/