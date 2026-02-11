ME TOKYOとのコラボ「オリジナルぬいぐるみ化」決定！
株式会社コレカティス(本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋大樹、以下：CORECATIS)は、弊社が運営するCORECATIS VIRTUAL PROJECT所属「月守ルナ」「水瀬んきゃ」「夕凪るえむ」のME TOKYOとのコラボ「オリジナルぬいぐるみ化」が決定いたしました！
「全員共通」
・ME TOKYO IKEBUKUROのクレーンゲームでオリジナルぬいぐるみ景品化
・ME TOKYO IKEBUKUROサイネージメイン掲載
・ME TOKYO IKEBUKUROドレッサールーム内ステッカー掲載
推し活必須アイテムのぬいぐるみ！クレーンゲームで推しのぬいぐるみをGETして、推しとたくさんお出かけしちゃってください！
■対象店舗：ME TOKYO IKEBUKURO
・住所 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-9-3 TRN東池袋
・営業時間 10:00～24:00 ※ME TOKYO営業時間に準ずる
■時期：2月頃（1週間）
■『ME TOKYO』について
「ME TOKYO」は「人々の感情のスイッチを押すことで、世界をもっとオモシロく」という理念を込めた新ブランドアミューズメント施設です。
コンセプトに「MOVE EMOTION -ME TOKYO はゲーム設置場ではなく、感情解放区だ
-」を掲げ、日本から世界へ発信できるアミューズメント施設を目指しています。
HP：https://metokyo.com/
X：https://x.com/Metokyo_Bukuro
Instagram：https://www.instagram.com/metokyo_ikebukuro
■対象ライバー
「月守ルナ」
X：https://x.com/Lunatic__xxx
17LIVE： https://x.com/Lunatic__xxx
「水瀬んきゃ」
X：https://x.com/minase_nkya
17LIVE：https://17.live/s/u/0d8b7aa3-6efd-4a4d-a9bb-c7f245f597de
「夕凪るえむ」
X：https://x.com/Yuunagi_ruemu
17LIVE：https://17.live/ja/profile/r/29040465
■CORECATISとは
“世の中をエンターテイメントへ”をミッションに掲げ、世の中のあらゆるモノゴトをコンテンツ化し、「発見をおもしろさへ」と昇華させるエンターテイメントを発信していく事を目的に Talent、LIVERの育成を行っております。
累計 Talent、LIVER数は1000名を超え、今もなお拡大を続けているライブ配信業界最大手の企業です。
■CORECATIS VIRTUAL PROJECTとは
誰もが理想の自分の姿を思い描いた事はあると思います。
その理想を私たちと一緒に形にしませんか？
業界最大手のLIVE配信事務所が主催する 100人オーディション
あなたのなりたい自分を実現させ 活躍のステージをご用意致します。
年齢、外見、キャリアでの選考は一切考慮せず、純粋な”才能”だけで勝負する オーディション型プロジェクト
新しい自分に生まれ変わり、「なりたい自分」「なりたかった自分」になって夢を叶えましょう
■「CORECATIS VIRTUAL PROJECT」バーチャルライバーオーディション特設サイト
オーディション特設サイト：https://corecatisvirtual-project.com/
お問い合わせ窓口：info@corecatis.com
＊現在は三期生オーディションを開催中で 特設サイトはSeason3仕様になっております。
■応募条件
・専属契約が可能な方
・ストリーミング配信が可能な方
・満20歳以上の女性
・SNSで積極的に活動が可能な方
■会社概要
・会社名 : 株式会社コレカティス
・オフィス : 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー15階
・代表者 : 高橋大樹