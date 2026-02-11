ME TOKYOとのコラボ「オリジナルぬいぐるみ化」決定！

株式会社コレカティス

株式会社コレカティス(本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋大樹、以下：CORECATIS)は、弊社が運営するCORECATIS VIRTUAL PROJECT所属「月守ルナ」「水瀬んきゃ」「夕凪るえむ」のME TOKYOとのコラボ「オリジナルぬいぐるみ化」が決定いたしました！

「全員共通」

・ME TOKYO IKEBUKUROのクレーンゲームでオリジナルぬいぐるみ景品化

・ME TOKYO IKEBUKUROサイネージメイン掲載

・ME TOKYO IKEBUKUROドレッサールーム内ステッカー掲載

推し活必須アイテムのぬいぐるみ！クレーンゲームで推しのぬいぐるみをGETして、推しとたくさんお出かけしちゃってください！

■対象店舗：ME TOKYO IKEBUKURO

・住所 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-9-3 TRN東池袋

・営業時間 10:00～24:00 ※ME TOKYO営業時間に準ずる

■時期：2月頃（1週間）

■『ME TOKYO』について

「ME TOKYO」は「人々の感情のスイッチを押すことで、世界をもっとオモシロく」という理念を込めた新ブランドアミューズメント施設です。

コンセプトに「MOVE EMOTION -ME TOKYO はゲーム設置場ではなく、感情解放区だ

-」を掲げ、日本から世界へ発信できるアミューズメント施設を目指しています。

HP：https://metokyo.com/

X：https://x.com/Metokyo_Bukuro

Instagram：https://www.instagram.com/metokyo_ikebukuro

■対象ライバー

「月守ルナ」

X：https://x.com/Lunatic__xxx

17LIVE： https://x.com/Lunatic__xxx

「水瀬んきゃ」

X：https://x.com/minase_nkya

17LIVE：https://17.live/s/u/0d8b7aa3-6efd-4a4d-a9bb-c7f245f597de

「夕凪るえむ」

X：https://x.com/Yuunagi_ruemu

17LIVE：https://17.live/ja/profile/r/29040465

■CORECATISとは

“世の中をエンターテイメントへ”をミッションに掲げ、世の中のあらゆるモノゴトをコンテンツ化し、「発見をおもしろさへ」と昇華させるエンターテイメントを発信していく事を目的に Talent、LIVERの育成を行っております。

累計 Talent、LIVER数は1000名を超え、今もなお拡大を続けているライブ配信業界最大手の企業です。

■CORECATIS VIRTUAL PROJECTとは

誰もが理想の自分の姿を思い描いた事はあると思います。

その理想を私たちと一緒に形にしませんか？

業界最大手のLIVE配信事務所が主催する 100人オーディション

あなたのなりたい自分を実現させ 活躍のステージをご用意致します。

年齢、外見、キャリアでの選考は一切考慮せず、純粋な”才能”だけで勝負する オーディション型プロジェクト

新しい自分に生まれ変わり、「なりたい自分」「なりたかった自分」になって夢を叶えましょう

■「CORECATIS VIRTUAL PROJECT」バーチャルライバーオーディション特設サイト

オーディション特設サイト：https://corecatisvirtual-project.com/

お問い合わせ窓口：info@corecatis.com

＊現在は三期生オーディションを開催中で 特設サイトはSeason3仕様になっております。

■応募条件

・専属契約が可能な方

・ストリーミング配信が可能な方

・満20歳以上の女性

・SNSで積極的に活動が可能な方

■会社概要

・会社名 : 株式会社コレカティス

・オフィス : 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー15階

・代表者 : 高橋大樹