ME TOKYOとのコラボ「オリジナルぬいぐるみ化」決定！

株式会社コレカティス




株式会社コレカティス(本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋大樹、以下：CORECATIS)は、弊社が運営するCORECATIS VIRTUAL PROJECT所属「月守ルナ」「水瀬んきゃ」「夕凪るえむ」のME TOKYOとのコラボ「オリジナルぬいぐるみ化」が決定いたしました！



「全員共通」


・ME TOKYO IKEBUKUROのクレーンゲームでオリジナルぬいぐるみ景品化


・ME TOKYO IKEBUKUROサイネージメイン掲載


・ME TOKYO IKEBUKUROドレッサールーム内ステッカー掲載



推し活必須アイテムのぬいぐるみ！クレーンゲームで推しのぬいぐるみをGETして、推しとたくさんお出かけしちゃってください！


■対象店舗：ME TOKYO IKEBUKURO


・住所　〒170-0013　東京都豊島区東池袋1-9-3 TRN東池袋


・営業時間　10:00～24:00　※ME TOKYO営業時間に準ずる



■時期：2月頃（1週間）



■『ME TOKYO』について


「ME TOKYO」は「人々の感情のスイッチを押すことで、世界をもっとオモシロく」という理念を込めた新ブランドアミューズメント施設です。


コンセプトに「MOVE EMOTION -ME TOKYO はゲーム設置場ではなく、感情解放区だ


-」を掲げ、日本から世界へ発信できるアミューズメント施設を目指しています。


HP：https://metokyo.com/


X：https://x.com/Metokyo_Bukuro


Instagram：https://www.instagram.com/metokyo_ikebukuro


■対象ライバー


「月守ルナ」


X：https://x.com/Lunatic__xxx


17LIVE： https://x.com/Lunatic__xxx




「水瀬んきゃ」


X：https://x.com/minase_nkya


17LIVE：https://17.live/s/u/0d8b7aa3-6efd-4a4d-a9bb-c7f245f597de





「夕凪るえむ」


X：https://x.com/Yuunagi_ruemu


17LIVE：https://17.live/ja/profile/r/29040465




■CORECATISとは


“世の中をエンターテイメントへ”をミッションに掲げ、世の中のあらゆるモノゴトをコンテンツ化し、「発見をおもしろさへ」と昇華させるエンターテイメントを発信していく事を目的に Talent、LIVERの育成を行っております。


累計 Talent、LIVER数は1000名を超え、今もなお拡大を続けているライブ配信業界最大手の企業です。



■CORECATIS VIRTUAL PROJECTとは


誰もが理想の自分の姿を思い描いた事はあると思います。


その理想を私たちと一緒に形にしませんか？


業界最大手のLIVE配信事務所が主催する 100人オーディション


あなたのなりたい自分を実現させ 活躍のステージをご用意致します。


年齢、外見、キャリアでの選考は一切考慮せず、純粋な”才能”だけで勝負する オーディション型プロジェクト


新しい自分に生まれ変わり、「なりたい自分」「なりたかった自分」になって夢を叶えましょう



■「CORECATIS VIRTUAL PROJECT」バーチャルライバーオーディション特設サイト


オーディション特設サイト：https://corecatisvirtual-project.com/


お問い合わせ窓口：info@corecatis.com


＊現在は三期生オーディションを開催中で 特設サイトはSeason3仕様になっております。



■応募条件


・専属契約が可能な方


・ストリーミング配信が可能な方


・満20歳以上の女性


・SNSで積極的に活動が可能な方



■会社概要


・会社名 : 株式会社コレカティス


・オフィス : 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー15階


・代表者 : 高橋大樹