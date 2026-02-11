【ロイズ】2月後半催事出店情報。人気の生チョコレートなど定番商品のほか、数量限定商品も販売します。

株式会社ロイズコンフェクト


北海道札幌市のチョコレートメーカー「株式会社ロイズコンフェクト」は、ロイズが出店するバレンタイン催事や北海道物産展の一部会場にて人気の生チョコレートやポテトチップチョコレートなどの商品を販売いたします。



【ロイズ公式HP 催事情報】https://www.royce.com/brand/saiji/



2026年2月後半に開催される、ロイズが出店する催事の一部会場をご紹介します。



・京成百貨店（茨城県）　開催中～2月12日


・阪神梅田本店(大阪府）　開催中～2月14日


・ジェイアール名古屋タカシマヤ（愛知県）　開催中～2月14日


・松坂屋名古屋店（愛知県）　開催中～2月14日　


・名鉄百貨店本店（愛知県）　開催中～2月14日　


・東武百貨店 池袋店（東京都）　開催中～2月14日　


・大丸福岡天神店（福岡県）　開催中～2月14日　


・鶴屋（熊本県）　開催中～2月14日　


・藤崎（宮城県）　開催中～2月14日　


・東武宇都宮百貨店大田原店（栃木県）　開催中～2月15日


・近鉄百貨店和歌山店（和歌山県）　開催中～2月15日


・東武宇都宮百貨店（栃木県）　開催中～2月15日


・遠鉄百貨店（静岡県）　開催中～2月15日


・宮崎山形屋（宮崎県）　開催中～2月15日


・山形屋（鹿児島）（鹿児島県）　開催中～2月15日


・ながの東急百貨店（長野県）　開催中～2月15日


・松坂屋静岡店（静岡県）　開催中～2月15日


・いよてつ高島屋（愛媛県）　開催中～2月15日


・トキハ大分本店（大分県）　開催中～2月15日


・香林坊大和（石川県）　開催中～2月15日


・うすい百貨店（福島県）　開催中～2月15日


・富山大和（富山県）　開催中～2月15日


・FKDインターパーク店（栃木県）　開催中～2月16日


・京急百貨店（神奈川県）　開催中～2月18日


・山陽百貨店（兵庫県）　2月14日～2月23日


・東武宇都宮百貨店（栃木県）　2月17日～3月3日


・津松菱（三重県）　2月18日～3月2日


・高松三越（香川県）　2月18日～3月4日


・うすい百貨店（福島県）　2月18日～3月10日　※2/24は催事場閉場日


・京阪百貨店守口店（大阪府）　2月19日～2月24日


・三越名古屋星ヶ丘店（愛知県）　2月19日～3月9日　※3/2は催事場閉場日


・京成百貨店（茨城県）　2月20日～3月3日


・西武福井店（福井県）　2月26日～3月10日




※会場により取り扱い商品は異なります。また、催事日程の変更や中止、商品が品切れとなる場合がございます。 詳しくは百貨店へお問い合わせください。



おすすめ商品　


※品数に限りがございます。催事期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了いたしますのでご了承ください。


▼生チョコレート[オーレ]




ロイズの生チョコレートの代表作[オーレ]。ミルクチョコレートに北海道の生クリームと風味付けの洋酒をブレンドした、まろやかでやさしい味わいです。



商品名：生チョコレート[オーレ]


内容量：20粒


価　格：税込1,215円（本体価格1,125円）



▼ポテトチップチョコレート[オリジナル]




ポテトチップとチョコレート、意外な組み合わせから生まれた大ヒットのおいしさ。 パリッとした軽快な食感のポテトチップの片面に、口どけの良いチョコレートをコーティングしました。 チョコレートの甘さとポテトチップの塩味の絶妙なバランスがクセになるおいしさです。



商品名：ポテトチップチョコレート[オリジナル]


内容量：190g


価　格：税込1,188円（本体価格1,100円）



▼ピスターシュショコラ




香ばしくコク豊かなピスタチオクリームに、深煎りしたピスタチオと塩がけしたピスタチオの2種類を混ぜ込んで、まろやかなミルクチョコレートに閉じ込めました。好きな厚さに切り分けて食べるスタイルが楽しいチョコレートです。



商品名：ピスターシュショコラ


内容量：1本


価　格：税込1,944円（本体価格1,800円）



▼ロイズアールショコラ[4種詰合せ]【パッケージリニューアル】




フルーツやナッツのクリームを、チョコレートの中に閉じ込めたひと口サイズのショコラ。一度に4種類の味わいを楽しめる詰め合わせです。



商品名：ロイズアールショコラ[4種詰合せ]


内容量：4種／計20個


価　格：税込1,188円（本体価格1,100円）




上記商品の他にも、期間・数量限定の商品や定番商品をご用意しております。


