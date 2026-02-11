【新刊案内】エクソソーム・ワールド：生物界を繋ぐ新規モダリティーの将来像　 監修：東京医科大学 医学総合研究所 特任教授　落谷 孝広　 発行：（株）シーエムシー・リサーチ

株式会社シーエムシー・リサーチ

📘 書籍概要

タイトル：エクソソーム・ワールド：生物界を繋ぐ新規モダリティーの将来像（Exosome World: Envision of Novel Modalities Connecting Kingdoms）

著者／監修：東京医科大学 医学総合研究所 特任教授 落谷 孝広

発行日：2026年2月11日

体裁：A4判・並製・本文345頁

定価：本体（冊子版モノクロ） 165,000円（税込）

セット価格（書籍＋PDF版CD）：本体 + CD（PDF版カラー） 220,000円（税込）

ISBN：978-4-910581-77-4

編集発行：（株）シーエムシー・リサーチ

📝 本書の特徴

診断・治療・DDSから化粧品、食品、発酵文化まで。

エクソソームを「研究テーマ」から「産業技術」へ導く実践書。

最新ガイドライン、品質・安全性、市場・国際動向を精緻に俯瞰し、社会実装を見据えた次世代モダリティの全貌を示す。

◎刊行に当たって

エクソソームは、細胞間コミュニケーションの鍵を握る微小な構造体として、生命科学の新たな地平を切り開いています。その研究は、疾患診断・治療、創薬、再生医療といった医療分野のみならず、美容・化粧品、さらにはヘルスケア分野の応用にまで広がり、まさに「生物界を繋ぐ新規モダリティー」と呼ぶにふさわしい存在です。

本書「エクソソーム・ワールド」は、こうした急速に進展するエクソソーム研究の全体像を俯瞰し、基礎から応用、そして社会的展望までを一気通貫で理解できる構成を目指しました。第一編では、エクソソームの定義や規格、解析技術の進展を整理し、研究者や技術者が押さえておくべき基盤知識を提供します。第二編では、医療・創薬分野への応用から美容・化粧品、製造技術と品質管理まで、実践的な技術と現場の課題を取り上げています。さらに第三編では、植物や微生物由来のエクソソーム、漢方や発酵文化との融合といったユニークな視点を提示し、第四編では市場動向や国際的な研究潮流、そして今後の課題と未来予測を示しました。

エクソソーム研究は、基礎科学と産業応用の両面で大きな転換期を迎えています。臨床応用や製品化に向けた取り組みが加速する一方で、品質管理や法規制、倫理的課題への対応も不可欠です。本書が、医療・バイオテクノロジー・美容業界など多様な分野の専門家にとって、エクソソーム技術の理解と活用を深める一助となり、未来を切り拓くための指針となることを心より願っています。

最後に、本書の執筆にご尽力いただいた先生方、関係者の皆様に深く感謝申し上げます。読者の皆様が本書を通じて、エクソソームという新たなモダリティーの可能性に触れ、次なるイノベーションを創出されることを期待しています。

東京医科大学

落谷 孝広

👥 執筆者一覧

落谷 孝広 東京医科大学 医学総合研究所 分子細胞治療研究部門 特任教授

吉岡 祐亮 東京医科大学 医学総合研究所 分子細胞治療研究部門 講師

寺井 織枝 (株)住化分析センター 大阪ラボラトリー

田浦 映恵 (株)住化分析センター 大阪ラボラトリー

北中 淳史 (株)住化分析センター 大阪ラボラトリー

内山 嵩也 積水メディカル(株) 研究開発統括部 つくば研究所

基盤領域開発センター PAS開発グループ

加藤 丈滋 大塚電子(株) アプリケーション技術グループ

園田 光 (株)ハカレル 代表取締役

入江 文子 日本カンタムデザイン(株) 第2事業本部

東口 楽都 日本カンタムデザイン(株) 第2事業本部

豊島 哉子 ベックマン・コールター(株) ライフサイエンス

フローサイトメトリー事業本部 アプリケーションスペシャリスト

幾尾 真理子 日本ベクトン・ディッキンソン(株) アプリケーションサポート

スペシャリスト Ph.D

Alex kk Ryuu (株)日本ライフサイエンスサービス

立中 佑希 (株)同仁化学研究所 技術開発本部 開発部未来技術開発課 主任

石山 宗孝 (株)同仁化学研究所 取締役CTO

根布谷 理 三洋化成工業(株) バイオ・メディカル事業本部 営業部

木村 秀人 三洋化成工業(株) バイオ・メディカル事業本部 営業部

下田 麻子 京都大学 大学院医学研究科 白眉センター 特定助教

秋吉 一成 京都大学 大学院医学研究科 特任教授

荒木 甫 名古屋大学 大学院医学系研究科 産婦人科 医員

横井 暁 名古屋大学 大学院医学系研究科 産婦人科 講師

川尻 寿季 東京慈恵会医科大学 総合医科学研究センター 次世代創薬研究部 MD

藤田 雄 東京慈恵会医科大学 総合医科学研究センター 次世代創薬研究部MD,Ph.D

尾崎 充彦 鳥取大学医学部 実験病理学分野 准教授

井筒 瑠奈 鳥取大学医学部 実験病理学分野 助教

田中 孝一 ロート製薬(株) 再生医療研究企画部 細胞技術開発グループ

技術応用チーム リーダー

水野 祐介 ロート製薬(株) 再生医療研究企画部 細胞技術開発グループ

技術応用チーム 研究員

倉田 隼人 ロート製薬(株) 再生医療研究企画部 細胞機能グループ

薬理評価チーム リーダー

幸谷 愛 大阪大学 微生物病研究所 環境応答研究部門 感染腫瘍制御分野 教授

片倉 喜範 九州大学大学院 農学研究員 生命機能科学部門 教授

西村 紳一郎 北海道大学 大学院先端生命科学研究院 特任教授

谷 祐子 広尾プライム皮膚科 院長

水島 淳 アズフレイヤ(株) 取締役

吉田 茉由 PHC(株) バイオメディカ事業部 マーケティング部 学術課

内村 誠一 (株)ダイセル ライフサイエンスSBU 主席研究員

大塚 蔵嵩 東京農業大学 総合研究所 生体シグナル研究室 客員教授

豊福 雅典 筑波大学 生命環境系・高等研究院 准教授

梅津 知宏 東京医科大学 分子病理学分野 講師

黒田 雅彦 東京医科大学 分子病理学分野 主任教授

渡辺 賢治 横浜薬科大学 薬学部 特別招聘教授

植月 聡也 (株)獺祭 製造部 イノベーション研究室 主任

西川 宜秀 住商ファーマインターナショナル 創薬支援部

新規モダリティ支援グループ サブグループ長

西田 奈央 早稲田大学高等研究所 講師

山元 智史 国立医薬品食品衛生研究所 生物薬品部 研究員

石井 明子 国立医薬品食品衛生研究所 生物薬品部 部長

小林 桃愛 慶應義塾大学薬学部 創薬研究センター

ナノ医薬・分野横断遺伝子学講座 学部学生

山口 勇大 慶應義塾大学薬学部 創薬研究センター

ナノ医薬・分野横断遺伝子学講座 学部学生

松崎 潤太郎 慶應義塾大学薬学部 創薬研究センター

ナノ医薬・分野横断遺伝子学講座 教授

📖 本書の構成・目次概要

巻頭言 落谷孝広

1 エクソソームは基礎生物学から医療応用へ

2 診断における応用価値

3 治療分野におけるエクソソームの期待

4 市場成長を牽引する技術的進歩

5 進化するガイドラインと製品化

6 商業化，産業化の動向

7 課題と将来展望

第I編 総論と基礎知識

第1章 序論

第1節 細胞外小胞の基礎 吉岡祐亮

第2章 規格と診断技術の基盤

第1節 エクソソームの規格 寺井織枝，田浦映恵，北中淳史

第2節 エクソソーム診断に不可欠な技術開発 内山嵩也

第3節 光散乱法を用いたエクソソームの粒子径・濃度・ゼータ電位測定法 加藤丈滋

第4節 エクソソーム検出抗体の最新事情 園田 光

第3章 解析・計測技術の進展

第1節 NanoSightの進化 入江文子，東口楽都

第2節 フローサイトメトリーと細胞外小胞（EV） 豊島哉子

第3節 イメージング機能搭載BDFACSDiscoverTM S8セルソーターによるEV解析とソーティング 幾尾真理子

第4節 抵抗パルスセンシング：ナノ粒子の単一粒子解析に用いる新しい電気計測法 Alex kk Ryuu

第5節 エクソソームの新しい蛍光標識試薬と精製法の開発 立中佑希，石山宗孝

第6節 迅速かつ高純度なエクソソーム精製キット 根布谷理，木村秀人

第II編 応用と実践技術

第1章 医療・創薬分野への応用

第1節 エクソソーム（細胞外小胞）のDDS技術 下田麻子，秋吉一成

第2節 エクソソームを用いた検査・診断 荒木甫，横井暁

第3節 エクソソームを用いた創薬応用に関する動向 川尻寿季，藤田雄

第4節 エクソソーム医薬品の臨床研究の現状 尾崎充彦，井筒瑠奈

第5節 エクソソームと再生医療 田中孝一，水野祐介，倉田隼人

第6節 ウイルス感染とエクソソーム 幸谷 愛

第7節 腸脳相関とエクソソーム 片倉喜範

第8節ナノソーマルイリノテカン：エクソソームモデルからの膵がん治療用ナノ医薬の創出 西村紳一郎

第2章 美容・化粧品分野への応用

第1節 美容医療とエクソソーム 谷 祐子

第2節 エクソソーム化粧品 水島 淳

第3章 製造技術と品質管理

第1節 EVs製品製造技術（産生） 吉田茉由

第2節 ダウンストリームプロセスの現状と課題 内村誠一

第3節 エクソソーム製品製造技術（精製） Alex kk Ryuu

第III編 多様な起源と文化的応用

第1章 起源別エクソソームの特徴

第1節 植物由来の細胞外小胞 大塚蔵嵩

第2節 微生物の多様な細胞外膜小胞 豊福雅典

第3節 植物由来小胞を担体としたDDSの新展開 梅津知宏、黒田雅彦

第2章 文化・伝統との融合

第1節 漢方医学とエクソソーム 渡辺賢治，落谷孝広

第2節 エクソソームの新たな魅力：日本酒と発酵 植月聡也

第IV編 社会的展望と未来予測

第1章 市場と国際動向

第1節 エクソソームの市場動向 西川宜秀

第2節 時空間解析とシングルEVs解析が拓くエクソソーム研究の新展開 西田奈央

第2章 課題と未来

第1節 EV製剤（エクソソーム製剤）の実用化に向けた品質安全性確保の課題 山元智史，石井明子

第2節 エクソソームにおける今後の研究予測 小林桃愛，山口勇大，松崎潤太郎

※詳細目次は下記リンクからご覧いただけます。

