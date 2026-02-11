＜スナイデル＞CLARKS の人気モデル「Torview」のSNIDELエクスクルーシブカラーを発売！〈2月14日(土)発売〉
株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」は、2月11日(水)12:00(正午)にCLARKS(クラークス)の人気モデル「Torview（トービュー）」のSNIDELエクスクルーシブカラーをオフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)、MASH STOREアプリにて公開、2月14日(土)より全国で販売を開始いたします。(■SNIDEL公式ホームページ：https://snidel.com / ■USAGI ONLINE:https://usagi-online.com / ■MASH STOREアプリ）
■アイテム紹介
■ 【SNIDEL/CLARKS】Torview/トービュー
サイズ:22.5~25cm
カラー:IVR/BLK
価格:\23,100(税込)
1825年創業のCLARKS の人気モデル「Torview（トービュー）」のエクスクルーシブカラー。
CLARKSのアイコンであるWallabee(ワラビー)から着想を得たTorview。
エナメル調の艶やかな素材に、ボリューム感のあるラバーソールを組み合わせたデザイン
上品さとクラシカルな雰囲気を兼ね備え、足元から洗練された印象を演出します。
厚底なソールでスタイルアップも叶い、幅広いコーディネートで合わせやすく、
毎日のスタイリングを格上げする一足。
(全て税込価格表記)
■販売について
公開日：2月11日(水)12:00(正午)
全国発売日：2月14日(土)
・SNIDEL全国店舗（ http://snidel.com/Page/shoplist.aspx ）
・SNIDELオフィシャルオンラインストア（ http://www.snidel.com ）
・USAGI ONLINE（ https://usagi-online.com/ )
・MASH STOREアプリ
■「CLARKS(クラークス) 」について
クラフツマンシップが生む、快適さと普遍のスタイル「Clarks」は、クラークスが誇る熟練のクラフツマンシップと革新的なテクノロジーを融合し、スタイリッシュでありながらも快適な履き心地を実現するコレクション。
シンプルで洗練されたデザインは、どんなスタイルにもフィットする普遍的な魅力を備え、時代やトレンドを超えて愛されています。日常のあらゆるシーンに寄り添う豊富なバリエーションで、毎日に上質な一足を提案します。
■SNIDEL（スナイデル）について
2005年4月9日にデビュー。
“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイリングを提案。細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。
お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。
現在、日本国内38店舗、中国45店舗、香港5店舗、台湾3店舗、ニューヨーク1店舗、タイ1店舗、フィリピン1店舗、計94店舗展開（4月15日時点店舗数）
■SNIDEL オフィシャルオンラインストア：https://snidel.com/
■Instagram：https://www.instagram.com/snidel_official/