放課後等デイサービスでの「出席扱い」はこう実現する。多機能型支援事業所「スピカ」× ICT教材「天神」が2月27日にセミナー開催

株式会社タオ（本社：滋賀県草津市、代表取締役：黒澤慶昭）は、2026年2月27日（金）に、放課後等デイサービス「スピカ」代表の新田哲男氏をお招きし、「発達障害児の学習支援と療育の両立」および「出席扱い認定の実現」をテーマにした無料オンラインセミナーを開催いたします。

現場で実際にICT教材『天神』を活用し、フリースクール型の支援を成功させている事業所の“生の声”をお届けします。

高まる「学習支援」のニーズと、現場の悩み

不登校児童生徒の増加に伴い、放課後等デイサービスにおいても「学習支援」の重要性が高まっています。しかし、現場からは「療育と学習のバランスが難しい」「出席扱い対応に向けて、具体的な運営事例を知りたい」「ICT教材をどのように支援に取り入れればよいかわからない」といった切実な課題が多く寄せられています。

本セミナーでは、これらの課題をICT教材『天神』を活用して解決し、多機能型事業所として先進的な運営を行う「スピカ」様の実践事例を深掘りします。

登壇者プロフィール

多機能型事業所：フリースクール型/放課後等デイサービス「スピカ」

代表 新田 哲男 様

埼玉県ふじみ野市にて、発達に課題のある子どもたちの「できた！」を増やす支援を展開。ICT教材を活用した学習支援に注力し、学習と療育を両立させる独自のモデルを確立している。

公式サイト： https://fujimino-spica.net/

開催概要

セミナー名： 【発達障害児童の学習支援と療育を両立】放課後等デイサービスの「出席扱い」はこう実現する

日時： 2026年2月27日（金） 11:00～11:40

開催方法： ZOOMオンライン開催

参加費： 無料

対象： 放課後等デイサービス経営者・職員、フリースクール運営者、独立開業検討中の方

アーカイブ配信： お申し込み者全員に、後日アーカイブ動画を配信いたします。当日ご都合が合わない方もぜひお申し込みください。

お申し込み方法：https://share.hsforms.com/18aFrocrKSCejcgiRIDOWIAdboaw

新商品『天神X』の概要

名称： 天神X （テンジン・エックス）

提供形態： クラウド型Webアプリケーション（PWA対応）

対応環境： 主要OS（Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS, Android）、主要Webブラウザ（Chrome, Safari, Edge）の最新版

対応学年： 小学校・中学校の全学年

対応教科： 国語、数学(算数)、理科、社会、英語、生活（全て教科書準拠）

主な学習機能： 教科書準拠の学習、個別最適化学習、スモールステップの体系学習、対話形式のアニメーションレクチャー、音声自動読み上げ 等

主な管理機能： カリキュラム作成、課題や宿題の予約・登録・提出管理、学習モニタリング、成績管理、不登校支援等

問い合わせ先

商品サイト：https://www.tenjin.cc/co/tenjin-x/

フリーダイヤル：0120-019-828

メールアドレス：support@tao-st.co.jp

営業時間：10:00～19:00（平日・土・祝）

会社概要

社名：株式会社タオ

設立：1992年4月1日

代表者：代表取締役社長 黒澤慶昭

資本金：1,000万円

事業内容：教育ソフト「天神」の企画・開発・販売

所在地：〒525-0032滋賀県草津市大路2丁目9-1陽だまりビル5階

URL：https://www.tao-st.co.jp/