【YUGEN Gallery FUKUOKA】2月16日（月）まで開催！安藤圭汰 個展「灼熱と腐敗／凍寒と発芽」独占インタビュー公開＆来場者限定特典のご案内
YUGEN Gallery FUKUOKA（福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F）では2026年1月24日（土）～2月16日（月）の期間、安藤圭汰 個展「灼熱と腐敗／凍寒と発芽」を開催しております。今回、展覧会開催に際し、作家の独占インタビューを公開いたします。
本展は、2023年に福岡・アートスペース貘で開催した個展「灼熱と腐敗」からのアドバンス企画。
「灼熱と腐敗」は、滞在経験のあるマレーシアの湿度と熱気のなか、早いサイクルで巡る生命をイメージ。一方で「凍寒と発芽」は、凍りつくような寒さに連想する生命の永久保存と、そこから新たな生命が誕生することを示唆。
新作の平面作品約50点に加え、安藤が出会い、強い影響を受けている同時代の作家たちの作品もあわせて展示。これらは安藤自身のコレクションであり、東南アジアのアートシーンとの関係性など、これまでの創作活動と地続きとなる深みが感じられ注目です。
インタビューでは、なぜ「生と死」をテーマに死生観を表現するようになったのか、その背景について伺いました。東南アジアを訪れたことで受けた影響や変化、そしてアート・イン・レジデンスで滞在したジョグジャカルタで出会った文化や価値観が現在の自分の思考や制作の軸になっていることについて語っていただきました。
さまざまな人々との出会いを通して、作家自身も、そして作品も変化していく--そうした安藤の制作の背景や思想に迫る内容となっています。
インタビュー記事はこちらからご覧ください。
https://yugen-gallery.com/blogs/interviews/keitaando-shakunetsutofuai-toukantohatsuga-fukuoka
オリジナル冊子
ドローイング作品《「日々の営み」シリーズ》
そして本展では、安藤圭汰のコレクション作品をまとめたオリジナル冊子を制作し、ご来場いただいた皆様へプレゼントしております。
表紙には安藤の作品を取り入れ、ポスターとしても楽しめる特別仕様です。中面にはコレクション作品と解説コメントを収録し、展覧会の世界観をより深く味わっていただける内容に仕上げました。
なお、数量に限りがあるため、なくなり次第配布を終了とさせていただきます。
また、会場では、作家が日々描きためてきたドローイング作品「日々の営み」シリーズを、特別販売しております。
自由な発想から生まれたスケッチだけでなく、時間をかけて描き込まれた緻密な絵まで、制作の原点ともいえる思考や感情の揺らぎがそのまま刻まれています。
ぜひ会場にて、展示とあわせてお楽しみください。
詳細はギャラリー公式サイトをご覧ください。
開催概要
■タイトル：灼熱と腐敗／凍寒と発芽
■期間 ：2026年1月24日（土）～2月16日（月）
■開館時間：11:00～19:00
※最終日のみ17:00終了
■定休日 ：火曜日
■レセプション：2026年1月24日（土）16:00～19:00【終了】
■イベント：版画体験ワークショップ【終了】
2026年2月7日（土）、8日（日）
■在廊日 ：1月24日（金）、25日（土）、31日（金）
2月1日（土）、7日（土）、8日（日）、14日（土）、15日（日）
※各日正午過ぎより在廊予定
■場所 ：YUGEN Gallery FUKUOKA
■住所 ：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F
■入場料 ：無料
※作家の在廊スケジュールについての最新の情報はギャラリーのInstgram(https://www.instagram.com/jeaneincjp)をご覧ください。
安藤圭汰作品について
YUGEN Gallery公式オンラインストアにて、作品の閲覧・ご購入が可能となります。
■ 作品販売サイト（YUGEN Gallery）
安藤圭汰：https://yugen-gallery.com/collections/keita-ando
関連作品
アーティスト・プロフィール
安藤圭汰 ／Keita Ando
あんどう・けいた／画家。1992年神奈川県川崎市生まれ。九州産業大学芸術学部美術学科卒業。在学中からさまざまな公募展で入賞し、卒業制作展では優秀賞（作品買い上げ）。2019年、インドネシア・ジョグジャカルタ特別州のアーティスト・イン・レジデンスに参加。受賞歴は、絹谷幸二賞推薦、第34回三菱商事アートゲートプログラム入選・作品買い上げ。（以上、2017年）、IAG アートギャザリング（2018年）福岡ウォールアートプロジェクト優秀賞（2022年）など。テレビ出演「ミライへの1minute」（テレビ西日本／2025年）ほか。2023年より福岡にてオルタナティブ・スペース「MAA TAKA DON（マー・タカ・ドン）」を運営。現在は福岡を拠点に活動。
instagram：@_keita_ando_(https://www.instagram.com/_keita_ando_/)
展覧会
2025年 福岡・alternative space MAA TAKA DON インドネシア×日本 交流展「Vol.2 Confusing
Power Grid」
インドネシア・Zen1 Gallery 国際交流展「INDONESIA INTERNATIONAL ART
CONNECTION -BALI- 2025」
福岡・アートスペース貘 個展「とめどない死と誕生のエントロピー」
福岡・福岡アジア美術館 交流ギャラリー 川上繁治コレクション展「啓発の空間」
福岡・alternative space MAA TAKA DON マレーシア×日本 交流展
「CHETAK TAKA DON」
2024年 福岡・alternative space MAA TAKA DON インドネシア×日本 交流展「Confusing
Power Grid」
福岡・alternative space MAA TAKA DON 個展「優しい暴力」
2023年 福岡・ アートスペース貘 impact.vol.8「魂の在り家」
福岡・operation table「KangenIndonesianih!」「インドネシアが恋しい!」
熊本・なかお画廊「絵画旅行/Painting Trip」
マレーシア・A.P art Gallery 個展「Burn&Rotting」
福岡・アートスペース貘 個展「灼熱と腐敗」
アーティスト・イン・レジデンス
2023年 BARE HANDS RESIDENCY/akaldiulu (Malaysia)
2022年 萩文化財アート回遊ウィーク (山口・萩)
2019年 sangkring art space (indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta)
YUGEN Galleryについて
YUGEN Galleryは、2022年2月に設立された、日本の現代アートを専門に扱うギャラリーです。東京・南青山と福岡・天神の2か所に拠点を持ち、運営を行っています。
ギャラリー名の「YUGEN」は、日本特有の美的概念である「幽玄」から名付けられており、その言葉が持つ「奥深さ」「崇高さ」「気品」「優雅さ」「艶やかさ」「壮麗さ」といった要素を持つ日本のアート作品の魅力を、より多くの人々に伝えたいという思いが込められています。
当ギャラリーでは、国内外で活躍する新進気鋭の現代アーティストを紹介し、ジャンルにとらわれない幅広い作品を展示しています。また、公式サイトでは日本語と英語の両方で作品のオンライン販売も行い、世界中の人々にアートを届けています。
【ギャラリー概要】
＜YUGEN Gallery＞
■住所 ：東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F
■営業日 ：展覧会開催期間のみ
■営業時間 ：平日13時～19時／土日祝13時～20時
※展覧会により異なる場合があります。
＜YUGEN Gallery FUKUOKA＞
■住所 ：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F
■営業時間 ：11時～19時
■休業日 ：毎週火曜日
※展示入替のための臨時休業となる場合があります。公式サイトおよび公式SNSをご確認ください。
■公式ＳＮＳ：
株式会社ジーンについて
当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート‧メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。
＜デジタルマーケティング‧アドサービス事業＞
‧市場調査、競合調査など各種リサーチ
‧インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）
‧ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策
‧クリエイティブ制作、システム開発
‧各種コンサルティングサービス
＜アート‧メディア事業＞
【株式会社ジーン 企業概要】
■代表者 ：代表取締役 林田洋明
■設立 ：２０１６年１２月８日
■資本金 ：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）
■公式ＳＮＳ：
■所在地 ：〒107-0062
東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F
電話 03-6380-6165 FAX 03-6380-6215
■免許など ：古物商（美術品） 東京都公安委員会 第30331212827号
宅地建物取引業 国土交通大臣（1）第10616号
有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-314999
特定募集情報等提供事業 51-募-001048
■問い合わせ先：pr@jeane.jp