設計思想を体感する木工体験「タテヨコナナメ」隈研吾監修スツールに春のペア割開始 2026.03.01 sun-2026.4.29Wed

世界的な建築家、隈研吾氏が監修した駿府の工房 匠宿だけの特別な木工体験「タテヨコナナメ」は、最低限の構造で少し不安定なスツール本体と、三本の木材パーツをお渡しするところから体験がスタートします。

タテヨコナナメ、どのように木材パーツを取り付けるかは体験者の自由。

天板には静岡県産の厚みのあるヒノキを贅沢に使用し、裏にはレーザーで彫刻された隈研吾氏のサインが。

更には静岡市の企業に特注したタテヨコナナメオリジナルの六角穴の木ネジで組んでいく、細部にまでこだわった静岡づくしのスツールです。

特別な人と一緒につくる形に残る思い出は、数年後もその時の楽しさを鮮明に蘇らせてくれるはず。

座るだけでなくサイドテーブルとしても活躍するこのスツールは、あなたの暮らしと思い出に寄り添い続けます。

そんなスツールに「タテヨコナナメ」に、今だけの特別な体験プラン「春のペア割」をご用意しました。

数量限定となりますので、お早めにご予約ください。

通常体験料金

22,000円

2名1脚 16,500円

2名2脚 30,000円

期間：3/1(日) ～ 4/29(水・祝日) の土日祝

時間：10:30 / 14:30（所要時間約120分）

場所：駿府の工房 匠宿 工房 木と漆

定員：各回最大4名/4脚、限定20組（先着順）

予約：3営業日前までにHP予約より受付

ご予約はこちら▶(https://reserve.takumishuku.com/?utm_source=homepage&utm_medium=homepage&utm_campaign=homepage&_gl=1*1p5g3vd*_ga*MzgzMzAwNDc1LjE2OTYwNDE5MzE.*_ga_2SD1SFTLDJ*czE3Njk4MTkwMTUkbzE5MjIkZzEkdDE3Njk4MTkwMzEkajQ0JGwwJGgw)

■駿府の工房 匠宿とは

静岡市の伝統工芸体験施設「駿府匠宿」は、2021年より建築設計業の株式会社創造舎による運営となり「駿府の工房 匠宿」として「歴史と未来を結ぶ場所」をコンセプトに22年ぶりにリニューアルいたしました。駿河竹千筋細工・陶芸・藍染・お茶染め・木工指物・漆などが体験できる各工房に、一線で活躍する職人を工房長として招聘し、かけがえのないものづくり体験の提供と、工芸職人の後継者候補輩出を目指しております。また、地元で長年愛された和菓子屋の味を引き継いだ店舗や地元養蜂場の蜂蜜を使用したカフェを匠宿内に開店。そして、この地に佇む古民家をリノベーションし客室内に静岡の工芸品を設えた「工芸ノ宿 和楽」や、愛犬と一緒に宿泊や工芸体験ができる「1HOTEL（ワンホテル）」として宿泊業をスタートさせるなど、周辺地域とも連携・協力することで、地元文化継承の拠点としての役割も担っています。

そして現在、駿府の工房 匠宿を中心としたエリアを『匠宿 CRAFT VALLEY』と名付け、100年先の未来にも手しごとを、そして手しごとをつたえる人を残すため歩を進めています。

駿府の工房 匠宿 ホームページ：https://takumishuku.jp/

駿府の工房 匠宿 Instagram：https://www.instagram.com/sunpu_takumishuku?igsh=bDRubmt6Y21obHhn&utm_source=qr(https://www.instagram.com/sunpu_takumishuku?igsh=bDRubmt6Y21obHhn&utm_source=qr)

匠宿 CRAFT VALLEY ホームページ：https://www.takumishuku-craftvalley.jp/