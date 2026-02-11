【CASETiFY】「DIESEL + CASETiFY」待望の第2弾、モードと機能美が融合する最新テックアクセサリー

Casetagram Limited「DIESEL + CASETiFY」コレクション

自分らしくカスタムできるスマートフォンケースやテックアクセサリーで個性豊かなライフスタイルを提案するグローバルライフスタイルブランド「CASETiFY (ケースティファイ)(https://www.casetify.com/)」は、イタリアのアイコニックファッションブランドDIESELとの人気コラボレーション第2弾コレクションを発表します。2025年2月に発売した初コレクションで大きな話題を呼んだ両ブランドのタッグが再び実現。デニム、メタル、クリスタルといった異素材を駆使し、テックアクセサリーの枠を超えた身にまとうファッションピースへと昇華させた「DIESEL + CASETiFY」コレクションは2026年2月11日(水)日本時間17時に発売です。

本コレクションでは、スマホケースからMagSafe対応アクセサリーまで幅広いアイテムをラインナップ。DIESELの象徴的なオーバルDロゴや、2026FWシーズンを象徴するヴィンテージ感あふれるフローラルモチーフ、ブランドの代名詞であるデニム素材を大胆に取り入れ、CASETiFYの高い耐衝撃性能と融合することで、ファッション性と実用性を兼ね備えた唯一無二のテックアクセサリーコレクションが完成しました。

中でも注目は、CASETiFYの定番アイテムを新しいシルエットでアップデートした「デニムパファー スマホケース」と同柄の「デニムパファー テックポーチ」で、キルティングの手触りと、シグネチャーのレッドオーバルDロゴのポイントデザインが魅力的なアイテムとなっています。さらに、ベストセラーでMagSafe対応の「オーバルDグリップスタンド」に、ディーゼルレッドとクリスタルエンボス加工が施されたシルバーの2色が新登場。DIESELの象徴的な1DRハンドバッグにインスパイアされた本アイテムは、MagSafe対応でスマホスタンドとしても機能するユーティリティアクセサリーです。

その他、カードホルダースタンド、Laptop ケース、タブレットケースなど、豊富なテックアクセサリーも取り揃えています。

CASETiFYオンラインストアでの発売は、2026年2月11日(水)日本時間17時に開始いたします。

また、CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店でもお買い求めいただけます。

コレクションの詳細は、CASETiFYの公式SNS (Instagram : @CASETiFY_JP(https://www.instagram.com/casetify_jp)、X : @CASETiFY_JP(https://twitter.com/casetify_jp)、LINE : @casetifyjp(https://lin.ee/nVY4Ni4k)) でご確認いただけます。

また、本コレクションはCASETiFY専用のコラボアプリからもお買い求めいただけます。CASETiFYのアプリ「CASETiFY Colab(https://apps.apple.com/jp/app/casetify-colab/id1571080117)」をダウンロードいただくと、最新のコラボ情報をいち早くキャッチしていただけます。商品画像、動画などを友人に共有することができるだけでなく、お支払い情報、配送先住所、デバイスサイズなどの情報を保存しておけるので、ご購入手続きがよりスムーズに行っていただけます。

━━━━━━━━━━━━

「DIESEL + CASETiFY」コレクション

━━━━━━━━━━━━

●商品内容：

スマホケース (Apple、Samsung、Googleデバイスに対応)、テックアクセサリーほか

※機種によっては非対応の場合がございますこと、予めご了承ください。

●価格：

スマホケース 12,100円～(税込)

テックアクセサリー 6,050円～(税込)

●発売日：

CASETiFY オンラインストア 発売：2月11日(水)日本時間17時

実店舗 ：2月11日(水)各店舗オープン時間

●販売場所：

CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店

●コレクションサイト：

https://www.casetify.com/ja_JP/co-lab/diesel

━━━━━━━━━━━━

CASETiFYについて

━━━━━━━━━━━━

CASETiFYは、革新的な保護機能と自由なカスタマイズで日常のアクセサリーを進化させる、グローバルライフスタイルブランドです。2011年の創業以来、全世界で2,000万台以上のスマホケースを販売し、テックアクセサリー分野で最大規模のカスタマイズプラットフォームを運営。ロサンゼルスと香港に本社を置き、世界50以上の直営店舗を展開しています。これまで、キャラクター、アーティスト、ファッションやクリエイターなど多彩なジャンルとのコラボレーションを実施し、世界中の注目を集めてきました。高い保護機能と最先端のデザインを活かし、テクノロジーを通じた自己表現の可能性を常に広げ続けています。

www.CASETiFY.com(http://www.casetify.com)

━━━━━━━━━━━━

DIESELについて

━━━━━━━━━━━━

1978年にレンツォ・ロッソによって創業されたDIESELは、革新的なインターナショナル・ライフスタイル企業です。デニムブランドからプレミアムファッションのリーダーへと進化を遂げたDIESELは、現行ラグジュアリーファッション市場における新たな可能性と見なされています。2020年以降、DIESELのコレクションはクリエイティブディレクターのグレン・マーティンスが統括しており、アパレル、アクセサリー、そしてアイウェア、フレグランス、ウォッチ、ジュエリー、さらにはDIESEL LIVINGのインテリアデザインおよび不動産プロジェクトを含む多様なライフスタイルコラボレーションが展開されています。DIESEL、そしてインターナショナル・ファッション / ラグジュアリー企業で、アイコニックなグローバルブランドおよび企業を支える親会社OTBは、“発掘・支援・育成” を理念に掲げています。