日本カミソリ市場No.1*1の＜シック・ジャパン＞ 男性のシェービングからはじまるスキンケア「progista（プロジスタ）」から 乾燥による小じわを目立たなくする*2『リンクルロールオン』新発売

シック・ジャパン株式会社 (Schick Japan K.K.)

日本カミソリ市場No.1*1のシック・ジャパン株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：後藤秀夫、以下シック・ジャパン）は、男性のシェービングからはじまるスキンケアブランド「progista（プロジスタ）」から、新商品のリンクルロールオンを2026年4月1日（水）*3より発売します。男性の肌悩みとして上位に挙がる“乾燥”による小じわに着目し、レチノール誘導体*4とアルニカ花エキス*5を配合した美容液が新登場。メタルロールオン容器を採用し、回転するステンレスボールで、ポイントを狙ってしわなどの凹凸にもぴったり密着します。シェービングや乾燥などの外的要因*6により刺激を受けやすい男性の肌を守ります。

商品概要

商品名：プロジスタ リンクルロールオン

メーカー希望小売価格：4,950円(税込)

発売日 ：2026年4月1日（水）*3

販路：全国のドラッグストア・Amazon等



■開発拝啓

シック・ジャパンは、カミソリ負けや肌荒れなどのシェービング前後の肌状態の悪化を防ぐことが重要であると考え、“シェービング前後の肌ケア*7”に注力しています。progista（プロジスタ）の主力3製品１.薬用シェービングフォーム２.ショートハンドルの6枚刃シェーバー３.薬用ブースター美容液とは違った新製品の開発にあたり、男性がどのような肌悩みを抱えているかを調べたところ、『乾燥』が上位に。その中でも、40代、50代になると急激に増える『乾燥』による小じわが顔印象に左右することに着目し、乾燥による小じわ対策として商品を開発しました。



■商品特長

特長１：乾燥による小じわを目立たなくする*2集中保湿ケア

レチノール誘導体*4とアルニカ花エキス*5を配合。エイジングサイン*8が出やすい口元、 目元、額、首元などの硬くなりがちな肌に柔らかな潤いを与え、なめらかで、 ハリ・弾力のある肌へと導きます。

特長２：べたつかないテクスチャーがピンポイントにしわなどの凹凸に密着

メタルロールオン容器を採用。回転するステンレスボールで、ポイントを狙ってしわなどの 凹凸にもぴったり密着します。軽いジェルのようなテクスチャーでべたつかない仕上がり。

手を汚さずに、気になったタイミングでいつでもケアが可能です。

特長３：男性のシェービング肌*9を考えた、肌荒れを防ぐ独自保湿処方

シェービングや乾燥などの外的要因*6によって刺激を受けやすい“シェービング肌*9”に着目。

アラントイン*10、セラミド*11などの成分を極小化したナノ化カプセルが 角質層のすみずみまで浸透し、保湿します。

■progista(プロジスタ)について

シェービング肌*9を知り尽くした日本カミソリ市場No.1*1のシックと、男性肌を知り抜いた専門家。ふたつの出会いから誕生した、シェービングからはじまるスキンケアブランド「progista（プロジスタ）」。100年以上のシェービング研究の知見を基に、シェービング前後の肌ケアにコミット。濃密泡の薬用シェービングフォーム、プロ仕様の仕上がりを叶えるショートハンドルシェーバー、そしてカミソリ負けや肌荒れを防ぐスキンケアアイテムまで取り揃え、清潔感あふれる健やかな肌へと導きます

progistaブランドサイト≫≫https://schick.jp/collections/progista

■Schick Professional（シック プロフェッショナル）とは

シック プロフェッショナルとは、日本カミソリ市場No.1*1のシックから誕生した “毛髪*12・皮膚に関わるプロフェッショナルの協力のもと、科学的な知見を通して、シックにおける最高峰*13の機能とベネフィットを追及するトータル・ビューティーグルーミングブランド”です。

*1 30年連続国内ウェットシェービング販売シェアNo.1：インテージSRI＋カミソリ市場（ホルダー、ディスポーザブル、替刃）1995年11月～2025年10月各年メーカー別累計販売金額

*2 効能評価試験済み

*3 一部先行発売を除く

*4 パルミチン酸レチノール（保湿成分）

*5 アルニカ花エキス（保湿成分）

*6 物理的な摩擦、汚れや乾燥によるもの

*7 シェービング剤を使用し、シェービング時の肌を守ること

*8 乾燥やハリのなさによるもの

*9 定期的にヒゲ剃りなどのシェービングを行っている肌

*10 アラントイン（整肌成分）

*11 セラミドNP（保湿成分）

*12 毛髪＝人体に生える毛の総称

*13 当社販売品のシェービング機能において

シック・ジャパン株式会社について

「日本で最も革新的なビューティグルーミングカンパニーを目指す」というビジョンのもと、ビューティグルーミングを通して一人でも多くのお客様にワクワク感と幸せを感じていただける毎日をお届けしています。主力製品として男性用ビューティグルーミングブランド「ハイドロ」、「スタイリングパートナー」、「シックファースト トーキョー」、「プロジスタ」に加え、女性用ビューティグルーミングブランド「サロンプラス」、「ハイドロシルク」、「イントゥイション」を展開。2025年10月、世界約170ヵ国で、年間10,000社を超える企業の働きがいの調査を行うGreat Place to Work(R)が運営する「働きがい認定」に2年連続選出されました。

【会社概要】

社名 シック・ジャパン（株）（Schick Japan K.K.）

本社 〒141-8671 東京都品川区上大崎2-24-9 アイケイビル

代表者 代表取締役社長 後藤 秀夫

URL https://www.schick.jp/

