ゼロリノベ、顧客満足度アンケートと「お客様の声」を一般公開。サービス評価を「見える化」

中古住宅の購入からリノベーション設計・施工までをワンストップで提供する株式会社groove agent（本社：東京都港区、代表取締役：鰭沼 悟）は、2026年2月9日（月）より、顧客満足度アンケートの集計結果および、お客様からのご意見の一般公開を開始しました。

総合的な満足度スコアに加え、高評価のみならず、改善のご要望も含めたすべての声・ご意見を公開することで、サービスの利用を検討されるお客様が、より客観的な視点で企業選定できる環境を提供してまいります。

公開に至った背景

顧客満足度データ詳細はこちら :https://review.zerorenovation.co.jp/

住宅やリノベーションは高額商材である一方、サービスの品質が可視化されにくく、お客様が客観的なデータに基づいて判断を下すことが難しいのが現状です。



当社ではこれまで、主にサービス改善を目的としてアンケートを実施してまいりました。このたび、これらのデータを社内での活用にとどめず、お客様が依頼先を検討する際の客観的な判断材料としていただきたいと考えています。



実際の利用者による評価そのものを可視化することで、安心してご利用いただける環境づくりを目指してまいります。

公開データの内容

2023年3月以降のデータを対象に、主に以下の情報を公開しています。

定量評価では、5点満点評価中、不動産仲介部門で4.52、設計/施工部門で4.46と、非常に高い評価をいただいております。

■ 顧客満足度スコア（定量評価）

「不動産仲介」と「設計/施工」の各事業領域において、お客様による評価を集計・可視化しています。

2026年2月現在の顧客満足度スコア



・不動産仲介（総合満足度）：4.52 / 5.00

詳細項目：「対応のスピード」「対応の丁寧さ」「物件アドバイスの的確さ」など



・設計/施工（総合満足度）：4.46 / 5.00

詳細項目：「ご要望の設計反映」「図面・資料の分かりやすさ」など

※各項目の推移については、グラフ形式で掲載しており、時期ごとの変動もご確認いただけます。

■ コメントの掲載（定性評価）

お客様からいただいたご意見を、ご回答当時の内容のまま掲載しています。

高評価だけでなく、「1つ星～3つ星」の評価や改善のご要望も含めて公開対象としており、実際のサービス体験に基づいた多様な意見をご覧いただけます。

今後の展望

当社は「大人を自由にする」というコンセプトのもと、透明性の高い情報開示を通じて、お客様との信頼関係構築に努めてまいります。また、今回公開開始したデータは、今後も継続的に更新し、サービスの改善はもちろん、透明性を担保する指標として活用してまいります。

主要サービス「ゼロリノベ」について

「ゼロリノベ」は、中古住宅の購入から設計・施工・アフターフォローまでを一貫して提供するオールワンストップのリノベーションサービスです。「大人を自由にする住まい」をコンセプトに、経済的にも空間的にも余白を残した暮らし方を提案しています。



SNSやオウンドメディア、YouTubeなどを通じて、月間約391万人に向けて住まいと暮らしのヒントを発信しています。



会社資料：https://journal.zerorenovation.co.jp/wp-content/uploads/2025/07/factbook-202507.pdf

会社概要

会社名：株式会社groove agent

代表取締役：鰭沼 悟（えびぬま さとる）

設立：2011年11月11日

所在地：東京都港区北青山2丁目12-42

事業内容：不動産仲介、リノベーション設計・施工

コーポレートサイトURL：https://www.zerorenovation.co.jp/

