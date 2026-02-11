車いすの少年のねがいから始まった「ユニバーサル野球」。年齢・性別・障がいの有無を超えて「みんなが一緒にできる野球」が絵本になりました『ぼく、野球がやりたい！』3月1日（日）発売

株式会社扶桑社『ぼく、野球がやりたい！―ユニバーサル野球ができるまでー』

「ぼく、野球がやりたい！」――車いすの少年のこのひと言から、誰もが同じグラウンドに立てる“ユニバーサル野球”は産声をあげました。実物の1/20サイズの球場、障がいのある少年でもボールを打てる仕組み、そして仲間に応援されながらバッターボックスに立つ歓び。「どうすればできるか」を問い続けた大人と子どもたち。その試行錯誤の軌跡を、実話に基づいた物語として描いた一冊の絵本です。

実話に基づいた物語。『ぼく、野球がやりたい！―ユニバーサル野球ができるまでー』

「ぼく、野球がやりたい！」

2017年、特別支援学校に通う野球が大好きな少年のひと言から、“誰もが一緒にできる野球”づくりは始まりました。

車いすの少年と、開発者との出会いをきっかけに生まれた「ユニバーサル野球」の開発秘話を、実話に基づいた物語として描いた一冊の絵本です。

実際の野球場の１／20の大きさの野球場をつくり、障がいのある少年でもバットをスイングし、ホームランが打て、楽しめるよう試行錯誤が続きました。そして野球場はついに完成。たくさんの人から「応援されて」バッターボックスに入る「経験」ができました。そしてそれは誰もができる「みんなの野球」＝「ユニバーサル野球」と名付けられました。

そして、本書で描かれるのは、「どうすればできるか」を考え続けた大人と子どもの姿です。

【巻末収録内容】

本書は、物語として楽しめるだけでなく、実際に誰でもプレーできる「ユニバーサル野球」の写真やルールも巻末に収録、学校現場でも導入しやすいようにQ&Aを収録しました（現在、多くの小学校・特別支援学校で「ユニバーサル野球」を活用した授業が行われています）。

【読み聞かせ音声について】

本書に挿入されたQRコードを読み込むことでスマートフォンから絵本の読み聞かせ音声を再生できる仕組みを導入し、読むことが難しい子どもや、視覚・発達に特性のある子どもも含めて、すべての人が同じ物語体験を共有できる絵本を目指しました。

【ユニバーサル野球とは】

年齢性別障がいのあるなしでスポーツを分けるのではなく、道具やルールを工夫することで、同じ場所で、同じ時間を共有できる――そんな発想から生まれたのが「ユニバーサル野球」です。実際に野球をプレーして、そして応援する、される。だれもが分け隔てなく楽しめる野球を目指して、今日もどこかで「ユニバーサル野球」が開催されています。

原案：中村哲郎

北海道生まれ。甲子園最多出場校・北海高校の野球部出身。

2011年、東日本大震災のボランティアをきっかけに、障がい者スポーツに携わり、2016年、堀江車輌電装株式会社障がい者支援事業部に入社。2017年、ユニバーサル野球の開発に着手。上級パラスポーツ指導員としてさまざまなスポーツを応援する活動をしている。

文・絵：山田花菜

神奈川県生まれ。『みみたぶちゃん』（WAVE出版）、『おいしい行事の絵本シリーズ』（ほるぷ出版）、『野球しようぜ！大谷翔平ものがたり』『ぼくは将棋で世界をえがく 藤井聡太ものがたり』（世界文化社）など多数。

【書誌情報】

書名：ぼく、野球がやりたい！

副題：ユニバーサル野球ができるまで

原案：中村哲郎

文・絵：山田花菜

定価：1760円（税込）

判型：B5変形上製／32ページ

発売日：2026年3月1日

発行：（株）扶桑社

ISBN：978‐4‐594‐10131‐2

※全国の書店、ネット書店にて予約受付中です

Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4594101313

楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18522933

◆著者インタビュー・本書に関するお問い合わせ

株式会社扶桑社 宣伝PR宛

senden@fusosha.co.jp