4億5,000万円損した社長が、もっともシンプルで安心な越境ECを提案！

masayukiueda.com(https://masayukiueda.com/)──自身の名前を冠とする公式サイトを開いた瞬間に目に留まるのは「4億5,000万損した男」の文字。いったいこの男性の過去になにがあったのか…と思わず興味をかき立てられる。

2026年3月で中国ビジネスが32期となる株式会社ジェネラルトレーディングは、神戸市中央区に本社を構える。兵庫県西宮で産声をあげ香港を拠点とする「時計貿易ビジネス」で最初の成功を得た。

◆三方善しのLiveTok(R)

大小様々なリスクを幾度も乗り越え、今や『三方善し』をスローガンに中国越境EC支援プラットフォームLiveTok(R)を運営する。



裏も表もリスクも成功も知る、関西でいちばん中国ビジネスに詳しい株式会社ジェネラルトレーディングはたとえ商談でも、セミナーでも綺麗ごとは言わない。それはお客様を守るために他ならない。

◆見落とされている本当のリスクとは？

「リスク」ばかりがとかく強調されて叫ばれる昨今、本当のところはどうなのか？



経歴・実績を踏まえ、海外越境ECやTikTok Shopを活用した越境EC・ライブコマースに関するセミナーの共催、社内勉強会、個別コンサルティングなど、御社の課題やご検討状況に応じて、最適なテーマと進め方をご提案いたします。



越境ECセミナー共催や、中国への販路拡大相談をご希望の企業様は、この機会にぜひともご一報ください。株式会社ジェネラルトレーディング代表取締役社長「上田祐之」の公式サイトオープン記念として、オンライン商談にご予約いただきましたお客様のなかから先着3名限定で、中国での商標登録調査を無料とさせていただきます。

■ 株式会社ジェネラルトレーディング

ビジョン： ローコスト・ローリスク・ロングリターンでの中国展開支援



主要取引先：



JTB各社・HIS・近畿日本ツーリスト・伊藤忠建材・トッパンレーベル・VISAカード

・ビームス・アクタス・ 東急ハンズ・阪急/阪神/京阪/南海/名古屋/各電鉄会社・日野自動車・

ココ壱番屋・USJ・ ハードロックカフェ・リクルート・ティファニー美術館・千趣会・シャディ

SAVVY・プルデンシャル生命・ 三井生命・日清製粉・TBS・毎日放送・関西テレビ・CBC

東海テレビ・J-Wave・TOTO・ハリウッド



所在地：神戸市中央区下山手通2丁目13-3 建創ビル8F-33

中国事務所：

〒201612

上海市新桥镇漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路668号B座606

