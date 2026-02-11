400万プレイ突破！街を埋め尽くすリア充カップルを食い尽くす 『Eat Humans』期間限定「アンチバレンタイン」イベント開催

株式会社モンドリアン

▼ Robloxにて配信中のアクションゲーム『Eat Humans』が、累計400万プレイ数を突破

▼400万プレイを記念して期間限定「アンチバレンタイン」イベントを開催

株式会社モンドリアン（本社：東京都中央区、代表取締役：角田 拓志、以下「当社」）は、Robloxにて配信中の新作アクションゲーム『Eat Humans』が、リリースから短期間で累計400万プレイを突破したことをお知らせいたします。

あわせて、ゲーム内にて期間限定イベント「アンチバレンタイン」を開催いたします。

Eat Humans

ジャンル：Simulator（Roblox内シミュレーション）

リリース日：2026年2月4日

ゲームURL：https://www.roblox.com/games/130177490176175/Eat-Humans

ゲームトレーラー：https://youtu.be/jzoYDvz_5mc

プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000071.000119336.html

『Eat Humans』は、プレイヤーが四足歩行のモンスターとなり、街に現れる人々を捕食しながら進化していく、シンプルかつ爽快感のあるアクションゲームです。直感的に楽しめるゲーム性とテンポの良い成長ループが好評を博し、世界中のプレイヤーから多くの反響をいただいています。

期間限定「アンチバレンタイン」イベント開催！

【告知】ANTI-VALENTINE：街中のカップルを喰らい尽くせ！

愛なんてイケてないよね💔 満たすべきは、「食欲」だろ？

街は「幸せそうなカップル」で溢れ、反吐が出るような空気感。別に嫉妬してるわけじゃない。ただ、あいつらのパーティーをぶち壊して、この街の真の支配者が誰なのかを分からせてやる時間だ😈 ……別に嫉妬してるわけじゃない。

👫 新ステージ解放: バレンタイン一色に染まった限定エリアが登場！

️ カップル・フィースト: 街をのさばるカップルどもを……一人残らず喰らい尽くせ！

パーティー・クラッシュ: 全人類のバレンタインを最悪の思い出にする、特大の「悪巧み」を計画中。

？ 続報を待て: カオスが始まるまで、まずはEAT HUMANS！プレイして牙を研いでおけ！

今年のバレンタインはデート相手を探すな。エサを探せ。 ️

※報道をご覧になった自治体・企業のご担当者さま

当社は、企業のメタバースプロジェクト成功のための最適なパートナーとして、これからも革新的なサービスを提供し続けてまいります。「Fortnite・Roblox・Minecraft ゲーム企画/制作」「メタバースプロジェクト」にご興味をお持ちの自治体・企業のご担当者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

本件に関する自治体・企業からのお問合せはこちら：https://mondrian.gg/contact/

株式会社モンドリアンについて

株式会社モンドリアンは、マインクラフト、Fortnite、Robloxなどの巨大プラットフォームを活用し、法人・個人向けにゲーム・メタバースプロダクトを提供する新しいタイプのゲーム会社です。作って終わりではなく「創る・使う・続ける・繋げる」を軸に、新規事業開発や教育、地方創生、マーケティングなど幅広い分野で戦略的なソリューションを展開。現場主義のアプローチで、ユーザー、クリエイター、企業・行政・学校・メディアなど多様なステークホルダーを巻き込み、メタバースの可能性を最大化します。持続可能なエコノミー形成とクリエイター支援を推進し、メタバースのマスアダプションを切り拓きます。

株式会社モンドリアン WebサイトURL：https://mondrian.gg/

*モンドリアンが独自に制作するゲームや主催するイベントは、Epic Games、Mojang、Robloxなどのゲームプラットフォーム提供企業からのスポンサー提供、支援、運営を受けておりません。

*Mondrian's independently developed games and hosted events are not sponsored, supported, or operated by game platform providers such as Epic Games, Mojang, or Roblox.



会社概要

商号：株式会社モンドリアン

本社所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 11階

代表取締役：角田 拓志

設立：2023年1月16日

資本金： 5,000,000円

※株式会社モンドリアンは、株式会社オープンハウスグループ（東証プライム：3288）の一員です

