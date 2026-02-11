【ニトリ デコホーム】レトロでかわいいおうち中華！大人気デコネコシリーズに、中華皿が新登場
株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年1月下旬から全国デコホーム店舗およびニトリネットにて販売を開始した、デコホームオリジナルのデコネコシリーズ中華皿をご紹介いたします。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111100028424s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111100028424s/)
町中華のレトロな雰囲気をデザインに込めた、デコネコの中華皿がデコホームから登場しました。懐かしい中華皿の模様にデコネコを加えることで、食卓がかわいくてほっとする空間に。磁器製で電子レンジ・食洗機に対応し、日常使いしやすい実用性も魅力です。デコネコの中華皿で、毎日の暮らしにレトロな癒しを加えてみませんか。
デコネコは、デコホームの公式キャラクターです♪
魅力的な目つきがクセになる。後ろ足の肉球も愛されポイントです。【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/deconeco/
■商品概要 ※価格は全て税込み表記
【商品名】ラーメンどんぶり(デコネコ中華 DS601)
【価格】799円
【サイズ（約）】幅17×奥行17×高さ7.5cm
【カラー】ホワイト
【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111100028424/
フチだけでなく、底にもデコネコがいるのがポイントです。
【商品名】チャーハンプレート(デコネコ中華 DS601)
【価格】799円
【サイズ（約）】幅18×奥行18×高さ3.5cm
【カラー】ホワイト
【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111100028431/
盛り付けやすく、日常使いしやすい形状です。
【商品名】レンゲ(デコネコ中華 DS601)
【価格】299円
【サイズ（約）】幅14×奥行4×高さ4cm
【カラー】ホワイト
【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111100028462/
ラーメンどんぶり・チャーハンプレートとお揃いで合わせたくなるかわいさ。
【商品名】仕切り皿(デコネコ中華 DS601)
【価格】799円
【サイズ（約）】幅23.5×奥行15.5×高さ2cm
【カラー】ホワイト
【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111100028455/
醤油を入れられるスペースが嬉しいポイント。
【商品名】ボウル(デコネコ中華 DS601)
【価格】499円
【サイズ（約）】幅11×奥行11×高さ5.5cm
【カラー】ホワイト
【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111100028448/
デコホームとは
ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。 普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるような アイテムまで女性目線でセレクト。 品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。
