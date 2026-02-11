【ニトリ デコホーム】レトロでかわいいおうち中華！大人気デコネコシリーズに、中華皿が新登場

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年1月下旬から全国デコホーム店舗およびニトリネットにて販売を開始した、デコホームオリジナルのデコネコシリーズ中華皿をご紹介いたします。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111100028424s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111100028424s/)

町中華のレトロな雰囲気をデザインに込めた、デコネコの中華皿がデコホームから登場しました。懐かしい中華皿の模様にデコネコを加えることで、食卓がかわいくてほっとする空間に。磁器製で電子レンジ・食洗機に対応し、日常使いしやすい実用性も魅力です。デコネコの中華皿で、毎日の暮らしにレトロな癒しを加えてみませんか。

デコネコは、デコホームの公式キャラクターです♪

魅力的な目つきがクセになる。後ろ足の肉球も愛されポイントです。【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/deconeco/

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】ラーメンどんぶり(デコネコ中華 DS601)

【価格】799円

【サイズ（約）】幅17×奥行17×高さ7.5cm

【カラー】ホワイト

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111100028424/

フチだけでなく、底にもデコネコがいるのがポイントです。

【商品名】チャーハンプレート(デコネコ中華 DS601)

【価格】799円

【サイズ（約）】幅18×奥行18×高さ3.5cm

【カラー】ホワイト

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111100028431/

盛り付けやすく、日常使いしやすい形状です。

【商品名】レンゲ(デコネコ中華 DS601)

【価格】299円

【サイズ（約）】幅14×奥行4×高さ4cm

【カラー】ホワイト

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111100028462/

ラーメンどんぶり・チャーハンプレートとお揃いで合わせたくなるかわいさ。

【商品名】仕切り皿(デコネコ中華 DS601)

【価格】799円

【サイズ（約）】幅23.5×奥行15.5×高さ2cm

【カラー】ホワイト

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111100028455/

醤油を入れられるスペースが嬉しいポイント。

【商品名】ボウル(デコネコ中華 DS601)

【価格】499円

【サイズ（約）】幅11×奥行11×高さ5.5cm

【カラー】ホワイト

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111100028448/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。

デコホームとは

ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。 普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるような アイテムまで女性目線でセレクト。 品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。

【デコホーム公式ホームページはこちらから】

https://www.nitori.co.jp/decohome/index.html