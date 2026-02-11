日本カミソリ市場No.1(*1)の＜シック・ジャパン＞男性用のシェービングからはじまるスキンケア「progista（プロジスタ）」のPOPUP開催！

シック・ジャパン株式会社 (Schick Japan K.K.)

日本カミソリ市場No.1(*1)のシック・ジャパン株式会社（本社：東京都品川区、代表：後藤秀夫）は、男性用トータル・グルーミングケアブランド「progista（プロジスタ）」を体験できるPOPUPイベントを2026年2月11日(水)から2月17日(火)まで、伊勢丹新宿店 メンズ館1階 コスメティックスで開催します。

100年以上シェービング製品を開発し、男性のシェービング肌*2を研究し続けてきたシックと、男性の肌を知り尽くした専門家がタッグを組んで生み出したprogista（プロジスタ）は、シェービングからスキンケアまでワンストップでのお手入れを提案するシック・ジャパン史上初*3の男性用トータル・グルーミングケアブランドです。なでるように密着剃りできるシェーバーに加え、シェービング肌*2と男性肌のエイジングサイン*4に着目して開発したスキンケアラインが揃います。

今回のPOPUPイベントでは、ビューティーグルーミングアドバイザーによる、progista（プロジスタ）ならではのショートハンドルのシェーバーを使用したシェービング方法やシェービング後のスキンケアのアドバイスを受けながら全製品を実際にお試しいただけます。また、2026年4月１日発売の「プロジスタ リンクルロールオン」を今回のPOPUPで先行発売致します。その他にも、POPUPイベント限定の購入者特典もご用意しています。

100年以上シェービング製品を開発し、男性のシェービング肌*2を研究し続けてきたシックが提案する『シェービングからはじまる、スキンケア』をゆっくりとご体感頂ける貴重な場となります。ぜひこの機会にご来場ください。

【POPUPイベント詳細】

日時

2026年2月11日(水)～2月17日(火)

開催場所

伊勢丹新宿店 メンズ館1階 コスメティクス

※営業時間は上記店舗に準じます

【POPUP先行発売：プロジスタ リンクルロールオン】

特長１：乾燥による小じわを目立たなくする*5集中保湿ケア

レチノール誘導体*6とアルニカ花エキス*7を配合。エイジングサイン*4が出やすい

口元、目元、額、首元などの硬くなりがちな肌に柔らかな潤いを与え、なめらか で、ハリ・弾力のある肌へと導きます。

特長２：べたつかないテクスチャーがピンポイントにしわなどの凹凸に密着

メタルロールオン容器を採用。回転するステンレスボールで、ポイントを狙ってしわなどの凹凸にもぴったり密着します。軽いジェルのようなテクスチャーでべたつかない仕上がり。手を汚さずに、気になったタイミングでいつでもケアが可能です。



特長３：男性のシェービング肌*2を考えた、肌荒れを防ぐ独自保湿処方

シェービングや乾燥などの外的要因によって刺激を受けやすい“シェービング肌*2”に着目。アラントイン*8、セラミドなどを極小化したナノ化カプセルが角質層のすみずみまで浸透し、保湿します。

【POPUP 購入者特典内容】

■プロジスタ製品税込7,000円以上ご購入で【いずれかひとつお好きなアイテムプレゼント】

ポーチ、シェーバーケース、ミニ洗顔(30g)、ミニ化粧水(30mL)、シェーバースタンド

■プロジスタ製品税込12,000円以上ご購入で【３点セットプレゼント】

ポーチまたはシェーバーケース＋ミニ美容液(10mL)＋シェーバースタンド

■progista(プロジスタ)について

シェービング肌*2を知り尽くした日本カミソリ市場 No.1*1 のシックと、男性肌を知り抜いた専門家。ふたつの出会いから誕生した、シェービングからはじまるスキンケアブランド「プロジスタ」。100年以上のシェービング研究の知見を基に、シェービング前後の肌ケアにコミット。濃密泡の薬用シェービングフォーム、プロ仕様の仕上がりを叶えるショートハンドルシェーバー、そしてカミソリ負けや肌荒れを防ぐスキンケアアイテムまで取り揃え、清潔感あふれる健やかな肌へと導きます。

■ブランドムービー≫≫https://www.youtube.com/watch?v=VcGUJNEojC8

progistaブランドサイト≫≫https://schick.jp/collections/progista

■Schick Professional（シック プロフェッショナル）とは

シック プロフェッショナルとは、日本カミソリ市場No.1*1のシックから誕生した “毛髪*10・皮膚に関わるプロフェッショナルの協力のもと、科学的な知見を通して、シックにおける最高峰*11の機能とベネフィットを追及するトータル・ビューティーグルーミングブランド”です。

*1 30年連続国内ウェットシェービング販売シェアNo.1：インテージSRI＋ カミソリ市場（ホルダー、ディスポーザブル、替刃）（1995年11月～2025年10月)各年メーカー別累計販売金額

*2 定期的にヒゲ剃りなどのシェービングを行っている肌

*3シェービング肌の研究をもとに、シェービングからスキンケアまでトータルで提案するブラントとして

*4乾燥やハリのなさによるもの

*5 効能評価試験済み

*6パルミチン酸レチノール（保湿成分）

*7アルニカ花エキス（保湿成分）

*8 アラントイン（整肌成分）

*9 セラミドNP（保湿成分）

*10 毛髪＝人体に生える毛の総称

*11 当社販売品のシェービング機能において

シック・ジャパン株式会社について

「日本で最も革新的なビューティグルーミングカンパニーを目指す」というビジョンのもと、ビューティグルーミングを通して一人でも多くのお客様にワクワク感と幸せを感じていただける毎日をお届けしています。主力製品として男性用ビューティグルーミングブランド「ハイドロ」、「スタイリングパートナー」、「シックファースト トーキョー」、「プロジスタ」に加え、女性用ビューティグルーミングブランド「サロンプラス」、「ハイドロシルク」、「イントゥイション」を展開。2025年10月、世界約170ヵ国で、年間10,000社を超える企業の働きがいの調査を行うGreat Place to Work(R)が運営する「働きがい認定」に2年連続選出されました。

【会社概要】

社名 シック・ジャパン（株）（Schick Japan K.K.）

本社 〒141-8671 東京都品川区上大崎2-24-9 アイケイビル

代表者 代表取締役社長 後藤 秀夫

URL https://www.schick.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

シック・ジャパン株式会社 お客様相談室

TEL：03-5487-6801（代表）

WEBサイト: https://www.schick.jp/

【メディアからのお問い合わせ先】

シック・ジャパン株式会社

マーケティング本部 PR

MAIL: schick_communication@edgewell.com