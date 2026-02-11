【17年越しの伏線回収】あいつが「魂」に火を点けるから、俺は「ソウル」を歌う。ある芸人のネタの源泉となった一級建築士にして元とび職・歌代隼人が、再起のアンサーソング『伸び代』を2月11日リリース

歌代想建歌代隼人 Photo by Rock Smith

北海道・札幌市を拠点に活動するシンガーソングライター歌代隼人（HAYATO UTASHIRO）が、2026年2月11日、自身の人生を投影した3rdシングル『伸び代』を配信リリースしました。

本楽曲は建設現場で泥にまみれていた歌代隼人が、スポットライトへの羨望を『伸び代』に変えて肉体労働者の誇りを取り戻す「ブルーカラーソウル」です。

■ ある芸人のネタのイメージとなった夜

歌代隼人の特異なキャリアを語る上で欠かせないエピソードがあります。2009年、かつて所属していたバンドをクビになり、トランペットを持ってヒッチハイクの旅をしていた若き日の歌代。道頓堀で当時まだ無名だった芸人と出会い、橋の下でエコーを分け合って語り合いました。別れ際、歌代が高らかにトランペットを吹き鳴らしたあの光景。

「この空気感のネタは俺の脳内では歌代隼人とのあの夜のイメージ！！」と、17年の時を経て芸人本人から語られ、「あの日のことを歌詞にしてほしいわ」と伝えられた歌代はアンサーソングとして『伸び代』を制作しました。

さらに、物語はここで終わりません。ボーカル抜きの『伸び代』インストゥルメンタル音源と、「好きに料理してくれ」というメッセージを芸人へ託しました。17年前に橋の下で始まった二人のジャムセッションは、形を変え今もなお続いています。(芸人本人の許諾を得て記載）

■ 12年前と同じ「現場」で鳴り響く、建設現場のブルーカラーソウル

本作『伸び代』は、歌代が12年前に一作業員（とび職）として携わった建設現場で、再び「一級建築士」として修繕工事の現場管理を担当することになった運命的なタイミングで制作されました。

かつて基礎作りで足を取られ、ニッカポッカ姿で泥にまみれていた男が、今は工事の施工を管理する立場として同じ場所に立つ。その成長を噛み締め、28歳から始めたギターで自ら長尺のソロを弾き倒す姿は、まさに人生の「伸び代」そのものを体現しています。

■工事現場のイヤフォンに流れる、夏フェスの拍手

コロナ禍の夏、歌代は相変わらず建設現場で汗と埃と泥にまみれて動き回っていました。

耳元のイヤフォンから流れていたのは、YouTubeで生配信されていた2022年の夏フェスの音。ステージには、大学で切磋琢磨した同級生・toconomaのギタリスト石橋光太郎が立っていました。

画面の向こうで彼は最高のサウンドを鳴らし、大勢の観衆の拍手に包まれている。 対して歌代は、電動工具の音にかき消されそうなイヤフォンの音を頼りに、彼らの輝きを「現場」から見上げている。「素晴らしい」と心から思った。でも、それ以上に「なまら悔しかった」。その悔しさは、決して彼に対する嫉妬ではありません。敬愛する兄を亡くし、自分の中にあるはずの表現に、みずからマスクをしてしまっていた自分自身への猛烈な怒りでした。

ようやく歌代は自分の悔しさを直視し、それを『伸び代』という言葉で肯定することができました。歌代隼人の2ndシングル『真夜中』のジャケットは石橋光太郎が、デザイナー「LIGHT QUEST」として快く協力してくれました。（石橋光太郎氏の許諾を得て記載）

2ndシングル『真夜中』ジャケット Photo by Rock Smith, Designed by LIGHT QUEST

■ セルフ・ライナーノーツ：ブルーカラーソウルはエコーを分け合うやつらの歌だ

「ブルースのヨレた三連符は、労働者が痛めた足を引きずるリズムだ」手稲のLive Bar JIVE店主でありギタリストの橘一元氏から受けたこの薫陶が、歌代の音楽の核心です。

重い資材を運び、足腰を痛めながらも一歩を踏み出し続けていた、10数年前の自分の足取り。それこそが綺麗に整えられた設計図には描けないグルーヴとなりました。

吉田耕爾氏(JERRY "KOJI" CHESTNUTS)が営むネオ酒場ワルツのオープンマイクで喉を研ぎ澄ませ、札幌ハードコアの象徴・SLANG KO氏からULTRA-VYBEを紹介されたことで、橋の下でエコーを分け合った何者でもなかった男たちのブルーカラーソウルが誕生しました。

（橘一元氏、吉田耕爾氏、SLANG KO氏、ULTRA-VYBE, INC.の許諾を得て記載）

■ DIY精神へのリスペクトを込めたアートワーク

ジャケット写真はDIYの先駆者であるパンクバンドへのリスペクトを込め、「ニッカポッカとアコースティックギター」という自身のアイデンティティを掛け合わせたオマージュ作品です。かつて現場で打ちのめされた歌代の記憶を再現しています。建設業と音楽、その両輪で自らの人生を「DIY（自力）」で切り拓いてきた歌代の生き様そのものを象徴しています。

■ 歌代隼人 本人コメント

週6日の工事現場に追われ、埃をかぶったギターとともに、私の音楽は長く凍りついていました。 しかし、負けても人生は続きます。穴の空いたニッカポッカが「ヴィンテージデニム」になるように、残っているのは『伸び代』だけです。あいつらの活躍が「魂」に火を点けて、凍った建築を溶かして音楽に戻してくれました。かつての私のように、スポットライトを浴びる他者との比較に心を凍らせている人が、再び前を向くための熱を受け取ってほしい。そして挫折を『伸び代』と捉え直してくれたなら、これ以上の喜びはありません。

3rdシングル『伸び代』ジャケット Photo by Rock Smith

■ 楽曲配信リリース情報

アーティスト名：歌代隼人

タイトル：伸び代

配信開始日：2026年2月11日（水）

ジャンル： SOUL / R&B

レーベル： Japaneez Art Records

各種配信サービス：https://ultravybe.lnk.to/nobishiro

■ クレジット

Produced by 歌代隼人

Music, Lyrics & Arranged by 歌代隼人

Vocal, Guitar 歌代隼人

Keys 酒井拓

Bass ミチシタタカヤ

Drums 木村黛生

Percussion 鳳至英真

Recording, Mix & Mastering by 龍田譲

Recorded at RECORDING STUDIO “SMASH”

Distributed by ULTRA-VYBE, INC.

Photographer Rock Smith

歌代隼人アーティスト写真 Photo by Rock Smith

■ アーティスト・プロフィール 歌代隼人（HAYATO UTASHIRO）| Guitar, Vocal

1984年生まれ、群馬県出身。札幌市在住。多摩美術大学彫刻学科卒業。「歌代想建」代表 / 自主レーベル「Japaneez Art Records」主宰。「社会彫刻」の概念に影響を受け、3.11後に建設業界へ。一級建築士にして、一級とび技能士。肉体労働者の誇りを取り戻す「ブルーカラーソウル」を提唱。現場監督とシンガーソングライターとして生きる。

■ 本件に関するお問い合わせ先

Japaneez Art Records主宰 / 歌代想建 代表 歌代隼人

Email: mail@utashiro-souken.com

Web: https://utashiro-souken.com

Instagram: @hayatoutta4low(https://www.instagram.com/hayatoutta4low/)

X: ＠UtashiroHayato(https://x.com/UtashiroHayato)

※本プレスリリースは、アーティスト本人によって作成されています。