もし“父親の責任感”で国を動かしたら？─ 『妄想総理・パパ編』が描く、決断の重さと覚悟

もし、その「父親としての責任感」を、国を動かす立場に置き換えたら、

どんな判断が生まれるのでしょうか。

『妄想総理・パパ編』は、そんな問いから始まる思考ファンタジーです。

パパという役割が持つ、守る意識、現実的な判断、結果を背負う覚悟を、「総理大臣」という立場に

重ねることで、「決断するとはどういうことか」を静かに描き出します。

この物語が提示するのは、理想論ではありません。

迷い、葛藤し、それでも選ばなければならない場面に向き合う姿を通して、責任の本質や、

人を導くことの重みを読者に問いかけます。

仕事、家庭、社会と、複数の役割を生きる現代人にとって、「引き受ける」という行為の意味を

考えることは、自分自身の生き方を見つめ直すことにもつながります。

『妄想総理・パパ編』は、判断の裏側にある人間のリアルを、やさしく、

しかし誠実に描いた一冊です。

『妄想総理』シリーズは、「もしも◯◯が総理だったら？」という問いを通して、人間の価値観や

社会の在り方を描く物語シリーズです。

ママ編では日常の判断、ばあば編では人生の知恵を描き、本作パパ編では、責任と決断の重さに光を

当てています。

※本シリーズは、特定の政治思想・政策を主張するものではありません。

想像力を通して、人の選択や社会のあり方を考えるフィクション作品です。

書籍情報

・妄想総理 家族編（英語版）

・著者：Yuki Hirakawa

・Kindle電子書籍

・1月27日配信スタート