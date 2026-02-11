原宿キャットストリートにグランドオープンするカフェ「Quaro」にPhotomaticのコラボフォトブースが登場

ピックハイブ株式会社

キタムラ・ホールディングス グループのピックハイブ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 兼 COO：大迫 由典）が運営するセルフフォトブランド「Photomatic（読み：フォトマティック）」は、2026年2月11日（水・祝）にグランドオープンするカフェ「Quaro（クアロ）」のオリジナルフレームで撮影できるセルフフォトブースを同店舗に期間限定で設置いたします。

全3種のオリジナルフレームが登場

Quaroのロゴがデザインされた3種のオリジナルフレームが登場。ドリンクを注文し、Quaroの公式Instagramをフォローしていただいたお客様は、Photomaticのフォトブースを無料でご利用いただけます。

Quaroでの特別な一杯を楽しんだあとに、Photomaticのフォトブースで思い出の1枚を残しませんか。

フォトブース設置概要「Quaro」について

原宿キャットストリートにて、新たなコーヒーとカルチャーの複合スペース

「Quaro（クアロ）」が2026年2月11日（水）にグランドオープン。

「Quaro」は全4フロアから構成されており、ただのカフェではなく、

都市の中でふっと感覚を取り戻せるような体験を提案する空間として設計されています。

地下フロアでは、Quaro専用に仕立てたシングルオリジン豆を自家焙煎し、

よりプライベートな空間でコーヒーを楽しめます。

メインフロアでは、定番のシングルオリジンに加え、オリジナルブレンドのコーヒーや

シグネチャードリンク、ペイストリーなどを提供。

さらに2～3階には、ノンアルコールドリンクを中心にしたミュージックバーや

アートギャラリースペースを展開予定で、今後さまざまなブランドコラボも計画中。

都市のスピードに少し疲れたとき、感覚をリセットできる場所としてご利用いただけます。

Photomaticとは

TAKE YOUR MEMORY そのままの私、今日を残したい

2018年、カメラマンでもある代表ホン・スンヒョン氏の「カメラマンに撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影するのはどうだろう？」という一言からPhotomaticのセルフフォトサービスが始まりました。

専門的にセットされた照明や空間にPhotomaticの感性が詰め込まれ、カメラに接続されたリモコンを押すだけで、誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が韓国のセレブから人気を呼び、BTSなどたくさんのアーティストから創業以来愛され続けています。

2024年にキタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始して日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けしています。

Photomaticフォトブースのレンタルについて

Photomaticでは、法人のお客様に対してフォトブースのレンタルサービスをご提供しています。Photomaticの高クオリティの撮影技術と、オリジナルのブランド力で、ブランディングとプロモーションを両立させた企画にご利用いただけます。IPコンテンツを活用したイベント、コスメやアパレルのローンチイベント、ライブ/エンターテインメント、商業施設の販促イベント等の多数の実績を元に、Photomaticのフォトブースを活用した企画のご提案も行います。（活用事例(https://www.photomatic.jp/photobooth/archives/)）

Photomaticフォトブース法人レンタルに関するお問い合わせ、

資料請求はこちらからお気軽にお問い合わせください。

フォトブースレンタルのお問い合わせ :https://www.photomatic.jp/contact/会社概要

社名：ピックハイブ株式会社

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング13階

代表取締役：大迫 由典

事業内容：セルフ写真館「PICmii」、セルフフォトブース「Photomatic」の企画・運営

フォトスタジオサービス事業の企画

HP：https://pichive.com/