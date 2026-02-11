しみじみ、おいしい。心と身体がよろこぶレシピ『滋味深い料理』 2月11日発売！

株式会社ダイヤモンド社

食材のおいしさをそのまま生かした身体への負担も少ない家庭料理を、日々の暮らしの中で無理なく続けられる工夫とともにまとめたレシピ集『滋味深い料理』（対馬千賀子：著）が、2月11日にダイヤモンド社より発売となります。濃い味付けに疲れた舌にもやさしく、毎日食べても飽きない、ホッとするメニューが満載の1冊です。

対馬千賀子：著『滋味深い料理』 ダイヤモンド社：刊

食べることは生きること。

日々を支える力になる、「滋味深い料理」

年齢を重ね、濃い味が重く感じるようになってきた。外食や惣菜が続くと、どこか落ち着かない。手軽な料理だけではなく、ていねいな食生活へと整えたい――。そんな思いを抱える人たちに向けて、派手な味ではないけれど、心も身体もホッとするような毎日の食事を提案するのが、対馬千賀子さんの「滋味深い料理」です。

本書は、食材の持つおいしさをそのまま引き出し、その滋味を存分に味わえるレシピを約60品収録。米や雑穀、ていねいにひいた出汁、野菜たっぷりのおかずにスープ……栄養満点で、どのレシピも素材の旨みを感じられる味わいに仕上げています。食べるたびに身体が整っていく実感を得られるでしょう。

対馬さんは、「いのちのスープ」で知られる料理家・辰巳芳子さんの内弟子で、17年間共に暮らし料理を学んできました。現在は辰巳芳子スープ教室の主任講師を務めています。辰巳さんの代名詞であるスープは、身体が弱っていても受け付ける、素材を生かしたやさしい味が基本。その精神を受け継いだ対馬さんのレシピは、辰巳さんのエッセンスがふんだんに息づいています。

レシピだけでなく、本書では日々の食事を整えるための考え方も解説しています。食材の選び方や、調味料を吟味する視点など、無理なく取り入れられるヒントを詰め込みました。さらに、食材の保存と展開のコツも紹介。余裕のあるときに「下茹でしておく」「ソースにしておく」など、小さな仕込みを重ねることで、日々の料理が少しずつラクになり、献立を考える負担も軽くなります。忙しい日々のなかでも、明日もまたていねいに食事をつくろうと思える、そんな1冊です。

鍋で玄米を炊く焼きねぎの雑穀入りご飯大根と卵だけのおでん湯葉あんかけのお粥白ゴーヤとメークインのビジソワーズたまねぎのまるごとスープ

撮影：元家健吾

■目次

はじめに

この本の考え方

１章 米と雑穀を食事の基盤に

２章 良い出汁は正しい味覚を培う

３章 日々のレシピ集

４章 食材の保存と展開の知恵

５章 暮らしにスープを

おわりに

■著者プロフィール：対馬千賀子（つしま・ちかこ）

撮影：元家健吾

北海道生まれ。調理師専門学校在学中からホテルの厨房で働き、その後、札幌の仏料理の名店「レストラン モリエール」で修業を積む。大分「由布院 玉の湯」に移ったのち、料理家・辰巳芳子氏の内弟子となり、17年間にわたり共に暮らしながら活動を支える。現在、辰巳芳子スープ教室の主任講師を務めるほか、中学・高校での調理実習指導などを行う。NPO法人「大豆100粒運動を支える会」（創始者 辰巳芳子）で幹事を務め、豆腐マイスター(R)の資格を持つ。また薬膳も学び、食材の持つ力を生かす料理の提案を続けている。著書に『あるべきように 辰巳芳子の長寿の食卓』（朝日新聞出版）。

■『滋味深い料理』

著者：対馬千賀子

定価：1,760円（税込）

発売日：2026年2月11日

発行：ダイヤモンド社

判型：B5並製・128ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4478122431/

※リリース内の画像・写真は、本書籍に関わる報道を目的とした使用に限ります。