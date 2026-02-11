【入場無料】Chuko×YKK「ファスナーフェスティバル」3/5(木)～7(土)開催！ワークショップ＆限定企画も

日本紐釦貿易株式会社

日本紐釦貿易株式会社 (本社所在地：大阪府大阪市)は、YKK株式会社とのコラボ企画「ファスナーフェスティバル」を2026年3月5日（木）～7日（土）の3日間、日本紐釦貿易株式会社の本館5階 特設会場で開催します。入場無料で、最新ファスナーの販売や作品例を紹介します。さらに、事前予約制のファスナーリペアブースや、プロスタッフによるファスナー基本講座も実施。様々な種類のファスナーおよび関連資材の購入もその場で可能です。この機会に、ファスナーの選び方から使い方、リペアのコツまで学び、手作り作品をさらに魅力的に仕上げましょう。

■イベント詳細

開催期間: 2026年3月5日（木）～ 7日（土）

会場: 日本紐釦貿易 本館5階 特設会場

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町１丁目９番７号

営業時間：09:00～17:00

▶ 企画概要

■YKKの最新ファスナーの販売・作品展示

会場では、YKKの最新ファスナー製品やファスナーを取り入れた作品展示も実施。素材やテイストの異なるアレンジ例を通して、作品づくりのアイデアを提案します。

■販売コーナー（ファスナー＆関連資材）

会場内でファスナー各種および作品づくりに必要な材料を販売します。展示や作品例を参考にしながら、その場で購入していただけます。

■【事前予約制／無料】ファスナーリペアブース

YKK製ファスナーを対象に、事前予約制で無料のリペアサービスを実施します。破損状況により対応できない場合がありますが、専門スタッフが簡単な修理をサポートします。

ファスナーリペアのご予約 :https://ssl.form-mailer.jp/fms/6a226f94875050

■【事前予約制／無料】YKKプロスタッフによる「ファスナー基本講座」

ファスナー初心者の方にも参加しやすい無料講習会を開催します。選び方から取り付け方まで、実演を交えながら学べます（定員あり／事前予約制）。

基本講座のご予約 :https://ssl.form-mailer.jp/fms/72b6d77f874098

■来場特典：Instagramフォローでガチャに挑戦

会場でYKKのInstagramをフォローした方は、プレゼントが当たるガチャガチャに挑戦できます。景品例：キーホルダー、10cm透明テープファスナー、チューコーオリジナル缶バッチ（いずれか）。

■参加方法

展示・販売コーナー：入場無料／予約不要

リペアブース・基本講座：事前予約制（詳細は公式記事をご確認ください）

■販売について

・一般購入者自社オンラインショップ：https://www.tukurutanosimi.com

・卸売り・仕入れサイト（※要会員登録）https://www.nippon-chuko.co.jp/shop

■日本紐釦貿易株式会社について

日本紐釦貿易株式会社 (代表取締役社長：松井謙典)は創業109年の手芸・服飾資材総合卸売の企業です。取扱い商品8万点以上の手芸・服飾材料をみなさまへお届けするだけでなく、手芸作家さま・小売店さま、また弊社とビジネスをお考えいただいているみなさまとの交流を大切にし魅力的な情報をお届けしながら手芸の暮らしに寄り添った活動を展開しています。海外発送に対応した会員制卸売サイト「Chuko Online」では魅力ある商材や新しい手芸を、お求めになりやすい価格で提供しています。

■会社概要

会社名 ： 日本紐釦貿易株式会社

所在地 ： 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町1-9-7

設立 ： 1942年8月

資本金 ： 2800万円

URL ：https://www.nippon-chuko.co.jp

オンラインショップ（自社サイト）：https://www.tukurutanosimi.com

オンラインショップ（法人様向け）: https://www.nippon-chuko.co.jp/shop

【本イベントに関するお客様からのお問い合わせ先】

日本紐釦貿易株式会社

担当者 ： 服飾資材売場担当 尾野・中西

電話番号： 06-6271-7087

Email ： nbk@nippon-chuko.co.jp