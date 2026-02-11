【沖縄・今帰仁そば】伝統の「じゅーしー」が進化した新名物「今帰仁めし」2/13提供開始！4/25には待望の那覇進出、期間限定店舗のオープンも決定！

SUNZ GROUP

飲食事業を展開するSUNZ dining株式会社 （本社：兵庫県豊岡市、代表：三山哲緒）が運営する、沖縄県北部・沖縄そば店「今帰仁そば（なきじんそば）」は、2026年2月13日（金）より新メニュー「今帰仁めし」の提供を開始いたします。 さらに、2026年4月25日（土）～7月5日（日）の期間限定で、那覇・美栄橋に出店することをお知らせいたします。

■【新メニュー】沖縄の食文化と真摯に向き合った一杯「今帰仁めし」

沖縄の家庭料理として親しまれている炊き込みご飯「じゅーしー」を主役にし、今帰仁そばならではのアプローチで新たな価値を提案する一杯が誕生しました。

今帰仁めし

沖縄の家庭で親しまれてきた「じゅーしー」を主役にした一杯。

黒糖と醤油で甘辛く炊き上げたソーキと三枚肉を贅沢に重ね、卵黄のまろやかなコクで全体を包み込みます。食べ進める中で、添えられた「シークワーサーの皮」を加えていただくと、爽やかな香りが立ち上がり、濃厚な味わいが軽やかに変化。最後の一口まで、味のグラデーションをお楽しみいただけます。

沖縄の食文化への敬意を込めて。懐かしくも新しい、特別な一杯に仕上げました。

ぜひ一度、ご賞味ください。

商品名：今帰仁めし 価格：700円（税込） ※数量限定

発売日：2026年2月13日（金）

今帰仁めしセット

心もお腹も満たされる。至福の「今帰仁めしセット」もおすすめ

「あれもこれも食べたい！」というお客様に、欲張りな新セットをご用意しました。 噛むほどに味わい深い「今帰仁めし」に、とろける軟骨ソーキと三枚肉が一度に楽しめる「ミックスそば（小）」を添えて。熱々のそばと風味豊かなご飯を交互に楽しむ時間は、まさに至福のひとときです。 締めくくりには、優しい甘さが広がる特製「黒糖プリン」をどうぞ。ボリューム満点の一膳です。

商品名：今帰仁めしセット 価格：1,550円（税込） ※数量限定

発売日：2026年2月13日（金）

■【期間限定】今帰仁そば、那覇へ進出決定！

今帰仁そばセット

これまで沖縄本島北部（やんばる）でしか味わえなかった「今帰仁そば」が、ついに那覇に進出します！

日頃より「今帰仁そば」本店には、県内外から多くのお客様にご来店いただいております。

しかし一方で、那覇空港や宿泊エリアの多い那覇市内からは車で約1時間半ほどの距離があり、「食べてみたいが、フライトの時間やスケジュールの都合でどうしても足を運べない」というお声を、観光客やビジネスパーソンの皆様から多数いただいておりました。

沖縄観光の多様化や、ワーケーション等のビジネス需要が高まる中、「移動時間の確保が難しい方々にも、諦めずに当店の味を楽しんでいただきたい」という強い想いから、この度、沖縄の玄関口である那覇にて、期間限定の出店を決定いたしました。

■新店舗の特長 本店と同じ製法・素材にこだわり、おいしい沖縄そばをお届けします。

場所は、ゆいれーる美栄橋駅 徒歩1分、沖縄のブランド豚・又吉アグーのしゃぶしゃぶと民謡ライブで有名な「朝陽屋（あさひや）」。同店のランチタイムをお借りし、お昼は「今帰仁そば」、夜は「朝陽屋のしゃぶしゃぶ」と、沖縄の食の魅力をリレー形式でお楽しみいただける特別な期間となります。

空港や市内中心部からのアクセスも良く、観光の合間や出張のランチタイム、フライト前の締めの一杯としても気軽にご利用いただけます。

＜出店概要＞

店舗名：今帰仁そば 那覇店

期間限定： 2026年4月25日（土）～7月5日（日）

場所： 沖縄県那覇市久茂地２丁目１９－１７ RS-ONE 1F

（純血アグーしゃぶしゃぶと民謡ライブ 朝陽屋(https://share.google/BOP4FzgY0A3qB9Nk9) ）

営業時間： 11:00～14:30 (L.O 14:00) ※スープがなくなり次第終了

座席数：テーブル 4名席 4台・2名席 1台／カウンター 7席 ／ 合計 25席

定休日： 不定休（Instagramにて随時お知らせ）

Instagram： ht(https://www.instagram.com/nakijin_soba_naha/)tps://www.instagram.com/nakijin_soba_naha/(https://www.instagram.com/nakijin_soba_naha/%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E3%82%82Instagram)

お問い合わせ：Instagram DMからお待ちしております。

＜那覇店 提供予定メニュー＞

今帰仁そば（とろとろなんこつソーキ）：1,000円／じゅーしー：350円／黒糖プリン：350円／今帰仁そばセット：1,450円（そば・じゅーしー・黒糖プリンのセット）

／オリオンビール：700円／琉球レモンサワー：700円／さんぴん茶：300円 ※すべて税込

■「今帰仁そば」について

今帰仁そば 本店フクギ並木に佇む、古民家沖縄そば店

沖縄美ら海水族館（車10分）や、新テーマパーク「JUNGLIA」（車20分）からのアクセスも良好な当店は、フクギ並木に囲まれた古民家を改装した沖縄そば専門店です。 素材からこだわった出汁と特製麺が生み出す本格的な味わいは、観光のお客様のみならず、地域の皆様からも厚い支持をいただいております。 沖縄の伝統的な風景の中で、心安らぐひとときを提供いたします。

【本店概要】

店舗名： 今帰仁そば（なきじんそば）

所在地： 〒905-0426 沖縄県国頭郡今帰仁村諸志181

アクセス： 沖縄美ら海水族館から車で約10分/

話題のテーマパーク「JUNGLIA(ジャングリア)」からも車で約20分

駐車場： 有り（店舗前・第二駐車場あわせて36台）

営業時間： 11:00～16:30 (L.O 16:00) ※スープがなくなり次第終了

定休日： 第１・3火曜 |その他臨時休業などは Instagramよりご確認ください

公式HP： https://www.nakijinsoba.jp/

公式Instagram： https://www.instagram.com/nakijin_soba/(https://www.instagram.com/nakijin_soba/)

今年のゴールデンウィークは、ぜひ「今帰仁そば」へお越しください。

やんばるの自然に囲まれた本店、そして期間限定の那覇店。どちらの店舗でも、スタッフ一同、真心を込めた最高の一杯をご用意して、皆様のお越しを心よりお待ちしております。

【運営会社概要】

社名： SUNZ dining株式会社（SUNZ GROUP）

代表者： 代表取締役 三山 哲緒

所在地： 兵庫県豊岡市

URL： https://sunz-group.jp/