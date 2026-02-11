「鎮魂と希望 VI -音楽とともに想いを奏でる復興祈念コンサート-」仙台空港で開催します
株式会社タクティカート
株式会社タクティカート（代表取締役：稲垣悠一郎）は、仙台国際空港株式会社のご協力のもと、『鎮魂と希望 VI -音楽とともに想いを奏でる復興祈念コンサート- 』を開催いたします。
◆鎮魂と希望 VI -音楽とともに想いを奏でる復興祈念コンサート-
東北の空の玄関口である仙台空港にて、仙台国際空港株式会社のご協力のもと、入場無料のコンサートを実施します。本公演は周辺地域の皆様にも愛されるイベントとして、本年で6回目を迎えることとなりました。震災の記憶を風化させず未来へとつなぐため、多彩な音楽家が音楽に想いをのせてお届けいたします。
皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
◆ 開催概要
▽開催日
2026年3月10日（火）15:00開演
▽会場
仙台空港 ターミナルビル1階センタープラザ（イベントスペース）
〒989-2401 宮城県名取市下増田字南原無番地
復興空港ピアノ特設ページ
https://www.sendai-airport.co.jp/notice/airport_piano2025.html
▽入場料
入場無料
▽出演者
藤田麻衣子
関井うらら / 千野哲太 / 高松亜衣 / ちゃんだい / フォルテ
---
主催：株式会社タクティカート
協力：仙台国際空港株式会社
---
◆お問い合わせ先
株式会社タクティカート
電話：050-1792-0075
メール：concert@tacticart.co.jp
※土日祝を除く平日11:00～18:00