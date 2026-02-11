「鎮魂と希望 VI -音楽とともに想いを奏でる復興祈念コンサート-」仙台空港で開催します

株式会社タクティカート

株式会社タクティカート（代表取締役：稲垣悠一郎）は、仙台国際空港株式会社のご協力のもと、『鎮魂と希望 VI -音楽とともに想いを奏でる復興祈念コンサート- 』を開催いたします。

◆鎮魂と希望 VI -音楽とともに想いを奏でる復興祈念コンサート-

東北の空の玄関口である仙台空港にて、仙台国際空港株式会社のご協力のもと、入場無料のコンサートを実施します。本公演は周辺地域の皆様にも愛されるイベントとして、本年で6回目を迎えることとなりました。震災の記憶を風化させず未来へとつなぐため、多彩な音楽家が音楽に想いをのせてお届けいたします。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

◆ 開催概要

▽開催日

2026年3月10日（火）15:00開演



▽会場

仙台空港 ターミナルビル1階センタープラザ（イベントスペース）

〒989-2401 宮城県名取市下増田字南原無番地

復興空港ピアノ特設ページ

https://www.sendai-airport.co.jp/notice/airport_piano2025.html



▽入場料

入場無料



▽出演者

藤田麻衣子

関井うらら / 千野哲太 / 高松亜衣 / ちゃんだい / フォルテ

---

主催：株式会社タクティカート

協力：仙台国際空港株式会社

---

◆お問い合わせ先

株式会社タクティカート

電話：050-1792-0075

メール：concert@tacticart.co.jp

※土日祝を除く平日11:00～18:00