【約9割が日常的に対策】電気代の上昇と節約意識に関するアンケート調査

電気代の上昇が続く中、家庭での電気の使い方や節電への意識が注目されています。毎月の電気代を見て、節約を意識するようになったという人も多いのではないでしょうか。

そこで、電気・ガス・インターネットの開通窓口「電気ガス開始受付センター」を運営している株式会社LOHASTYLEが、暮らしを豊かにするお役立ち情報メディア「LIVIKA(https://livika.jp/)」にて、電気代に対する負担感や節電への取り組みについて調査しました。

【調査概要】

調査対象：全国の男女

調査方法：インターネット調査

調査実施者：LIVIKA編集部（自社調査）

調査期間：2026/01/16～2026/01/16

回答者数：111人

【調査内容】

【調査サマリー】

- 月々の電気代について、どの程度負担を感じている？- 日頃から節電を意識している？- 節電のために行っている対策はある？- （はいと回答した方）どのような対策を取っている？- （いいえと回答した方）今後電気代が上がったら節電対策したい？月々の電気代に約9割以上の方が負担を実感している

月々の電気代について「やや負担に感じている」と答えた方は約51.4％でした。さらに、「とても負担に感じている」(45.9％)を合わせると、約9割以上の方が家計への影響を強く感じていることが分かりました。

日常的に節電を意識している方が約9割以上

日頃から節電を「ある程度意識している」と回答した方が70.3％を占め、「強く意識している」と回答した方も25.2％に上りました。一方で、「あまり意識していない」と回答した方はわずか4.5％にとどまっています。

91.9％の方が節電対策を実施していると回答

節電のために行っている対策があるかどうかアンケートを実施したところ、「はい」と答えた方は91.9％でした。この結果から、日常生活でできる工夫や電気使用量の抑制に取り組む方が多いことがうかがえます。

具体的な節電対策は「電気をこまめに消す」が最多

節電対策で最も多いのは、「電気をこまめに消す」で49.5％でした。次いで「エアコンの設定温度を調整する」が33.3％と続いています。また、「コンセントをこまめに抜く」と回答した方も一定数おり、手軽に実践できる行動が主な節電対策となっていることがうかがえます。

約6割の方が、電気代が上昇したら積極的に節電したいと考えている

今は節電対策をしていない家庭でも、今後電気代が上昇すれば、59.5％の方が「積極的に節電したい」と回答しました。「必要に応じて節電したい」と回答した方も38.1％となっており、ほとんどの方が状況に応じて節電に取り組む意欲を持っていることが明らかになりました。

【調査まとめ】

ライフライン一括手続きサービス「でんきガス.net」

- 約9割以上の方が月々の電気代に負担を感じている- 日頃から節電を意識している方は約95％- 節電対策を行っていると回答した方は約92％- 半数の方が節電対策として「電気をこまめに消す」と回答- 電気代が上がれば多くの方が節電対策に取り組む意向を示した

でんきガス.net（https://livika.jp/denkigas-net/）は、引っ越しや電力会社の切り替えに伴う電気・ガスの開通手続きをサポートするサービスです。



専門のスタッフが状況やお住まいの地域に合わせて利用可能な電力・ガス会社を提案し、手続きまで一括で対応します。

電気やガスの開通窓口「電気ガス開始受付センター」

電気ガス開始受付センターは、でんきガス.netのサービスを案内・受付する窓口です。電話やWebを通じて、電気・ガスの開通申し込みを承っています。

手続きが手間・連絡先探しが面倒・電話が繋がらないといった負担を減らし、引っ越し時のライフライン手続きをスムーズに進めたい方に利用しやすい条件が整っています。

また、電気は最短即日開通が可能なため、できるだけ早く電気の開通を希望する場合にも便利です。

受付時間は8：00～20：45（土日・祝日も対応、Webは24時間受付）、営業時間外など夜間の受付は翌朝以降に順次折り返し連絡を行います。

電話番号：0120-911-653

Web受付：https://livika.jp/denki/all/

LIVIKA（https://livika.jp/）は"暮らしを豊かにする、快適な情報を"をコンセプトに、暮らしにまつわる情報を分かりやすくまとめているメディアです。ジャンルは「電気・ガス・インターネット」などのインフラから、引っ越し時に役立つ「役所・公共の手続き」など多岐にわたって展開しています。

新しい暮らしには、「不安」や「迷い」「知りたいこと」「知るべきこと」がつきもの。

LIVIKAで検索すれば「新生活」にまつわる情報は全て揃う。

そんなメディアを目指し、引っ越しが「面倒くさいもの」から「わくわくするもの」に変わる情報をお届けしていきます。

