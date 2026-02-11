【ダイアナ】和のイラストをあしらった色とりどりのオリジナルシューホーンが登場！

ダイアナ株式会社

ダイアナ株式会社(本社：東京都港区赤坂)から新作のご案内です。かねてより海外のお客様より多数お問合せをいただいておりました、シューホーンがこの度発売いたします。「日本で出会ったDIANA」を帰国後も思い出していただけるきっかけとして、色とりどりの和のイラストをあしらったオリジナルの柄を7種ご用意いたしました。

背景色には手に取ってすぐ日本らしさを感じられるよう深めの色をセレクトし、絵柄は日本のモチーフとなる柄を柔らかい印象になるよう淡いカラーでデザインいたしました。表情が出るよう背景はグラデーションにして、さりげなく柄を入れているのもポイントです。

日本らしさを感じられるデザインに加え、軽くてお持ち帰りしやすい実用性を兼ね備えておりますのでお土産やプレゼントにもおすすめです。2月11日(水)より全国のダイアナ店舗、アルテミス by ダイアナ店舗、アウトレット店舗ならびにダイアナ公式WEB SHOP(dianashoes.com)にて発売します。ぜひこの機会にご覧くださいませ。

商品ページはこちら :https://www.dianashoes.com/shop/e/e260211/

■商品情報

商品番号：GC SH01

価格：\2,200(税込)

【カラー展開】

■販売情報

黒/鶴白/鶴赤/和菓子ピンク/和菓子紺/舞妓緑/舞妓マルチカラー

発売日：2026年2月11日(水)

販売店舗：全国のダイアナ店舗、アルテミス by ダイアナ店舗、ダイアナ アウトレット店舗

ダイアナ公式WEB SHOP(dianashoes.com)

■ダイアナ株式会社

企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。

本社：107‐0052 東京都港区赤坂2丁目23-1 アークヒルズフロントタワー 17階

事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売

展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア

URL：https://www.dianashoes.co.jp