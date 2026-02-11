【名古屋】コメ兵の創業の地・大須で、若者に人気のフラワーショップと初コラボ「OSU GOOD HOOD」を2月21日(土)より3日間限定開催

株式会社コメ兵ホールディングス

株式会社コメ兵（本店所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山内祐也、以下 KOMEHYO）が運営する「KOMEHYO名古屋本店本館」は、若者を中心に人気を誇るフラワーショップ「TAIYO FLOWER」とのコラボレーションイベント「OSU GOOD HOOD (オオス グッド フッド)」を開催します。2026年2月21日(土)から23日(月・祝)までの3日間限定イベントです。

このイベントは、コメ兵創業の地であり、78年間ともに成長してきた大須商店街において、サステナブルでかつ、多くの人が楽しめる新たな楽しみ方を提案したいと企画したものです。

イベント内容は、「FREE FLOWER」と「TAIYO FLOWER POPUP STORE」の二つを軸にしています。

目玉となる「FREE FLOWER」は、“廃棄フラワー”を無料配布する取り組みです。商業的な規格に合わなかったもの、タイミングやニーズを逃してしまって様々な理由で流通ルートに乗ることができずに、美しく咲いているにも関わらず、行き場を失ってしまう花を街頭で配布します。

また、KOMEHYO名古屋本店本館1階には、TAIYO FLOWERの三日間限定ポップアップストアをオープン。 TAIYO FLOWER おすすめの観葉植物やヴィンテージ花瓶などのインテリア雑貨を販売するだけでなく、「花とグリーン」をテーマに、全国のKOMEHYOからセレクトした、ボタニカルモチーフのジュエリーやスカーフなどのリユースアイテムも販売します。リアルな花や植物と、ハイブランドのデザイナーのインスピレーションをかきたててきたモチーフとしての花や植物の両方を楽しんでいただけます。

この企画が実現した背景には、「作り手に敬意を持ち、その使命を最大限に全うする」というコメ兵が掲げるリレーユースの考え方と、TAIYO FLOWERの「人生に花選びを。」という花や植物を起点として人と人の関係性を創る企業姿勢に多くの共通点があったことがあげられます。

本企画を通じて、普段KOMEHYOと接点のない方にも楽しんでいただける機会を提供するほか、街を行き交う人々に「日常を少し特別にする彩り」を提供することで、当社の創業の地である大須エリアの賑わい創出に貢献することを目指します。

■「OSU GOOD HOOD」 イベント概要

１.TAIYO FLOWER POP UP STORE

「TAIYO FLOWER」がセレクトした観葉植物やラグマット、ヴィンテージ花瓶などを販売。さらに、KOMEHYOが扱う「花や植物をモチーフにしたジュエリーやスカーフ」もミックスして展示・販売します。植物とリユースアイテムが調和する空間で、自分らしいライフスタイルを表現できるアイテムとの出会いをお楽しみいただけます。

POPUPイメージ (TAIYO FLOWER過去実施例)２. 「FREE FLOWER」イベント開催

「FREE FLOWER」は、生産時期の調整や細かな規格の違いなど、様々な理由で行き場を失った花々を生産者から譲り受け、TAIYO FLOWERが街ゆく人々に一輪ブーケをプレゼントするプロジェクトです。花の持つ「彩り」や作り手の「想い」を次へ繋いでいくことを目指しています。本企画期間中、店舗入口付近にて各日先着100名様にプレゼントします。

配布日程：2026年2月21日(土)～23日(月・祝) 各日 14:00頃～（なくなり次第終了）

配布場所：KOMEHYO名古屋本店本館 万松寺通側入り口付近

FREE FLOWERのイメージ (TAIYO FLOWER過去実施例)■開催概要

イベント名：「OSU GOOD HOOD(オオス グッド フッド)」

開催期間：2026年2月21日(土)～2月23日(月・祝)

開催店舗：KOMEHYO名古屋本店本館 １F催事コーナー

開催時間：10:30～19:30 ※23日は18時30分まで

■株式会社コメ兵 担当者コメント

TAIYO FLOWERが昨年11月に大須にオープンした「good natured’s」は、立ち上げ当初のクラウドファンディングから個人的に応援しており、今回ご縁があって「一緒に大須を盛り上げよう」とタッグを組めたことを大変嬉しく思います。

KOMEHYOは『リユース』という言葉が一般的になる以前から、『リレーユース※』という考え方を大切にしてきました。

TAIYO FLOWERが、生産者へのリスペクトを持ち、花の命を最大限に輝かせようとする姿勢は、まさに私たちが大切にしてきた『モノ（花）の使命を全うさせる』という価値観そのものです。その姿勢に深く共鳴し、今回の企画実現に至りました。

本企画を通じて、まだKOMEHYOを知らない方々にも楽しんでいただき、大須を訪れる皆様に「今日来てよかったな」「新しい発見があったな」と感じていただけるような、彩りある体験をお届けできれば幸いです。

株式会社コメ兵 広報部 常田詩恩

※「モノは人から人へ伝承（リレー）され、有効に活用（ユース）されてこそ、 その使命を全うする」というコメ兵独自の概念。

■株式会社echinacea 代表取締役 藤井良介氏 コメント

今回のコラボレーションは、「ポップアップをやる」というよりも、大須の街の中に、気持ちのいい交差点をつくりたいという思いから生まれました。good natured’sがある南大須と、長く大須の文化をつくってきたコメ兵さんの本店。それぞれの場所に、それぞれのお客さんの流れがあり、空気があります。 その二つが交わることで、「なんか今日、大須ちょっと楽しいな」「知らなかったけど、こっちにもいい場所があるんだ」そんな小さな発見が生まれていくといいなと思っています。

また、今回実施する「FREE FLOWER（フリーフラワー）」は、花の流通の中で、本当はまだ綺麗なのに行き場を失ってしまう花たちを使い、花を“無料で配る”ことで、花を選ぶ体験そのものを楽しんでもらう企画です。

花を選ぶという行為は、実は「誰かを想う」という、とてもやさしい行為だと思っています。

でも今は、その時間自体がどんどん減っている気がします。だからこそ、花屋として、そこにほんの少し抗いたい。

今回の取り組みが、花をきっかけに誰かを思い出したり大須の街をいつもより少し楽しく歩いてもらえたりするきっかけになったら嬉しいです。

■「TAIYO FLOWER」運営会社概要

会社名：株式会社echinacea (エキナセア)

代表者：代表取締役 藤井良介

本社所在地：愛知県名古屋市中区橘1丁目17-25

URL：https://www.echinacea-inc.com/

株式会社echinaceaは、名古屋・大須を拠点に「人生に花選びを。」をミッションに掲げ、花や植物を通して人と人との関係性にやさしいきっかけをつくる活動を行っています。 生産者との直接取引や市場での目利きを大切にしながら、店舗販売だけでなく、空間装飾、法人向けグリーン提案、イベント企画など、花や植物を起点とした多様な取り組みを行っています。

「花を買う」こと自体よりも、花を通じて「誰かを想う時間」や「気持ちが動く瞬間」を増やしていくこと。それが私たちの事業の根幹です。今回のコラボレーションにおいても、単なるポップアップではなく、大須という街の中に、人と人が自然に交わる“気持ちのいい交差点”を生み出すことを目指しています。

■株式会社コメ兵 会社概要

会社名：株式会社コメ兵

代表者：代表取締役社長 山内祐也

本社所在地 : 愛知県名古屋市中区大須3丁目25番31号

URL：https://komehyo.co.jp

事業内容：https://www.komehyo.co.jp/s_pages/company/

『リレーユースを思想から文化に』のビジョン実現のため、全国にリユースの販売および買取店舗を展開。専門の鑑定士とAIなどのリユーステックによる真贋判定や品質チェック、商品メンテナンスなどを丁寧におこなうことで、独自に仕入れた商品に信用をのせ市場に提供しています。