なぜ富裕層は“お墓”に7,600万円を投じるのか--「人生最後の自己投資」として注目されるハワイ『永眠権(R)』

NorthStar Memorial Group LLC

米テキサス州ヒューストン - NorthStar Memorial Group LLC（CEO：W. Mark Hamilton）は、同社日本統括ディレクターの花水恵美が日本語窓口を務めるハワイ永久管理霊園『バレー・オブ・ザ・テンプルズ』において、日本人も購入可能なプレミアム墓地区画の価格が、ダイナミックプライシングにより最大48.8万ドル（約7,600万円）に達したことを発表します。

※「永眠権」は、日本の特許庁に認められた登録商標です。（登録番号：第6732991号）

本区画は、ハワイ・オアフ島の永久管理霊園内に位置する個別安置型の墓地区画で、販売開始当初の349,000ドル（約5,400万円）から需要の高まりにより価格が上昇。残り区画数が減少したことで、価格変動制（ダイナミックプライシング）により、2026年2月10日現在、488,000ドル（約7,600万円）で販売されています。

■富裕層が「墓地」に高額な自己投資をする理由とは

近年、国内外の富裕層の間で「死後の居場所」を資産設計の一部として捉える動きが広がっています。

不動産・金融資産・アートに続く“人生最後の心の豊かさを生む自己投資先”として、墓地を選ぶという価値観です。

ハワイ永久管理霊園が提供する『永眠権(R)』は、土地ではなく「永久に眠る権利」を取得する仕組みで、

- 立地の希少性（ハワイ・オアフ島）- 永久個別安置- 後継者不要- 宗派不問- 生前契約可

といった条件を備えており、特に資産形成を終えた層から注目されています。

■ 墓地を選ぶ上で“景色”は重要な選択基準に

実際に『永眠権(R)』を購入される方の多くが、区画を選ぶ際に重視しているのが「墓地からの景色」です。

バレー・オブ・ザ・テンプルズでは、オーシャンビューの区画に加え、山々に囲まれた神聖な風景が広がる場所もあり、いずれも選択の決め手となっています。

とくに人気が高いのは、「山に囲まれた湖のような静寂感」が得られる立地です。

実はこの地形、風水の観点からも非常に良いとされる環境で、次のような特徴があります。

- 開けたように見えて“気”が外に逃げない- 山と山に囲まれた地形が“福運をため込む”とされる- 子孫繁栄や家庭運の向上につながると信じられている

そのため、「お墓そのもの」ではなく、「そこから見える景色」が選ばれる理由になるというのは、バレー・オブ・ザ・テンプルズの特長といえます。

■ダイナミックプライシングという米国型販売方式

今回の区画価格上昇は、日本ではまだ馴染みの薄いダイナミックプライシング（価格変動制）によるものです。

これは需要・残数・購入希望状況に応じて価格が変動する仕組みで、米国では不動産・航空券・高級席・墓地などに一般的に用いられています。

本区画も同様に、

- 349,000ドル →488,000ドル

と段階的に価格が調整されており、現在の最高取引価格は日本円にして約7,600万円となっています。

■富裕層に広がる「二つ目の墓」という考え方

現地では、日本人に限らず世界各国の富裕層が、自国に家族墓を持ちつつ、分納・象徴的な埋葬場所としてハワイを選ぶケースも増えています。

正式な埋葬地とは別に、人生の象徴的な場所としてハワイを選ぶ──

こうした選択肢も『永眠権(R)』の利用方法の一つとして認識され始めています。

■ハワイ永久管理霊園が提供する『永眠権(R)』について

■バレー・オブ・ザ・テンプルズとは？

- ハワイ永久管理霊園は、米国で80以上の霊園・納骨施設を運営するNorthStar Memorial Group LLCが管理。- ハワイ州法に基づく永続管理体制のもと、個別安置が永久に保証されます。- 日本人向けの契約・相談窓口は、日本統括ディレクター花水恵美が担当し、生前契約から渡航不要の手続きサポートまで日本語で対応しています。区画概要- 所在地：ハワイ州オアフ島（永久管理霊園内）※ワイキキから車で約40分- 区画種別：プレミアム個別区画- 販売方式：ダイナミックプライシング（価格変動制）- 最高価格事例：USD 488,000（約7,600万円）※日本在住者の購入実績あり- 特徴：永久個別安置／宗派不問／後継者不要／生前契約可- 日本語対応：可（花水恵美）[動画: https://www.youtube.com/watch?v=v73JAj4894o ]

バレー・オブ・ザ・テンプルズは、お墓や納骨堂を所有・運営・管理する永久管理霊園です。アメリカハワイ州オアフ島東部カネオヘにある東京ドーム約20個分の広大な場所は、「世界で最も美しい霊園」と称されています。霊園内は風水の五行が整っており、カネオヘ湾を望む景観の素晴らしさが訪れる人を魅了します。

■当社NorthStar Memorial Group LLCについて- 設立：2004年- 本社：1900 St. James Place, Suite 300, Houston, TX 77056- 国際営業部：エターナル・リゾーツ・ハワイ- ハワイ州：バレー・オブ・ザ・テンプルズ ＊現地日本人スタッフにご予約をお取りいただけます- 現地住所：47-200 Kahekili Hwy Kaneohe, HI 96744- 日本からのフリーダイヤル：0120-941-621- 時差の関係上、日本時間4時から15時までの間にお願い致します。- 本土：844-812-0377- ハワイ：808-636-3175- ホームページ：https://jp.eternalresorts.com/■ 花水恵美（日本統括ディレクター）コメント

「かつては“墓を守る人がいない場合の選択肢”として選ばれることが多かった永眠権(R)ですが、いまは“自ら場所を選ぶ終活”という価値観に変化してきています。特に、コロナ禍や円安の影響で、ハワイが気軽に訪れられる場所ではなくなりつつある一方、富裕層にとってはなお特別な思い出の地であることに変わりはありません。『永住は難しくても、永眠はできる』──そんな想いに寄り添える選択肢として、永眠権(R)があることを多くの方に知っていただけたら嬉しいです。」

- お客様の声：https://jp.eternalresorts.com/voice/