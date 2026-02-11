【DimDimSum Japan】春節限定『豪華4点セット』を2月12日より販売開始！

株式会社DimDimSum Japan

株式会社DimDimSumJapan（代表取締役:晴山暢彦）が運営する香港発祥、海外各地で行列のできる大人気点心レストランDimDimSum（ディムディムサム）が2026年の春節（旧正月）に合わせ、

「2026年 春節フェア」を2026年2月12日（木）から3月1日（日）まで開催いたします。

本フェアでは、旧正月を祝う特別企画として、人気メニューと8年熟成紹興酒を組み合わせた

総額14,000円超相当の豪華4点セットを、税込10,000円で提供いたします。

中国の伝統文化である春節にふさわしい、縁起の良い料理とともに、新しい一年のスタートを華やかに彩ります。

■ 春節フェア 特別セット内容

本フェア限定で、以下4品をセットでご提供いたします。

・絶品ネギ塩ダレチキン（通常価格：2,380円）

・海老の香港漁師風揚げ（通常価格：3,980円）

・超熟ローストポーク（通常価格：2,980円）

・紹興酒8年（通常価格：4,980円）

▶ 通常合計価格：14,320円（税込）

▶ 特別価格：10,000円（税込）

約4,300円以上お得な、春節限定の特別セットです。

■ 開催概要

【開催期間】

2026年2月12日（木）～3月1日（日）

【販売価格】

10,000円（税込）＊お会計時にテーブルチャージ別途10%頂戴しております

【提供内容】

絶品ネギ塩ダレチキン／海老の香港漁師風揚げ／

超熟ローストポーク／紹興酒8年（1本）

【提供店舗】

DimDimSum 大阪本店・新宿マルイ本館店

DimDimSumでは今後も、季節行事や文化イベントに合わせた企画、お客様にご満足していただける商品やサービスの提供、本格飲茶の魅力と食の楽しさを多くのお客様にお届けしてまいります。

皆様のご来店をお待ちしております。

■ 各種ご宴会・イベントご相談承ります。

歓迎会・女子会・企業宴会などシーンに合わせたコースをご用意しています。

大人数や貸切のご相談も可能ですので、各店舗までお気軽にお問い合わせください。

■大阪本店 店舗情報

所在地：〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-47

阪急グランドビル27階 阪急32番街 空庭Dining

アクセス ：大阪メトロ御堂筋線「梅田駅」、阪急「大阪梅田駅」より徒歩2分、

JR「大阪駅」より徒歩6分

電話 ：06-6948-6655

営業時間 ：11:00～22:00(21:30LO)

定休日 ：不定休(阪急グランドビルに準ずる)

【阪急グランドビル27F】

夜景の見える88席の店内は、カジュアルな点心ディナーにも人気です。

大中小の個室も完備。

■新宿マルイ本館店 店舗情報

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿３-30-13 新宿マルイ本館8F

アクセス ：東京メトロ，都営新宿線新宿三丁目駅Ａ2出口より直結/小田急小田原線，

京王線，ＪＲ新宿駅Ｐ出口より徒歩約4分

電話 ：03-6380-0728

営業時間 ：11:00～22:00(21:00.LO)

定休日 ：不定休(新宿マルイ本館に準ずる)

【新宿マルイ本館8F】

明るく開放的な店内は女子会やファミリー利用にも人気の点心ダイニングです。

歓迎会・企業宴会などのご予約も受付中です。人数やご予算に合わせたコースもご用意しております。