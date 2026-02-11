不遇少女に一筋の光――かつてない超溺愛ラブロマンス！webtoonスタジオstudio73の新作『魔力ゼロなので、侯爵様に無限の愛を注がれます』配信開始！

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表：関口航太）が運営するwebtoon制作スタジオ『studio73』は、めくるめく恋愛ドラマが楽しめる少女向けwebtoonレーベル「フラオト」より、新作『魔力ゼロなので、侯爵様に無限の愛を注がれます』の配信を本日2月11日（水）から開始いたしました。

老若男女誰しもが魔力を持つ世界。

なぜかただ1人魔力を持たないシャルロッテは、競売で底値すらつかず、死にかけていた。

しかし、シャルロッテの後見人を名乗る貴族・アルトゥールが、シャルロッテを見たとたんに一目惚れ。

そして、魔力の無い体が、過剰な魔力に苛まれるアルトゥールを救う鍵であると判明し、結婚を申し込む。

にわかに信じがたいシャルロッテだが、アルトゥールを救うためにはある行為が必要で――？

本作品は、本日より電子コミック配信サービス『LINEマンガ』『ebookjapan』『ComicFesta』にて配信を開始しました！

作品情報

＜作品名＞

魔力ゼロなので、侯爵様に無限の愛を注がれます

脚 本：一可

演 出：山本せと

作 画：むこ

ジャンル：ロマンスファンタジー

レーベル：フラオト

配信先：LINEマンガ、ebookjapan、ComicFesta

＜作品ページ＞

▼LINEマンガ

https://app-manga.line.me/app/periodic/S158543?_appstore=0

▼ebookjapan

WEB：https://ebookjapan.yahoo.co.jp/stories/158543/

APP：https://ebookjapan.yahoo.co.jp/rd/shareLink/?serialStoryId=158543

▼ComicFesta

https://comic.iowl.jp/titles/239719/volumes

＜担当編集からのコメント＞

華やかな表紙イラストから期待されるとおりの、圧倒的溺愛ロマンスファンタジーです！

悪役を黙らせヒロインを連れ出す救出劇、美しく目を奪う魔法の数々、なにより、ヒーローにひたすらゼロ距離で甘やかされるときめき…

すべての話数にそんな見せ場があります！

頼りがいと色気を備えたヒーローに、ぜひヒロインと一緒に翻弄されてください！

webtoon制作スタジオ「studio73」概要

電子コミック市場において10年以上の実績を持つ株式会社ウェイブが設立したwebtoon制作スタジオ。ウェイブが持つ「作品の分業制作ノウハウ」や「映像化を見据えた制作環境」「海外配信実績」などを活用し、世界で拡大しているwebtoon市場に日本から新たな価値を届けてまいります。

オフィシャルページ：https://studio73.jp/

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/studio73_info

協業について

studio73では、作品の協業制作やドラマ化などのメディアミックスのご相談を歓迎しております。

協業などのお申し出窓口：studio73@wwwave.jp

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブは「IT×コンテンツで世界にまだない感動を創る」「エンターテインメントだからできる世界・表現を追求する」をミッションに掲げる、デジタルエンターテインメント企業です。

電子コミックの製作と電子コミック配信サービス「ComicFesta」の運営を始め、アニメーションレーベル「デレギュラ」によるアニメ製作と、アニメ配信サービス「AnimeFesta」も展開。

さらに海外向け電子コミック配信サービス「Coolmic」やアニメ配信サービス「OceanVeil」によるグローバル展開に加え、新規事業にも積極的に参入し、エンターテインメントの可能性を追求しています。

企業名：株式会社ウェイブ（WWWave Corporation）

代表者：代表取締役 関口 航太

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 15F

設 立：2010年4月9日

資本金：7,300万円

ＵＲＬ：https://wwwave.jp/