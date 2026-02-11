焼きたて〈ゆかり〉×クリームチーズ！「BANKAKU FACTORY SHOP」にて、期間限定販売！

株式会社坂角総本舖焼きたて〈ゆかり〉×クリームチーズ！「BANKAKU FACTORY SHOP」にて、期間限定発売いたします。

株式会社坂角総本舖（本社：愛知県東海市、代表取締役：坂泰助）は、「BANKAKU FACTORY SHOP」にて、昨秋大好評を得た、クリームチーズをトッピングした店頭で焼きたてのえびせんべい〈ゆかり〉を、2026年2月15日（日）より期間限定で再販売いたします。

2025年4月にオープンした「BANKAKU FACTORY SHOP」では、店頭で焼き上げた、焼きたての海老せんべい〈ゆかり〉を毎日販売しています。オープン以降テレビや新聞、SNS等で度々話題となるとともに、格別な香ばしさが人気となり、多くの方にリピートしてご来店いただき、大変ご好評をいただいております。

焼きたて〈ゆかり〉をもっと楽しんでいただくため、深く香ばしい味わいの〈ゆかり〉と相性抜群の、クリーミーでなめらかな北海道クリームチーズをトッピングした「焼きたて〈ゆかり〉クリームチーズ付き」を、2025年11月に期間限定販売したところ、「また食べたい」「次の販売はいつ？」と多くのお声をいただきました。

そのご期待に応え、また、新しいお客様にもここでしか食べられない美味しさと出会っていただけるよう、期間限定で再度の販売を実施いたします。

■「焼きたて〈ゆかり〉クリームチーズ付き」について

※カップに入れてのご提供。ご提供後はお早めにお召し上がりください。

価格 ：150円（税込162円）

内容 ：焼きたて〈ゆかり〉1枚+クリームチーズトッピング

販売期間：2026年2月15日（日）～28日（土）

特徴：全国でここだけの販売。※毎日予定数が無くなり次第終了。

焼きたての〈ゆかり〉が温かい状態では、チーズがわずかにとろけて、冷めてくると、クリームのぽってり感と〈ゆかり〉のパリパリ食感のコントラストがより豊かに楽しめる、時間ごとの味わいの変化も楽しめるお菓子です。

■「焼きたて〈ゆかり〉」について

焼きたて〈ゆかり〉

価格：100円（税込108円）/1枚

特徴：全国でここだけの販売。※毎日予定数が無くなり次第終了。店頭で焼きたての〈ゆかり〉の、とびきりの香ばしさをお楽しみいただけます。

焼き時間：10時～閉店1時間前まで、ご注文の都度焼き上げ。

※運用は状況により変更になる場合があります。

■〈ゆかり〉の製造工程について

最後の仕上げとなる「二度焼き」を店頭で行います。

BANKAKU FACTORY SHOP

坂角総本舖 BANKAKU FACTORY SHOP

ららぽーと名古屋みなとアクルス店について

住所：〒455-8501 愛知県名古屋市港区港明2-3-2

営業時間：10：00～20：00 ※土日祝 10：00～21：00

海老せんべい〈ゆかり〉

海老せんべい〈ゆかり〉について

坂角総本舖の代表商品。1枚の約7割が海老の身でできており、新鮮な海老の身を丹念に焼き上げた深く香ばしい味わい。ていねいな二度焼き仕上げにより、豊かな風味と香ばしさを引き立たせています。昭和41年の命名発売以来35億枚を出荷し、名古屋土産、贈答品として多くの方にご愛顧頂いております。

坂角総本舖

株式会社坂角総本舖（ばんかくそうほんぽ）

坂角総本舖は、始祖・坂 角次郎（ばん かくじろう）の姓と名をとり、1889年（明治22年）に横須賀（現在の愛知県東海市）で創業しました。江戸時代に徳川家へ献上されていた「えびはんぺい」に創意工夫を重ねて生み出した海老せんべい「ゆかり」を中心に、自然の恵みを生かしたお菓子づくりをしています。2025年4月に、おかげさまで創業137年目を迎えました。

所在地：愛知県東海市荒尾町甚造15‐1

https://www.bankaku.co.jp/shop/default.aspx?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral(https://www.bankaku.co.jp/shop/default.aspx?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral)